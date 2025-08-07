Viral Galeri Viral Tıkla Telegram’da suç örgütü kurdular! Milli ve dini değerlere hakaret ettiler | Paylaşımlar kan dondurdu

Sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden örgütlenen C31K ve C7K isimli gruplarla ilgili skandal boyutlara ulaşan detaylar ortaya çıktı. Grup üyelerinin hayvanlara işkence edip bu anları kayda alarak paylaştıkları belirlendi. Ayrıca milli ve manevi değerlere açıkça saldıran bu kişiler, Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içeren eylemlerde bulunurken, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik görevlilerinin ailelerinin fotoğraflarını da hedef alarak küfür ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptı.

Sosyal medya üzerindeki kontrol mekanizmalarının henüz yeterli düzeyde olmaması, gençler arasındaki suç oranlarını da hızla artırıyor. Telegram üzerinden örgütlenen, kendilerine 'Cehennemin 7 Katı' manasına gelen C7K ve C31K gruplarının üyeleri, suç dosyalarına her gün bir yenisini ekliyor.

Gruplarda aleni bir şekilde kredi kartı dolandırıcılığı yapılıyor, 'panel' olarak tabir edilen yasa dışı kişisel veri sorgu sistemleri satılıyor.

Yaşlarının düşük olduğu tahmin edilen suç makinesi şahıslar, Allah'a dil uzatma cüretinde bulunurken, kedilere işkence edip video kaydına aldı.

Kur'an-ı Kerim yakmaya cüret eden hadsizler şehit ailelerini de paylaşımlarıyla hedef gösteriyor. Terör örgütlerinin propagandası yapan, dini ve milli değerlere hakaretler savuran alçaklar silahlı fotoğraflarla da paylaştı.

Ahmet Minguzzi cinayetinin faillerini savunanlar, ailelere mesaj göndererek 'kızlarının kafalarını kesmekle' tehdit etti.

