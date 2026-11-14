Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'de değişim rüzgarı! nedenini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Samandıra'da yapılan değişikliklerden takımın oyun anlayışına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekipte yeni bir dönemin başladığını belirten Belözoğlu, "Bu bir bayrak yarışı, bunu biz devraldık. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Belözoğlu, Samandıra'da yapılan değişikliklerden takımın oyun anlayışına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Samandıra'da yapılan değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Burada değişim olması gerekiyordu. Bunun ötesinde bir şey yok. Ben bir ekiple geldim. Samandıra'da değişim gerekiyordu. Gelenler mükemmel, gidenler kötüymüş gibi bir durum yok. Bunu doğru bulmuyorum. Emeği geçen çok insan var. Tamamen değişim söz konusu. "

"Belirlediğimiz noktalar vardı ve hızlı hareket etmek durumundaydık. Bunun ötesinde bir şey yok. Bu bir bayrak yarışı, bunu biz devraldık. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Değişimin ötesinde başka bir durum yok. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnsanların aileleri var, burada değerlendirme yaparken buna bakmak gerekiyor. Gidenler de değerli"

"TEK ÇİÇEKLE BAHAR GELMİYOR" Fenerbahçe'nin oyun anlayışına ve camianın beklentilerine değinen Belözoğlu, şöyle konuştu: "Dünyada atlet oyuncular çok önemli hale geldi. Fenerbahçe'de oyunun genetiği var, geçmişi var. Büyük bir camia beklentisi var. Fenerbahçe'nin oyunu için de gerekenleri söylemiştim. Kalite ve tutku. Bazı maçlarda akıl girecek. Farklı kelimeler olacak. Bunun olmazsa olmazı kalite. Ne kadar hızlanacağımızı göreceğiz. Ümidim bunu hızlı yapmak. Başlangıcımız fena olmadı. Tek çiçekle bahar gelmiyor, bunun suni olmamasını arzu ediyorum"