Viral Galeri Viral Tıkla Kilo, şişkinlik, ödem 3’ü bir arada yok oluyor! Dağlarda yetişiyor: İbn-i Sina’nın asırlık tarifiyle göbek yağlarını eritin

Kilo, şişkinlik, ödem 3’ü bir arada yok oluyor! Dağlarda yetişiyor: İbn-i Sina’nın asırlık tarifiyle göbek yağlarını eritin

Kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam üzerine geliştirilen pek çok yöntem zamanla değişse de, bazı yaklaşımlar var ki, üzerinden asırlar geçmesine rağmen güncelliğini koruyor. Tıp tarihinin önemli isimlerinden İbn-i Sina'nın kaleme aldığı bilgiler modern yaşamın kilo sorununa ışık tutabilecek nitelikte. Orta Çağ'da kaleme alınan El-Kanun fi't-Tıbb yalnızca tedavi yöntemlerini değil aynı zamanda bedenin nasıl dengede tutulabileceğini ele alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:19
Kilo, şişkinlik, ödem 3’ü bir arada yok oluyor! Dağlarda yetişiyor: İbn-i Sina’nın asırlık tarifiyle göbek yağlarını eritin

İbn-i Sina'nın kitabında aktardığı bilgilere göre, beslenme alışkanlıkları beden sağlığıyla doğrudan bağlantılı. Sürekli yemek yemenin sindirim sistemini zorlayabildiği, bunun da vücudun genel dengesini etkileyebildiği ifade ediliyor. Bu nedenle gün içinde belirli saatlerde ve ölçülü miktarda besin tüketiminin önem taşıdığı vurgulanıyor.

Kilo, şişkinlik, ödem 3’ü bir arada yok oluyor! Dağlarda yetişiyor: İbn-i Sina’nın asırlık tarifiyle göbek yağlarını eritin

Özellikle akşam saatlerinde hafif gıdaların tercih edilmesi gerektiği, bu sayede sindirim sürecinin daha rahat işlediği belirtiliyor. Bu yaklaşım, günümüzde de bazı beslenme uzmanlarının dikkat çektiği konular arasında yer alıyor.

Kilo, şişkinlik, ödem 3’ü bir arada yok oluyor! Dağlarda yetişiyor: İbn-i Sina’nın asırlık tarifiyle göbek yağlarını eritin

Fiziksel Hareket, Bedensel Dengenin Parçası

İbn-i Sina'nın çalışmalarında, beden sağlığının yalnızca beslenmeyle değil, aynı zamanda hareketle de ilişkili olduğu görülüyor. Günlük yürüyüşler, hafif egzersizler ve düzenli fiziksel aktivitelerin hem beden hem de ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabildiği metinlerde detaylı şekilde ele alınıyor.

Bugün de hareketli yaşam tarzının, kilo kontrolü ve metabolizma sağlığı açısından destekleyici bir unsur olduğu birçok bilimsel kaynakta yer buluyor.

Kilo, şişkinlik, ödem 3’ü bir arada yok oluyor! Dağlarda yetişiyor: İbn-i Sina’nın asırlık tarifiyle göbek yağlarını eritin

Dağ Kekiğiyle İlgili Kayıtlar Dikkat Çekiyor

İbn-i Sina'nın bitkisel içeriklere dair yorumlarında yer alan dağ kekiği, mideyi rahatlatıcı etkisiyle öne çıkıyor. Yazılı kaynaklara göre bu bitki, sindirim sürecine yardımcı olabilen özellikler taşıyor. Ayrıca, vücutta biriken ödemin atılmasında da rol oynayabildiğine dair ifadeler bulunuyor.

Kilo, şişkinlik, ödem 3’ü bir arada yok oluyor! Dağlarda yetişiyor: İbn-i Sina’nın asırlık tarifiyle göbek yağlarını eritin

Geleneksel yöntemlerde kullanılan dağ kekiği çayının, kurutulmuş bitkinin sıcak suyla demlenmesiyle hazırlandığı görülüyor. Bu uygulama, bazı geleneksel tariflerde hala benzer şekilde yer alıyor.

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