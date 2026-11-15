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Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim”

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 14 Kasım Cumartesi akşamı Gaziantep'ten katılan 29 yaşındaki Özden Hilal Çelik yarıştı. Soruları bir bir yanıtlayan Çelik, 50 bin TL'lik soruda yaşadığı kararsızlıkla kuzenini kızdırdı. Kuzeni Şifa Yılmaz'ın, "Bilemeseydi kuzenlikten reddederdim" sözleri ise stüdyoda gülümseten anlara sahne oldu. Peki, Özden Hilal Çelik kaçıncı soruya kadar ilerledi ve yarışmadan ne kadar ödülle ayrıldı? İşte gecenin merak uyandıran detayları...

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim” 1

ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, ekranların sevilen ismi Cem Öğretir'in sunumuyla bu akşam da izleyiciyle buluştu.

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim” 2

HAYATININ EN ACI DÖNEMİNİ ANLATTI!

Yarışmaya Gaziantep'ten katılan 29 yaşındaki Özden Hilal Çelik, aşçılık eğitimi aldığını ve memleketi Adana'dan gelerek Gaziantep'te çalışmaya başladığını anlattı. Hayatının en acı dönemini de izleyicilerle paylaşan Çelik, iş başvurusunun kabul edildiği gün annesinin sağlık sorunları yaşadığını ve aynı gün annesini kaybettiğini söyledi. Acısı bununla da sınırlı kalmadı. Genç yarışmacı, annesinin vefatından yalnızca bir ay sonra babasını da kaybettiğini dile getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim” 3

Yarışma boyunca başarılı performansıyla dikkat çeken Özden Hilal Çelik, karşısına çıkan soruları bir bir yanıtlayarak ilerledi. İşte genç yarışmacının Milyoner koltuğunda karşılaştığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim” 4

30 BİN TL DEĞERİNDEKİ SORU

TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre, tereyağı, sıvı yağ, tuz ve unla hazırlanan sıcak sosun adının doğru yazılışı hangisidir?

A: Beşamel

B: Beşemel

C: Başemel

D: Beşamal

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim” 5

Soruyu uzun süre düşünen yarışmacı risk almayarak yarı yarıya joker hakkını kullandı. A ve B şıkları ekranda kalırken yarışmacı soruya A yanıtını verdi ve cevap doğru çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim” 6

5O BİN TL DEĞERİNDEKİ SORU

Hangi ünlü çizgi karakter köpek değildir?

A: Snoopy

B: Garfield

C: Scooby-Doo

D: Rintintin

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim” 7

Soruyu kendince istişare eden yarışmacı B yanıtını verdi. Yarışmacı soruya doğru bildi.

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim” 8

"SORUYU BİLEMESEYDİ KUZANLİKTEN REDDERDİM"

Yarışmaya kuzeniyle birlikte katılan Özden Hilal Çelik, stüdyoda renkli anların yaşanmasına da neden oldu. Seyirci koltuğundan yarışmayı takip eden kuzeni Şifa Yılmaz, soruya ilişkin yaptığı yorumla herkesi gülümsetti. Yılmaz, "Eğer bu soruyu bilemeseydi Hilal'i kuzenlikten reddederdim. O kadar katıyım ki... Kedi hastasıyım, burada sinir krizi geçirdim. Allah'tan bildi." sözleriyle stüdyoda kahkahalara neden oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim” 9

100 BİN TL'LİK SORU

Suşehri hangi ilin ilçesidir?

A: Denizli

B: Samsun

C: Sivas

D: Giresun

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim” 10

Soruyu bir müddet düşünen yarışmacı telefon jokeri hakkını kullanmaya karar verdi. Telefon bağlantısında yakını Emre Göler'i aramayı tercih etti. Soruya anında yanıt veren Göler C şıkkını söyledi. Yarışmacı da C şıkkı yanıtını verdi, doğru bildi.

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim” 11

200 BİN TL'LİK SORU

Hangi kelime, İngilizce'deki 'trust' kelimesiyle aynı kökten gelir?

A: Dürüst

B: Fırsat

C: Tezat

D: Kamyon

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim” 12

Soru hakkında bir müddet düşünen yarışmacı risk almaya karar verdi. Bu aşamada yarışmacı Çelik'in A şıkkını seçti. Doğru bildi.

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim” 13

300 BİN TL'LİK SORU

Hangisi gastronomi platformu Taste Atlas'ın Eylül 2026'da hazırladığı "Dünyanın En İyi 100 Çorbası" listesine Türkiye'den giren dört çorbadan biri değildir?

A: Mercimek çorbası

B: Kelle paça çorbası

C: Domates çorbası

D: Yayla çorbası

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim” 14

Sorunun doğru yanıtını uzun süre düşünen yarışmacı risk alarak C-Domates çorbası yanıtını verdi. Ancak sorunun doğru yanıtı D-Yayla çorbası olduğu açıklandı. Böylece yarışmacı yarışmadan 20 bin TL ile ayrılmış oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! Yarışmacıya gülümseten rest: “Soruyu bilemeseydi kuzenlikten reddederdim” 15

YARIŞMAYA 20 BİN TL İLE VEDA ETTİ

Sorunun doğru yanıtını uzun süre düşünen yarışmacı risk alarak C-Domates çorbası yanıtını verdi. Ancak sorunun doğru yanıtı D-Yayla çorbası olduğu açıklandı. Böylece yarışmacı yarışmadan 20 bin TL ile ayrılmış oldu.

Tuğçe Huy
Editör
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