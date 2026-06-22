İstanbul'da 14 saat su kesintisi! İSKİ duyurdu, hangi mahallelerde çalışma var?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Çeliktepe isale hattında gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle iki ilçedeki bazı mahallelerde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu.

HANGİ SAATLERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre çalışmalar kapsamında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı bölgelerine 23 Haziran 2026 Salı günü saat 14.00'ten 24 Mart Çarşamba günü saat 04.00'e kadar su verilemeyecek.