Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim”
ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 14 Kasım Cumartesi akşamı Gaziantep'ten katılan 29 yaşındaki Özden Hilal Çelik yarıştı. Soruları bir bir yanıtlayan Çelik, 50 bin TL'lik soruda yaşadığı kararsızlıkla kuzenini kızdırdı. Kuzeni Şifa Yılmaz'ın, "Bilemeseydi kuzenlikten reddederdim" sözleri ise stüdyoda gülümseten anlara sahne oldu. Peki, Özden Hilal Çelik kaçıncı soruya kadar ilerledi ve yarışmadan ne kadar ödülle ayrıldı? İşte gecenin merak uyandıran detayları...
ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, ekranların sevilen ismi Cem Öğretir'in sunumuyla bu akşam da izleyiciyle buluştu.
HAYATININ EN ACI DÖNEMİNİ ANLATTI!
Yarışmaya Gaziantep'ten katılan 29 yaşındaki Özden Hilal Çelik, aşçılık eğitimi aldığını ve memleketi Adana'dan gelerek Gaziantep'te çalışmaya başladığını anlattı. Hayatının en acı dönemini de izleyicilerle paylaşan Çelik, iş başvurusunun kabul edildiği gün annesinin sağlık sorunları yaşadığını ve aynı gün annesini kaybettiğini söyledi. Acısı bununla da sınırlı kalmadı. Genç yarışmacı, annesinin vefatından yalnızca bir ay sonra babasını da kaybettiğini dile getirdi.
Yarışma boyunca başarılı performansıyla dikkat çeken Özden Hilal Çelik, karşısına çıkan soruları bir bir yanıtlayarak ilerledi. İşte genç yarışmacının Milyoner koltuğunda karşılaştığı sorular...
30 BİN TL DEĞERİNDEKİ SORU
TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre, tereyağı, sıvı yağ, tuz ve unla hazırlanan sıcak sosun adının doğru yazılışı hangisidir?
A: Beşamel
B: Beşemel
C: Başemel
D: Beşamal
Soruyu uzun süre düşünen yarışmacı risk almayarak yarı yarıya joker hakkını kullandı. A ve B şıkları ekranda kalırken yarışmacı soruya A yanıtını verdi ve cevap doğru çıktı.