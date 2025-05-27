Kilo, şişkinlik, ödem 3’ü bir arada yok oluyor! Dağlarda yetişiyor: İbn-i Sina’nın asırlık tarifiyle göbek yağlarını eritin

Fiziksel Hareket, Bedensel Dengenin Parçası

İbn-i Sina'nın çalışmalarında, beden sağlığının yalnızca beslenmeyle değil, aynı zamanda hareketle de ilişkili olduğu görülüyor. Günlük yürüyüşler, hafif egzersizler ve düzenli fiziksel aktivitelerin hem beden hem de ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabildiği metinlerde detaylı şekilde ele alınıyor.

Bugün de hareketli yaşam tarzının, kilo kontrolü ve metabolizma sağlığı açısından destekleyici bir unsur olduğu birçok bilimsel kaynakta yer buluyor.