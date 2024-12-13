Viral Galeri Viral Tıkla Hande Soral ile Kerem Alışık başrolde! "Akıldan Kalbe" izleyicilerin gönlünü fethedecek!

Hande Soral ile Kerem Alışık başrolde! "Akıldan Kalbe" izleyicilerin gönlünü fethedecek!

Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu'nun oturduğu 'Akıldan Kalbe' filmi 20 Aralık'ta sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Filmin başrollerinde yer alan usta oyuncu Kerem Alışık da sinema seyircisi ile buluşacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:38
Hande Soral ile Kerem Alışık başrolde! Akıldan Kalbe izleyicilerin gönlünü fethedecek!

Yeşilçam sinemasının kalplere dokunan hikayelerinin kahramanı Sadri Alışık'ın ayak izinde, oğlu Kerem Alışık yeniden aynı duyguları sinema salonlarına taşıyacak bir rol ile beyaz perdede.

Hande Soral ile Kerem Alışık başrolde! Akıldan Kalbe izleyicilerin gönlünü fethedecek!

Filmde alışkanlıklarına sıkıca bağlı yaşayan dışarıdan sert ve inatçı gibi gözüken fakat özünde şefkatli bir adam olan 'Sadık'a hayat veren Kerem Alışık performansıyla takdir toplayacak.

Hande Soral ile Kerem Alışık başrolde! Akıldan Kalbe izleyicilerin gönlünü fethedecek!

Yalnızlığının ve içindeki derin boşluğunun altında kendisinin bile haberdar olmadığı çarpıcı bir gerçek yatmaktadır.

Hande Soral ile Kerem Alışık başrolde! Akıldan Kalbe izleyicilerin gönlünü fethedecek!

Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı Batuhan Bayar'ın kadrosunda yer aldığı "Akıldan Kalbe" duygu dolu ve sarsıcı anlatımıyla sinema salonlarına iz bırakmaya geliyor.

Hande Soral ile Kerem Alışık başrolde! Akıldan Kalbe izleyicilerin gönlünü fethedecek!

Bir yandan aile ilişkileri, aşk ve yaşam mücadelelerini şefkatle aktaran diğer tarafta hayatta önem verilen değerleri sarsıcı bir şekilde sorgulatan film seyircileri derinden etkileyecek.

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