2025 OGM personel alımı sonuçları | OGM 3.477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce adayın beklediği OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Temizlik, servis, evrak, arşiv, bakım işleri, şoför ve operatör gibi çeşitli destek personeli pozisyonlarını kapsayan alım süreci, 28 Mart 2025 tarihinde başvuruların tamamlanmasıyla sona erdi. KPSS B Grubu puan sıralamasına göre yapılacak yerleştirmelerde adaylar, sonuçlara nereden ve ne zaman ulaşabileceklerini merak ediyor.