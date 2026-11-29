Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı! Anlattıklarıyla Türkiye'yi ağlatan Nüsran Gül Giden risk aldı ama...

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"in son bölümünde hem hüzün hem de heyecan zirve yaptı. 19 yaşındaki Nüsran Gül Giden, yürek burkan yaşam mücadelesiyle stüdyoyu gözyaşlarına boğarken, sergilediği muazzam performansla 1 milyon TL'lik sorunun kilidini açtırmayı başardı. Peki, genç yarışmacı 1 milyonluk soruya ne yanıt verdi? İşte sosyal medyanın konuştuğu o soru ve stüdyoda yaşanan nefes kesen anlar...

ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada 19 yaşındaki Nüsran Gül Giden, hem hayat hikayesiyle hem de sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.

STÜDYO GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Yarışma koltuğuna oturduktan sonra hayat hikayesini paylaşan Nüsran Gül Giden, anlattıklarıyla stüdyoda adeta buz kesti. MİLYONER'DE YÜREK BURKAN HAYAT HİKAYESİ! 19 YAŞINDAKİ NÜSRAN GÜL GİDEN ANLATTIKLARIYLA STÜDYOYU AĞLATTI

Çocukluğunda maruz kaldığı şiddeti, 15 yaşında yurda verilişini ve ailesinden kopuşunu anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan genç yarışmacı, yaşadığı derin acıyı şu sözlerle paylaştı: "Ben annemle kalmak istemedim, o benimle kalmak istemedi, yurda verdi. Tabii o zamanlar babamı da tanımıyorum. Hep ilkokulda 'Babama gideceğim, orada okuyacağım' derdim.

Babamla 3-4 senede bir görüşebiliyorduk, izin vermiyordu. Telefonla konuşurken bile hoparlörü açtırıp beni dinliyordu. 'Acaba beni suçlar mı?' korkusuyla büyüdüm.