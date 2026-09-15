Uçuş Rehberim'in otopark kullanımını kolaylaştıran özellikler de sunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Havalimanına aracıyla gelen yolcularımız 'Aracım Nerede?' hizmetiyle araçlarının konumunu fotoğrafıyla birlikte kaydedebiliyor ve dönüşlerinde araçlarını bıraktıkları noktaya kolaylıkla ulaşabiliyor" şeklinde konuştu.

AYLIK 2 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

Uçuş Rehberim kullanıcılarına ücretsiz internet hizmeti de sunduklarını belirten Uraloğlu, "DHMİ tarafından işletilen havalimanlarımızda uygulama kullanıcılarımıza aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi imkanı sağlıyoruz. Yolcularımız bu hizmetten havalimanlarımızın iç ve dış hatlar, gelen ve giden yolcu alanları ile kara ve hava tarafındaki bölümlerinde yararlanabiliyor" dedi.