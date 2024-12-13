Canlı yayında itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde iddianame hazırlandı
Geçtiğimiz aylarda Müge Anlı'nın canlı yayınında herkesi dehşete düşüren bir olay gündeme gelmişti. Emine Karabulut, eski eşini sevgilisi ile birlikte öldürdüğünü itiraf etmişti. Müge Anlı, bugünkü yayınında Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili son gelişmeleri aktardı. Şaban Ataş cinayeti ile ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. İşte haberin detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:36