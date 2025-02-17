TÜBİTAK iş başvuru ekranı 2025 | 737 personel alımı başvuru şartları neler? İşte tüm kadrolar...
TÜBİTAK Başkanlığı ve bağlı enstitüleri, Türkiye'nin araştırma ve geliştirme kapasitesini artırmak ve uluslararası bilimsel başarılara katkı sağlamak amacıyla 737 kişilik yeni bir personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak bu alımlar ülkenin bilim ve teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesine önemli bir katkı sunacak ve bilimsel projelerde görev alacak yeni kadroların oluşturulmasını sağlayacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:59