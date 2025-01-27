Viral Galeri Viral Tıkla Yeşilçam'ın ünlü filmi Milyoner'e damga vurdu! 300 bin TL'lik o sorudan çekildi cevap herkesi kahkahaya boğdu

Yeşilçam'ın ünlü filmi Milyoner'e damga vurdu! 300 bin TL'lik o sorudan çekildi cevap herkesi kahkahaya boğdu

ATV'nin en çok sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu haftada izleyiciler ile buluştu. Milyoner'de birbirinden renkli yarışmacılar yer aldı ve çıkan sorular oldukça dikkat çekti. Yarışmacı Samet Bakırcık da o renkli yarışmacılardan biriydi. Bakırcık'ın karşısına çıkan Yeşilçam filmi sorusu hem düşündürdü hem de güldürdü. Neşesiyle yarışmaya damga vuran yarışmacı 300 bin TL'lik o sorudan çekildi ve cevabı öğrenince kahkahaya boğuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.01.2025 00:23 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 00:38
Yeşilçam’ın ünlü filmi Milyoner’e damga vurdu! 300 bin TL’lik o sorudan çekildi cevap herkesi kahkahaya boğdu

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster bu akşam da izleyicilere ekrana kilitledi. En çok kazandıran ve en sevilen yarışma olan Milyoner'de bu akşam birbirinden renkli yarışmacılar yer aldı.

Ünlü yeşilçam filmi Milyoner’e damga vurdu! 300 bin TL’lik o sorudan çekildi cevap herkesi kahkahaya boğdu

O yarışmacılardan biri de Samet Bakırcık oldu. Karabük'ten gelen ve kantin işletmecisi olan yarışmacı Bakırcık, neşesiyle yarışmaya damga vurdu.

Ünlü yeşilçam filmi Milyoner’e damga vurdu! 300 bin TL’lik o sorudan çekildi cevap herkesi kahkahaya boğdu

Yarışmacı Bakırcık'ın karşısına çıkan Yeşilçam sorusu milyonları ekrana kilitledi. 300 bin TL değerindeki o soru hem düşündürdü hem de cevabı ile güldürdü.

MİLYONER'DE YEŞİLÇAM FİLMİ DAMGA VURDU!
Ünlü yeşilçam filmi Milyoner’e damga vurdu! 300 bin TL’lik o sorudan çekildi cevap herkesi kahkahaya boğdu

Yarışmacı Samet Bakırcık'ın karşısına çıkan soru ve şıkları şu şekilde:

"Köyden İndim Şehire" filminde Himmet altınları sayarken Hayret, yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur?

A: Pireli Kebap

B: Telaş Böreği

C: Acep pilavı

D: İpli köfte

Ünlü yeşilçam filmi Milyoner’e damga vurdu! 300 bin TL’lik o sorudan çekildi cevap herkesi kahkahaya boğdu

300 bin TL değerindeki bu soru karşısında kararı kalan yarışmacı Samet Bakırcık yarışmadan çekilme kararı aldı.

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