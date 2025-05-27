Kilo, şişkinlik, ödem 3’ü bir arada yok oluyor! Dağlarda yetişiyor: İbn-i Sina’nın asırlık tarifiyle göbek yağlarını eritin
Kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam üzerine geliştirilen pek çok yöntem zamanla değişse de, bazı yaklaşımlar var ki, üzerinden asırlar geçmesine rağmen güncelliğini koruyor. Tıp tarihinin önemli isimlerinden İbn-i Sina'nın kaleme aldığı bilgiler modern yaşamın kilo sorununa ışık tutabilecek nitelikte. Orta Çağ'da kaleme alınan El-Kanun fi't-Tıbb yalnızca tedavi yöntemlerini değil aynı zamanda bedenin nasıl dengede tutulabileceğini ele alıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:19