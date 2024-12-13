Canlı yayında itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde iddianame hazırlandı

Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü." dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.

Şaban Ataş'a ait olduğu belirlenen cesedin bulunmasının ardından eski eş Emine Karabulut ile Burhanettin Öztürk ve cesedi taşıttıkları Şaban ve Emine'nin oğlu Mert Ataş tutuklandı. Tutuklular arasında Emine'nin annesi Durkadın Karabulut da vardı.