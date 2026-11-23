CEVABI BULMAKTA ZORLANDI Soruyu yanıtlamak için uzun süre düşünen Ekrem Gündüz, gezegenlerin büyüklüklerini ve Ay'ın diğer uydularla karşılaştırmasını hatırlamaya çalıştı.

Dünya ile Ay'ın görsellerini gözünde canlandıran yarışmacı, önce 4'te 1'i ve 40'ta 1'i seçeneklerini eledi. Geriye 400'de 1'i ve 4000'de 1'i seçenekleri kaldı.

180 BİN TL'Yİ RİSKE ATMAK İSTEMEDİ Joker hakkı kalmayan Gündüz'e, yanlış cevap vermesi durumunda 180 bin TL kaybedeceği hatırlatıldı. Bir süre daha düşünen yarışmacı, "Ben çekilmek istiyorum, son kararım" diyerek yarışmadan çekildi.

Cem Öğretir'in hangi cevabı vereceğini sorması üzerine Gündüz, "Dört binde bir derdim" yanıtını verdi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DOĞRU CEVAP NEYDİ? Sorunun doğru yanıtı A şıkkı: 4'te 1'i oldu. Ay'ın çapı yaklaşık 3 bin 475 kilometre, Dünya'nın çapı ise yaklaşık 12 bin 742 kilometredir. Bu nedenle Ay'ın çapı, Dünya'nın çapının yaklaşık dörtte biri kadardır.