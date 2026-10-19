Kim Milyoner Olmak İster'de YKS Türkiye ikincisi genç 1 milyonluk soruyu açtı! Cengiz Han tahmininde hesaplar şaştı

Cem Öğretir'in sunumuyla pazar akşamları ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu başarılı performansıyla yarışmaya damga vurdu. Yarışmacı 1 milyon TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başarırken, Cengiz Han üzerinden yürüttüğü tahmini hata yapmasına neden oldu. Genç yarışmacı verdiği cevabın yanlış çıkmasıyla 300 bin TL ödülle yarışmaya veda etti.

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümünde heyecan dolu anlara sahne oldu. Cem Öğretir'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmaya, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettiği derecelerle dikkat çeken 18 yaşındaki Semih Danacıoğlu katıldı.

YKS'DE ÜÇ FARKLI ALANDA TÜRKİYE DERECESİ YAPTI Ankara Pursaklar Fen Lisesinde dört yıl yatılı eğitim gören Semih Danacıoğlu, 2024 YKS'de elde ettiği Türkiye dereceleriyle dikkat çekti. Eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü ve sayısal alanda Türkiye 38'incisi olan Danacıoğlu, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün hazırlık sınıfına yerleşti.

300 BİN TL'LİK TDK SORUSUNU BİLDİ Yarışmada ilerlemeye devam eden Semih Danacıoğlu'nun karşısına 300 bin TL değerinde Türk Dil Kurumunun yazım kurallarıyla ilgili bir soru çıktı. "TDK yazım kurallarına göre hangisinin yazımı doğrudur?" sorusunda dört farklı yazım biçimi yer aldı. A- 16 No.'lu ev

B- 16 No.'lı ev

C- 16 No.lu ev

D- 16 No.lı ev

Danacıoğlu, noktalı kısaltmalara getirilen eklerin yazımına ilişkin kuraldan hareketle c şıkkı "16 No.lu ev" yanıtını verdi. Doğru cevabı bulan genç yarışmacı, 300 bin TL'lik barajı geçerek ödülünü garantiledi ve 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.