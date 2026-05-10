Kira kadar aidata yasal fren: Keyfi masraflara onay şartı geldi

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte kira seviyesine yaklaşan site aidatlarıyla ilgili yeni düzenleme yasalaştı. TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle birlikte aidat artışlarına "yeniden değerleme oranı" sınırı getirilirken, site yönetimlerinin yapacağı harcamalarda kat maliklerinin onayı zorunlu hale geldi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Avukat Iyaz Çimen, yeni sistemin hem daha şeffaf hem de daha denetlenebilir olacağını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme kapsamında site aidatlarına yönelik yeni kurallar devreye alınırken, aidat artışlarına yasal sınır getirilmesi ve site yönetimlerinin daha sıkı denetlenmesi amaçlanıyor.

Türkiye genelinde son dönemde hızla yükselen site aidatları vatandaşların en büyük şikayet başlıklarından biri haline gelmişti. Özellikle büyükşehirlerde aidatların kira fiyatlarıyla yarışır seviyeye ulaşması üzerine yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor.

Çimen , "Burada son dönemde vatandaşlarımız ziyadesiyle mağduriyet yaşıyordu. Neredeyse kira miktarı kadar aidat ödenmesi söz konusu oluyordu. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte aidat konusunda özellikle daha denetlenebilir bir sistem getirildi" ifadelerini kullandı.

Çimen, "Yeni güncel değişiklikle birlikte aidat artış miktarının Yeniden Değerleme Oranı'nı aşamayacağına yönelik bir sınırlama getirildi. Bu, vatandaşımızın en çok şikayet etmiş olduğu aidat miktarlarına getirilen kanuni bir sınırlama oldu" dedi.

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden birinin aidat artışlarına getirilen sınır olduğunu belirten Çimen, site yönetimlerinin artık keyfi artış yapamayacağını söyledi.

İŞLETME PLANLARINDA ŞEFFAFLIK DÖNEMİ

Yeni sistemle birlikte site yönetimlerinin mali planlarını tüm kat maliklerine açık şekilde sunması gerekecek. Iyaz Çimen konuya dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Site yönetimlerinin belirli bir işletme planı öngörmesi gerekiyor. Bu işletme planıyla birlikte o yıl içerisinde gerçekleşecek barınma, korunma veya onarım gibi giderlerin şeffaf bir şekilde bütün kat maliklerine gösterilmesi ve onların onayıyla birlikte yürürlüğe alınması planlanmakta."

Çimen ayrıca yeni sistemin yalnızca ev sahiplerini değil kiracıları da ilgilendirdiğini belirterek, "Doğrudan kat maliki olmasa da kiracıların da yine onayıyla birlikte bu işletme projesi yürürlüğe alınarak uygulanabilmekte" ifadelerini kullandı.