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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'de değişim rüzgarı! nedenini açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Samandıra'da yapılan değişikliklerden takımın oyun anlayışına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekipte yeni bir dönemin başladığını belirten Belözoğlu, "Bu bir bayrak yarışı, bunu biz devraldık. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız" dedi.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'de değişim rüzgarı! nedenini açıkladı 1

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Belözoğlu, Samandıra'da yapılan değişikliklerden takımın oyun anlayışına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'de değişim rüzgarı! nedenini açıkladı 2

Samandıra'da yapılan değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Burada değişim olması gerekiyordu. Bunun ötesinde bir şey yok. Ben bir ekiple geldim. Samandıra'da değişim gerekiyordu. Gelenler mükemmel, gidenler kötüymüş gibi bir durum yok. Bunu doğru bulmuyorum. Emeği geçen çok insan var. Tamamen değişim söz konusu. "

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'de değişim rüzgarı! nedenini açıkladı 3

"Belirlediğimiz noktalar vardı ve hızlı hareket etmek durumundaydık. Bunun ötesinde bir şey yok. Bu bir bayrak yarışı, bunu biz devraldık. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Değişimin ötesinde başka bir durum yok. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnsanların aileleri var, burada değerlendirme yaparken buna bakmak gerekiyor. Gidenler de değerli"

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'de değişim rüzgarı! nedenini açıkladı 4

"TEK ÇİÇEKLE BAHAR GELMİYOR"

Fenerbahçe'nin oyun anlayışına ve camianın beklentilerine değinen Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada atlet oyuncular çok önemli hale geldi. Fenerbahçe'de oyunun genetiği var, geçmişi var. Büyük bir camia beklentisi var. Fenerbahçe'nin oyunu için de gerekenleri söylemiştim. Kalite ve tutku. Bazı maçlarda akıl girecek. Farklı kelimeler olacak. Bunun olmazsa olmazı kalite. Ne kadar hızlanacağımızı göreceğiz. Ümidim bunu hızlı yapmak. Başlangıcımız fena olmadı. Tek çiçekle bahar gelmiyor, bunun suni olmamasını arzu ediyorum"

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'de değişim rüzgarı! nedenini açıkladı 5

"MİLLİ TAKIM ARASI AVANTAJ OLDU"

Takımın mevcut durumunu değerlendiren ve uzun vadeli planlar yerine maç maç ilerleyeceklerini belirten Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gündemimiz ocakta yapacağımız hamleler ve takımın eksikleri değil. Fenerbahçe'nin net bir gücü var. İdmanda hissediyorum, oyuncuyla konuşunca hissediyorum, ilk oynadığımız maçta hissettim. Bugün gündemimiz hamle ve Trabzonspor maçı değil. Gündemimiz tamamen Kocaelispor maçı, sonra Shakhtar maçı olacak. Çok ciddi merhem olacak organizasyonu inşa etmemiz gerekiyor. Zamanı geldiğinde değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Milli takım arası oldu, bu bir avantaj oldu. Bazı oyuncular çağırılmadı, onlara ufak dokunuşlarımız olacak. Fenerbahçe'de başarı kriteri performanstır. Kocaelispor maçına kadar takımı ne kadar hazırlayabilirim, bunun derdindeyim"

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'de değişim rüzgarı! nedenini açıkladı 6

"EN BÜYÜK ARZUM..."

Genç futbolcu Yiğit Efe Demir hakkında yöneltilen soruyu da yanıtlayan Belözoğlu, altyapıdan yetişen oyunculara fırsat vermek istediğini belirtti.

Belözoğlu, "En büyük arzum, Fenerbahçe'nin kendi değeri olan oyunculara şans vermek. Sportif direktörlük ve ardından teknik direktörlük yaptığım dönemde oynattığımız genç isimler oldu. Bu büyük bir hedef. Ama gerçekçi bakmak lazım, elimizdeki en iyi ve en güçlü kadroyla çıkmamız lazım. Yiğit Efe şu anda en değerli oyuncularımızdan birisi. Hem lig hem de Avrupa tecrübesi var. Genç ve tecrübeli bir oyuncudan bahsediyoruz. Her futbolcuya ihtiyacımız var" dedi.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'de değişim rüzgarı! nedenini açıkladı 7

"BAĞLANTIYI KESMEMİZ GEREKİYOR"

Samandıra'daki tesislerin mahremiyetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan 46 yaşındaki teknik adam, tesislerin çevresindeki evlerle bağlantının kesilmesi gerektiğini vurguladı.

Belözoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncunun burayı özel bilmesi gerekiyor. Takımı etkilemeyecek şeyler olması gerekiyor. Suni gündemle takıma zarar verecek durumu ortadan kaldırmalıyız. Fenerbahçe'nin herkesi değerli kıldığının bilinmesi gerekiyor. Burada taktik antrenman hazırlığı oluyor. Oyuncu bunu gördüğü zaman bir hazırlık olduğunu bilmeli. Buranın özel kalması gereken yerler var. Mahremiyetten kastım biraz da oyuncunun bunu bilmesiydi. Bunun kontrolünün olması lazım. Oyuncuyu motive etmek istediğim yer burası. Bu sebeple dışarıdaki evlerle bağlantıyı kesmemiz gerekiyor. Özelimiz olmalı"

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'de değişim rüzgarı! nedenini açıkladı 8

"LİVERPOOL'A GÖSTERDİK""

Takımın oyun anlayışı ve fiziksel durumuna ilişkin de konuşan Emre Belözoğlu, kazanma odaklı ve belirli planlara dayanan bir oyun oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Belözoğlu, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Kendi kendine oyuncudan oyuna gidecek bir oyun inşa etmemiz gerekiyor. Kazanma odaklı, net planları olan, savunma planlarını artıracağımız bir oyun hedefliyoruz. Bu takım savunma konusunda, dünyanın en güçlü ekiplerinden Liverpool'a bunu yapacağını gösterdi."

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'de değişim rüzgarı! nedenini açıkladı 9

"Dünyanın en küçük takımları bile sert blok antrenmanları yapıyor. Bugün test yaptık, herkes iyi durumda. Fenerbahçe fizik olarak herkesi karşılayabilir. Her şeyin içinde planın olduğu bir oyun uygulamayı hedefliyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. İnşallah bu fotoğrafı en kısa sürede herkese izleteceğiz."

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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