Viral Galeri Viral Tıkla 2025 OGM personel alımı sonuçları | OGM 3.477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 OGM personel alımı sonuçları | OGM 3.477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 2025 yılı kapsamında gerçekleştirilen 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru süreci tamamlandı. e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvuruların ardından gözler, başvuru sonuçlarının ne zaman ilan edileceğine çevrildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Peki OGM personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 27.05.2025 09:20
2025 OGM personel alımı sonuçları | OGM 3.477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce adayın beklediği OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Temizlik, servis, evrak, arşiv, bakım işleri, şoför ve operatör gibi çeşitli destek personeli pozisyonlarını kapsayan alım süreci, 28 Mart 2025 tarihinde başvuruların tamamlanmasıyla sona erdi. KPSS B Grubu puan sıralamasına göre yapılacak yerleştirmelerde adaylar, sonuçlara nereden ve ne zaman ulaşabileceklerini merak ediyor.

2025 OGM personel alımı sonuçları | OGM 3.477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

OGM personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Orman Genel Müdürlüğü başvuru sonuçlarının Mayıs ayının son haftasında veya Haziran ayı itibarıyla ilan edilmesi bekleniyor.

2025 OGM personel alımı sonuçları | OGM 3.477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar Nereden ve Nasıl Öğrenilecek?

Adaylar sonuçlara basılı belge veya e-posta yoluyla ulaşamayacak. Başvuru yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden veya doğrudan OGM'nin resmi web sitesi olan https://www.ogm.gov.tr üzerinden sorgulayabilecekler. Adaylara ayrıca bireysel tebligat yapılmayacak.

2025 OGM personel alımı sonuçları | OGM 3.477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yazılı ya da Sözlü Sınav Yapılmayacak

Bu personel alımında adaylara yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak. Yerleştirmeler yalnızca KPSS B Grubu puan sıralamasına göre yapılacak. Aynı puana sahip adaylar arasında sıralama şu kriterlere göre belirlenecek:

🔹 Diploma notu yüksek olan

🔹 Mezuniyet tarihi daha eski olan

🔹 Yaşı büyük olan adaya öncelik verilecek.

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