CANLI YAYIN

Kira kadar aidata yasal fren: Keyfi masraflara onay şartı geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Büyükşehirlerde neredeyse kira seviyesine yaklaşan site aidatlarına yönelik yeni düzenleme yasalaştı. TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle birlikte aidat artışlarına yasal sınır getirilirken, site yönetimlerinin yapacağı ek harcamalarda kat maliklerinin onayı zorunlu hale geldi. Avukat Iyaz Çimen, yeni sistemle keyfi masrafların önüne geçileceğini vurguladı.

Kira kadar aidata yasal fren: Keyfi masraflara onay şartı geldi 1

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte kira seviyesine yaklaşan site aidatlarıyla ilgili yeni düzenleme yasalaştı. TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle birlikte aidat artışlarına "yeniden değerleme oranı" sınırı getirilirken, site yönetimlerinin yapacağı harcamalarda kat maliklerinin onayı zorunlu hale geldi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Avukat Iyaz Çimen, yeni sistemin hem daha şeffaf hem de daha denetlenebilir olacağını söyledi.

Kira kadar aidata yasal fren: Keyfi masraflara onay şartı geldi 2

SİTE YÖNETİMLERİNE SIKI DENETİM

Türkiye genelinde son dönemde hızla yükselen site aidatları vatandaşların en büyük şikayet başlıklarından biri haline gelmişti. Özellikle büyükşehirlerde aidatların kira fiyatlarıyla yarışır seviyeye ulaşması üzerine yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme kapsamında site aidatlarına yönelik yeni kurallar devreye alınırken, aidat artışlarına yasal sınır getirilmesi ve site yönetimlerinin daha sıkı denetlenmesi amaçlanıyor.

Kira kadar aidata yasal fren: Keyfi masraflara onay şartı geldi 3

"KİRA MİKTARI KADAR AİDAT ÖDENMESİ SÖZ KONUSUYDU"

Yeni düzenlemeye yönelik detayları paylaşan Avukat Iyaz Çimen, özellikle son dönemde vatandaşlardan yoğun şikayet geldiğini belirtti.

Çimen, "Burada son dönemde vatandaşlarımız ziyadesiyle mağduriyet yaşıyordu. Neredeyse kira miktarı kadar aidat ödenmesi söz konusu oluyordu. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte aidat konusunda özellikle daha denetlenebilir bir sistem getirildi" ifadelerini kullandı.

Kira kadar aidata yasal fren: Keyfi masraflara onay şartı geldi 4

AİDAT ARTIŞLARINA "YENİDEN DEĞERLEME ORANI" SINIRI

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden birinin aidat artışlarına getirilen sınır olduğunu belirten Çimen, site yönetimlerinin artık keyfi artış yapamayacağını söyledi.

Çimen, "Yeni güncel değişiklikle birlikte aidat artış miktarının Yeniden Değerleme Oranı'nı aşamayacağına yönelik bir sınırlama getirildi. Bu, vatandaşımızın en çok şikayet etmiş olduğu aidat miktarlarına getirilen kanuni bir sınırlama oldu" dedi.

Böylece mevcut işletme planı bulunan sitelerde aidat artışları belirlenen yasal sınırın üzerine çıkarılamayacak.

SİTE AİDATLARINA NEŞTER VURULDU: KİRA FİYATINA YAKLAŞAN RAKAMLARA DUR DENİLDİ
Kira kadar aidata yasal fren: Keyfi masraflara onay şartı geldi 5

İŞLETME PLANLARINDA ŞEFFAFLIK DÖNEMİ

Yeni sistemle birlikte site yönetimlerinin mali planlarını tüm kat maliklerine açık şekilde sunması gerekecek. Iyaz Çimen konuya dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Site yönetimlerinin belirli bir işletme planı öngörmesi gerekiyor. Bu işletme planıyla birlikte o yıl içerisinde gerçekleşecek barınma, korunma veya onarım gibi giderlerin şeffaf bir şekilde bütün kat maliklerine gösterilmesi ve onların onayıyla birlikte yürürlüğe alınması planlanmakta."

Çimen ayrıca yeni sistemin yalnızca ev sahiplerini değil kiracıları da ilgilendirdiğini belirterek, "Doğrudan kat maliki olmasa da kiracıların da yine onayıyla birlikte bu işletme projesi yürürlüğe alınarak uygulanabilmekte" ifadelerini kullandı.

Kira kadar aidata yasal fren: Keyfi masraflara onay şartı geldi 6

SİTE SAKİNLERİNDEN ONAY ALINACAK

Geçmişte bazı site yönetimlerinin peyzaj, tadilat veya ek hizmet kalemleri üzerinden yüksek ek ücretler talep ettiğine dikkat çeken Çimen, yeni düzenlemeyle bu durumun sınırlandırıldığını söyledi.

Çimen, "Ödeme zorunluluğuyla ilgili kısım Kat Malikleri Kurulu tarafından onaylanırsa yürürlüğe girecek ve ancak bu şekilde ödeme zorunluluğu ortaya çıkacak. Aksi durumda, onaylanmadığı takdirde zaten bu şekilde bir işlem gerçekleştirilemeyecek" dedi.

Yeni düzenlemeyle birlikte site sakinlerinin onay vermediği hiçbir ekstra masraf aidatlara doğrudan yansıtılamayacak.

Kira kadar aidata yasal fren: Keyfi masraflara onay şartı geldi 7

YENİ DÜZENLEMEYLE NELER DEĞİŞECEK?

TBMM'de kabul edilen düzenleme kapsamında;

  • Aidat artışlarına yeniden değerleme oranı sınırı getirilecek.
  • Site yönetimleri hazırladıkları işletme planını kat maliklerine sunacak.
  • Harcama kalemleri şeffaf şekilde paylaşılacak.
  • Aidat ve avans miktarları Kat Malikleri Kurulu onayıyla belirlenecek.
  • Keyfi tadilat ve ek masraflar için malik onayı gerekecek.
  • Geçici işletme projeleri en geç 3 ay içinde genel kurul onayına sunulacak.
  • Yönetim planı değişikliği için 3'te 2 çoğunluk şartı aranacak.
Kira kadar aidata yasal fren: Keyfi masraflara onay şartı geldi 8

Uzmanlara göre yeni sistemle birlikte özellikle büyükşehirlerde vatandaşların uzun süredir şikayet ettiği "kira kadar aidat" uygulamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin önümüzdeki süreçte site yönetimlerinde daha şeffaf ve denetlenebilir bir dönemin kapısını aralayacağı değerlendiriliyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin