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Klip çekimi kabusa döndü: Atın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Giriş Tarihi:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Osmaniye'de klip çekiminde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. 14 senedir güvenlik görevlisi olarak çalışan ve aynı zamanda müzisyenlik yapan Yaşar Öksüz, klip çekimi sırasında üzerine atın gelmesiyle korku dolu anlar yaşadı.

Klip çekimi kabusa döndü: Atın altında kalmaktan son anda kurtuldu 1

Osmaniye'de güvenlik görevlisi olarak çalışan aynı zamanda müzisyenlik de yapan Yaşar Öksüz, klip çekiminde korku dolu anlar yaşadı.

KLİP ÇEKİMİNDE KORKU DOLU ANLAR! ATIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Klip çekimi kabusa döndü: Atın altında kalmaktan son anda kurtuldu 2

Osmaniye'de güvenlik görevlisi olarak çalışan aynı zamanda müzisyenlik de yapan Yaşar Öksüz, klip çekiminde korku dolu anlar yaşadı.

Klip çekimi kabusa döndü: Atın altında kalmaktan son anda kurtuldu 3

"VİDEONUN YAYILMASI HOŞUMA GİTTİ"

Görüntülerin yönetmen arkadaşının sosyal medya hesabında paylaşıldığını belirten Öksüz "Videonun sosyal medyaya yüklendiğinden haberim yoktu. Şehir dışındaki arkadaşlarım arayıp videoyu gördüklerini söyleyince haberim oldu. O da hoşuma gitti. Klip çıkmadan yaşadığım olay beni meşhur etti" ifadelerini kullandı.

Klip çekimi kabusa döndü: Atın altında kalmaktan son anda kurtuldu 4

"HEDİYE ETTİ, BEN DE OKUDUM"

Öksüz, müziğe olan ilgisini ise şöyle anlattı:

"Mesleğim güvenlik görevlisi. Kamu kurumunda çalışıyorum, 13-14 senedir çalışıyorum. Ayrıca müzisyenlik de yapıyorum ekstra olarak. Yani müzik benim hobim, müziği seviyorum. Yaklaşık 20 senedir yapıyorum bu işi, sıra gecelerinde, düğünlerde yapıyoruz. Bugüne kadar benim bir eserim yok. Benim yeğenim sağ olsun bana bir eser verdi. 'Yaralı Yüreğim' diye bir eser bana hediye etti. Hani sesimin güzel olduğu için bana hediye etmek istedi. Ben de kabul ettim ve okudum."

Klip çekimi kabusa döndü: Atın altında kalmaktan son anda kurtuldu 5

"AT KAMERANIN ÇUBUĞUNU DEĞNEK ZANNETTİ"

Öksüz "Bizi çekerken kameranın çubuğunu değnek zannetti at. O da ürkünce benim üzerime geldi. Ben de o an bir refleksle sağ tarafa kendimi attım. Bu da klip yayınlanmadan olay oldu. Bu da ayrıca hoşuma gitti. Vatandaşların ilgisinden de ben memnun oldum" dedi.

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