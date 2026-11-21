Dünyanın en ateşli 20 stadyumu! Yapay zeka sıraladı: Türkiye'den devler kaçıncı sırada?
Futbol dünyasında bazı stadyumlar yalnızca oynanan maçlarla değil, tribünlerinde oluşturulan atmosferle de hafızalara kazınıyor. Yapay zeka; taraftar tutkusu, tezahüratların sürekliliği, tribün baskısı, derbi kültürü ve uluslararası ün gibi kriterleri esas alarak dünyanın en ateşli 20 futbol stadyumunu sıraladı. Güney Amerika'dan Avrupa'ya uzanan değerlendirmede Türkiye'nin köklü kulüplerinin stadyumlarına da yer verildi. Peki, dünyanın en ateşli futbol atmosferi hangi statta yaşanıyor? İşte yapay zekanın hazırladığı liste...
Dünyanın farklı bölgelerinde oluşturulan futbol atmosferleri yapay zeka tarafından değerlendirildi. Stadyumların yalnızca kapasiteleri değil, taraftarların maç boyunca oluşturduğu baskı, tribün kültürü ve futbol tarihindeki yerleri de dikkate alındı.
Özellikle derbi karşılaşmalarında ortaya çıkan tribün atmosferlerinin sıralamada belirleyici olduğu değerlendirildi. Rakip futbolcular üzerinde oluşturulan baskı, tezahüratların sürekliliği ve taraftarların takımlarıyla kurduğu bağ ön plana çıkarıldı.
Arjantin, Brezilya, Almanya, İngiltere, Türkiye ve Sırbistan gibi ülkelerin köklü futbol kültürleri değerlendirmeye dahil edildi. Güney Amerika'nın coşkulu tribünleriyle Avrupa'nın organize taraftar grupları karşılaştırıldı.
İşte yapay zekaya göre dünyanın en atşeli 20 stadyumu...
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20. Stade Mohammed V – Raja Casablanca (Fas)
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19. Toumba Stadyumu – PAOK (Yunanistan)
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18. Mestalla – Valencia (İspanya)
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17. Chobani Stadyumu – Fenerbahçe (Türkiye)
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16. Kahire Uluslararası Stadyumu – Al Ahly (Mısır)
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15. Geoffroy-Guichard – Saint-Etienne (Fransa)
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14. Orange Velodrome – Marsilya (Fransa)
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13. Diego Armando Maradona Stadyumu – Napoli (İtalya)
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12. De Kuip – Feyenoord (Hollanda)