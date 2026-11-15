Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim”

"SORUYU BİLEMESEYDİ KUZANLİKTEN REDDERDİM"

Yarışmaya kuzeniyle birlikte katılan Özden Hilal Çelik, stüdyoda renkli anların yaşanmasına da neden oldu. Seyirci koltuğundan yarışmayı takip eden kuzeni Şifa Yılmaz, soruya ilişkin yaptığı yorumla herkesi gülümsetti. Yılmaz, "Eğer bu soruyu bilemeseydi Hilal'i kuzenlikten reddederdim. O kadar katıyım ki... Kedi hastasıyım, burada sinir krizi geçirdim. Allah'tan bildi." sözleriyle stüdyoda kahkahalara neden oldu.