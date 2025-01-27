Yeşilçam'ın ünlü filmi Milyoner'e damga vurdu! 300 bin TL'lik o sorudan çekildi cevap herkesi kahkahaya boğdu

ATV'nin en çok sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu haftada izleyiciler ile buluştu. Milyoner'de birbirinden renkli yarışmacılar yer aldı ve çıkan sorular oldukça dikkat çekti. Yarışmacı Samet Bakırcık da o renkli yarışmacılardan biriydi. Bakırcık'ın karşısına çıkan Yeşilçam filmi sorusu hem düşündürdü hem de güldürdü. Neşesiyle yarışmaya damga vuran yarışmacı 300 bin TL'lik o sorudan çekildi ve cevabı öğrenince kahkahaya boğuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi