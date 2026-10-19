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Kim Milyoner Olmak İster'de YKS Türkiye ikincisi genç 1 milyonluk soruyu açtı! Cengiz Han tahmininde hesaplar şaştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cem Öğretir'in sunumuyla pazar akşamları ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu başarılı performansıyla yarışmaya damga vurdu. Yarışmacı 1 milyon TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başarırken, Cengiz Han üzerinden yürüttüğü tahmini hata yapmasına neden oldu. Genç yarışmacı verdiği cevabın yanlış çıkmasıyla 300 bin TL ödülle yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de YKS Türkiye ikincisi genç 1 milyonluk soruyu açtı! Cengiz Han tahmininde hesaplar şaştı 1

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümünde heyecan dolu anlara sahne oldu. Cem Öğretir'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmaya, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettiği derecelerle dikkat çeken 18 yaşındaki Semih Danacıoğlu katıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de YKS Türkiye ikincisi genç 1 milyonluk soruyu açtı! Cengiz Han tahmininde hesaplar şaştı 2

YKS'DE ÜÇ FARKLI ALANDA TÜRKİYE DERECESİ YAPTI

Ankara Pursaklar Fen Lisesinde dört yıl yatılı eğitim gören Semih Danacıoğlu, 2024 YKS'de elde ettiği Türkiye dereceleriyle dikkat çekti.

Eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü ve sayısal alanda Türkiye 38'incisi olan Danacıoğlu, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün hazırlık sınıfına yerleşti.

Kim Milyoner Olmak İster'de YKS Türkiye ikincisi genç 1 milyonluk soruyu açtı! Cengiz Han tahmininde hesaplar şaştı 3

300 BİN TL'LİK TDK SORUSUNU BİLDİ

Yarışmada ilerlemeye devam eden Semih Danacıoğlu'nun karşısına 300 bin TL değerinde Türk Dil Kurumunun yazım kurallarıyla ilgili bir soru çıktı.

"TDK yazım kurallarına göre hangisinin yazımı doğrudur?" sorusunda dört farklı yazım biçimi yer aldı.

A- 16 No.'lu ev
B- 16 No.'lı ev
C- 16 No.lu ev
D- 16 No.lı ev

Kim Milyoner Olmak İster'de YKS Türkiye ikincisi genç 1 milyonluk soruyu açtı! Cengiz Han tahmininde hesaplar şaştı 4

Danacıoğlu, noktalı kısaltmalara getirilen eklerin yazımına ilişkin kuraldan hareketle c şıkkı "16 No.lu ev" yanıtını verdi.

Doğru cevabı bulan genç yarışmacı, 300 bin TL'lik barajı geçerek ödülünü garantiledi ve 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'de YKS Türkiye ikincisi genç 1 milyonluk soruyu açtı! Cengiz Han tahmininde hesaplar şaştı 5

SATRANÇ SORUSUNDA ZOR ANLAR YAŞADI

Danacıoğlu, 500 bin TL değerinde karşılaştığı satranç sorusunda zorlandı.

İlkokuldan bu yana satranç oynadığını söyleyen genç yarışmacıya, "Satranç oyununun Azerbaycan dilindeki adı nedir?" sorusu yöneltildi.

Şahmat, Santranç, Garp daması ve Çes seçenekleri arasında kararsız kalan Danacıoğlu, çift cevap jokerini kullanmaya karar verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de YKS Türkiye ikincisi genç 1 milyonluk soruyu açtı! Cengiz Han tahmininde hesaplar şaştı 6

İlk tercihinde "Santranç" yanıtını veren yarışmacı, cevabın yanlış çıkması üzerine ikinci hakkını "Şahmat" seçeneğinden yana kullandı.

Doğru cevabı verdiğinden emin olmayan Danacıoğlu, "Biz yavaştan kalkalım" diyerek eleneceğini düşündü. Ancak doğru yanıtın "Şahmat" olduğunun açıklanmasıyla derin bir oh çekti.

Kim Milyoner Olmak İster'de YKS Türkiye ikincisi genç 1 milyonluk soruyu açtı! Cengiz Han tahmininde hesaplar şaştı 7

1 MİLYONLUK SORUDA CENGİZ HAN DETAYI

Semih Danacıoğlu'nun karşısına çıkan 1 milyon TL değerindeki soru, yarışmanın en dikkat çekici anlarından biri oldu.

Soru: "Khan" soyadının en yaygın olduğu ülke hangisidir?

A-) Suudi Arabistan
B-) Moğolistan
C-) Kazakistan
D-) Hindistan

Kim Milyoner Olmak İster'de YKS Türkiye ikincisi genç 1 milyonluk soruyu açtı! Cengiz Han tahmininde hesaplar şaştı 8

CENGİZ HAN DETAYI HATAYA GÖTÜRDÜ

Soruyu dikkatle değerlendiren Danacıoğlu, seçenekler üzerinde uzun süre düşündü.

Kazakistan'da soyadlarının Sovyetler Birliği döneminin etkisiyle genellikle "-ev" ekiyle bittiğini belirten yarışmacı, Hindistan seçeneğini de kendi değerlendirmesi doğrultusunda eledi.

Suudi Arabistan ihtimalini düşük gören Danacıoğlu, "Khan" soyadını Cengiz Han ile ilişkilendirerek Moğolistan cevabına yöneldi.

Kim Milyoner Olmak İster'de YKS Türkiye ikincisi genç 1 milyonluk soruyu açtı! Cengiz Han tahmininde hesaplar şaştı 9

DOĞRU CEVABI DUYUNCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Genç yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki soruda son kararını "B) Moğolistan" olarak açıkladı.

Ancak doğru cevabın "A) Suudi Arabistan" olduğunun açıklanmasıyla stüdyoda şaşkınlık yaşandı.

MİLYONER'DE YKS TÜRKİYE İKİNCİSİ GENÇ 1 MİLYONLUK SORUYU AÇTI

Sunucu Cem Öğretir, Suudi Arabistan'daki Pakistanlı göçmen nüfusunun "Khan" soyadının ülkede yaygın olmasında etkili olduğunu belirtti.

Kim Milyoner Olmak İster'de YKS Türkiye ikincisi genç 1 milyonluk soruyu açtı! Cengiz Han tahmininde hesaplar şaştı 10

300 BİN TL İLE AYRILDI

Danacıoğlu, 1 milyon TL'lik soruda elenerek yarışmadan 300 bin TL ödülle geceye veda etti.

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