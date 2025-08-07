Telegram’da suç örgütü kurdular! Milli ve dini değerlere hakaret ettiler | Paylaşımlar kan dondurdu
Sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden örgütlenen C31K ve C7K isimli gruplarla ilgili skandal boyutlara ulaşan detaylar ortaya çıktı. Grup üyelerinin hayvanlara işkence edip bu anları kayda alarak paylaştıkları belirlendi. Ayrıca milli ve manevi değerlere açıkça saldıran bu kişiler, Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içeren eylemlerde bulunurken, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik görevlilerinin ailelerinin fotoğraflarını da hedef alarak küfür ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.08.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 09:11