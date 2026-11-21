Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar! 1 milyonluk Cumhurbaşkanı sorusunda şaşırtan cevap!

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran efsane bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", yeni bölümünde ekran başındakilere adeta soluksuz anlar yaşattı. Cem Öğretir'in başarılı sunumuyla izleyiciyle buluşan yarışmada, Berker Yıldız isimli yarışmacı sergilediği muazzam performansla 1 milyon TL'lik sorunun kilidini açtırmayı başardı. 12'nci kritik soruda karşısına çıkan "Cumhurbaşkanı" sorusu karşısında stüdyoda heyecan dolu anlar yaşanırken yarışmacının verdiği yanıt ve ardından açıklanan doğru cevap herkesi şaşkına çevirdi.

Haftanın en çok konuşulan yarışmasında başarılı performanslar art arda geldi. ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programına katılan Berker Yıldız, ilk baraj sorularını büyük bir soğukkanlılıkla ve rahatlıkla aşarak izleyicilerden tam not aldı. KİMSE O İLİ BEKLEMİYORDU! 1 MİLYONLUK CUMHURBAŞKANI SORUSUNUN YANITI HERKESİ ŞAŞIRTTI

BARAJ SORULARINI RAHAT GEÇTİ Bilgisiyle adım adım zirveye tırmanan Yıldız, ikinci baraj etabını da geride bırakıp 500 bin TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. Bu kritik eşiği de geçmeyi başaran genç yarışmacı, yarışmanın 12'nci basamağı olan 1 milyon TL'lik sorunun kapısını aralamış oldu.

İŞTE HERKESİ EKRANA KİLİTLEYEN O SORU Stüdyoda heyecanın doruk noktasına ulaştığı anlarda Cem Öğretir, 1 milyon TL değerindeki 12'nci soruyu okudu. Türkiye'nin siyasi tarihine damga vuran Cumhurbaşkanlarıyla ilgili soru şu şekilde ekranlara yansıdı: "1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin arasında hangi ilde doğmuş biri yoktur?" A: Bursa B: Rize C: İstanbul D: Isparta

UZUN SÜRE DÜŞÜNDÜ, KARARINI VERDİ Sorunun açılmasıyla birlikte tüm şıklar üzerinde derin bir analize başlayan yarışmacı, uzun bir süre boyunca seçenekleri tek tek değerlendirdi.