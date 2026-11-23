Kim Milyoner Olmak İster'de Ay sorusunda hesapları altüst eden karar
ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Ay sorusu, Ekrem Gündüz'e zor anlar yaşattı. Seçenekler arasında uzun süre düşünen yarışmacı, 180 bin TL'yi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalınca kritik bir karar verdi. 22 Kasım 2026 Pazar günü ekrana gelen yarışmada yaşanan bu anlar, izleyicilerin dikkatini çekti.
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine birbirinden heyecanlı anlara sahne oldu.
Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada, bilgi ve genel kültürüne güvenen yarışmacılar büyük ödüle ulaşabilmek için mücadele etti.
Programın dikkat çeken yarışmacılarından biri de 27 yaşındaki Ekrem Gündüz oldu. Alanya doğumlu olan ve İstanbul'da yaşayan Gündüz, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun.
İş geliştirme uzmanı olarak çalışan Gündüz, yarışmada sergilediği performansla izleyicilerin dikkatini çekti.
300 BİN TL'LİK AY SORUSU GÜNDEM OLDU
Yarışmacının karşısına çıkan soru, Dünya ile Ay'ın çapları arasındaki oranla ilgiliydi.
"Ay'ın çapı, Dünya'nınkinin yaklaşık kaçta kaçı kadardır?"
- A) 4'te 1'i
- B) 40'ta 1'i
- C) 400'de 1'i
- D) 4000'de 1'i