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İstanbul'da 14 saat su kesintisi! İSKİ duyurdu, hangi mahallelerde çalışma var?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Çeliktepe isale hattında yapılacak bağlantı çalışmaları nedeniyle Kağıthane ve Sarıyer'deki bazı mahallelerde 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını açıkladı. İşte su kesintisinden etkilenecek bölgeler...

İstanbul'da 14 saat su kesintisi! İSKİ duyurdu, hangi mahallelerde çalışma var? 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Çeliktepe isale hattında gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle iki ilçedeki bazı mahallelerde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İstanbul'da 14 saat su kesintisi! İSKİ duyurdu, hangi mahallelerde çalışma var? 2

HANGİ SAATLERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre çalışmalar kapsamında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı bölgelerine 23 Haziran 2026 Salı günü saat 14.00'ten 24 Mart Çarşamba günü saat 04.00'e kadar su verilemeyecek.

İstanbul'da 14 saat su kesintisi! İSKİ duyurdu, hangi mahallelerde çalışma var? 3

SU KESİNTİSİ 14 SAAT SÜRECEK

Kağıthane-Çeliktepe isale hattında yapılacak bağlantı çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesinti toplam 14 saat sürecek. İSKİ, vatandaşların gerekli tedbirleri önceden alması konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul'da 14 saat su kesintisi! İSKİ duyurdu, hangi mahallelerde çalışma var? 4

HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İSKİ'nin açıklamasına göre su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

Kağıthane:

  • Merkez Mahallesi
  • Hamidiye Mahallesi
  • Yahya Kemal Mahallesi
  • Seyrantepe Mahallesi

Sarıyer:

  • Ayazağa Mahallesi
  • Huzur Mahallesi
İstanbul'da 14 saat su kesintisi! İSKİ duyurdu, hangi mahallelerde çalışma var? 5

İSKİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

İSKİ, planlı çalışma nedeniyle yaşanacak su kesintisine karşı vatandaşların önlem almasını isterken, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye yeniden su verilmeye başlanacağını bildirdi.

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