"HEDİYE ETTİ, BEN DE OKUDUM"

Öksüz, müziğe olan ilgisini ise şöyle anlattı:

"Mesleğim güvenlik görevlisi. Kamu kurumunda çalışıyorum, 13-14 senedir çalışıyorum. Ayrıca müzisyenlik de yapıyorum ekstra olarak. Yani müzik benim hobim, müziği seviyorum. Yaklaşık 20 senedir yapıyorum bu işi, sıra gecelerinde, düğünlerde yapıyoruz. Bugüne kadar benim bir eserim yok. Benim yeğenim sağ olsun bana bir eser verdi. 'Yaralı Yüreğim' diye bir eser bana hediye etti. Hani sesimin güzel olduğu için bana hediye etmek istedi. Ben de kabul ettim ve okudum."