Hande Soral ile Kerem Alışık başrolde! "Akıldan Kalbe" izleyicilerin gönlünü fethedecek!

Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu'nun oturduğu 'Akıldan Kalbe' filmi 20 Aralık'ta sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Filmin başrollerinde yer alan usta oyuncu Kerem Alışık da sinema seyircisi ile buluşacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi