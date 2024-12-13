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Canlı yayında itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde iddianame hazırlandı

Geçtiğimiz aylarda Müge Anlı'nın canlı yayınında herkesi dehşete düşüren bir olay gündeme gelmişti. Emine Karabulut, eski eşini sevgilisi ile birlikte öldürdüğünü itiraf etmişti. Müge Anlı, bugünkü yayınında Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili son gelişmeleri aktardı. Şaban Ataş cinayeti ile ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:36
Canlı yayında itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde iddianame hazırlandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde eski eşinin sevgilisi tarafından öldürülen ve cesedi 56 gün sonra ortaya çıkan Şaban Ataş cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Canlı yayında itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde iddianame hazırlandı

Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, bir gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı.

Canlı yayında itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde iddianame hazırlandı

CANLI YAYINDA CİNAYET İTİRAFI

Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı canlı yayın çıkışında programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

Canlı yayında itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde iddianame hazırlandı

Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü." dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.

Şaban Ataş'a ait olduğu belirlenen cesedin bulunmasının ardından eski eş Emine Karabulut ile Burhanettin Öztürk ve cesedi taşıttıkları Şaban ve Emine'nin oğlu Mert Ataş tutuklandı. Tutuklular arasında Emine'nin annesi Durkadın Karabulut da vardı.

Canlı yayında itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde iddianame hazırlandı

Davada, şüphelilerin cinayeti tasarlayarak gerçekleştirdikleri değerlendirildi. Şaban Ataş'ı öldürmeyi tasarladıkları şüphelilerin öncesinde de Şaban'ın arabasının frenlerini kesmek ve ormana götürerek kafasına odun vurmak suretiyle planlamış oldukları öldürme eylemini faaliyete geçirmeye çalıştıkları 22 Mart 2024 tarihinde şüpheliler Burhanettin, Emine, Mert, Durkadın'ın iştirak iradesi içerisinde hareket ederek maktul Şaban'ın kafasına sopayla vurmak ve boğazını ip ile sıkmak suretiyle öldürerek, tasarlayarak adam öldürmek suçunu işledikleri ve bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmaları istendi.

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