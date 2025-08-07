Telegram’da suç örgütü kurdular! Milli ve dini değerlere hakaret ettiler | Paylaşımlar kan dondurdu

Sosyal medya üzerindeki kontrol mekanizmalarının henüz yeterli düzeyde olmaması, gençler arasındaki suç oranlarını da hızla artırıyor. Telegram üzerinden örgütlenen, kendilerine 'Cehennemin 7 Katı' manasına gelen C7K ve C31K gruplarının üyeleri, suç dosyalarına her gün bir yenisini ekliyor.