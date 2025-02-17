Viral Galeri Viral Liste TÜBİTAK iş başvuru ekranı 2025 | 737 personel alımı başvuru şartları neler? İşte tüm kadrolar...

TÜBİTAK iş başvuru ekranı 2025 | 737 personel alımı başvuru şartları neler? İşte tüm kadrolar...

TÜBİTAK Başkanlığı ve bağlı enstitüleri, Türkiye'nin araştırma ve geliştirme kapasitesini artırmak ve uluslararası bilimsel başarılara katkı sağlamak amacıyla 737 kişilik yeni bir personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak bu alımlar ülkenin bilim ve teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesine önemli bir katkı sunacak ve bilimsel projelerde görev alacak yeni kadroların oluşturulmasını sağlayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:59
TÜBİTAK iş başvuru ekranı 2025 | 737 kişi alınacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bünyesinde istihdam etmek üzere 737 işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi üzerinden alınacak ve süreç 10 Mart'a kadar devam edecek.

TÜBİTAK iş başvuru ekranı 2025 | 737 kişi alınacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar...

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru yapabilecek. Başvurular için son tarih ise 10 Mart 2025 olarak belirlendi. Adaylar, Kariyer.tubitak.gov.tr adresine giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru sürecine dair detaylı bilgiler, TÜBİTAK'ın web sitesinde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitelerinde de yer alıyor.

TÜBİTAK iş başvuru ekranı 2025 | 737 kişi alınacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar...

Alımlar Nerelerde Yapılacak?

TÜBİTAK tarafından yapılacak işçi alımları, farklı illerde gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru sırasında kendilerine uygun olan illeri tercih edebilecekler. Ankara, Bursa, Gebze gibi şehirlerdeki iş yerlerinde görev alacak işçiler, TÜBİTAK'ın farklı projelerinde yer alacaklar.

TÜBİTAK iş başvuru ekranı 2025 | 737 kişi alınacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar...

Gerekli Şartlar Nelerdir?

Başvuru için herhangi bir KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) puan şartı aranmazken, tüm adaylar için yabancı dil bilme şartı geçerli olacak. Yabancı dil bilgisi, adayların başvurularının değerlendirilmesinde önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI TÜM KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

TÜBİTAK iş başvuru ekranı 2025 | 737 kişi alınacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar...

Başvuru Süreci ve Detaylar

Başvuru süreci, adayların TÜBİTAK'ın web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak başvurularını tamamlamalarıyla başlayacak. Adayların, başvuru sırasında tüm gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz olarak sunmaları önem taşıyor. Ayrıca, başvuru kılavuzunda belirtilen diğer şartlar ve gerekli belgeler de dikkatle incelenmelidir.

Başvuruların ardından, başvurusu kabul edilen adaylar mülakat ve değerlendirme sürecine katılacak. İş başvurusu, her il için belirli kontenjanlar doğrultusunda değerlendirilecek.

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