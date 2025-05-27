2025 OGM personel alımı sonuçları | OGM 3.477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 2025 yılı kapsamında gerçekleştirilen 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru süreci tamamlandı. e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvuruların ardından gözler, başvuru sonuçlarının ne zaman ilan edileceğine çevrildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Peki OGM personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 09:20