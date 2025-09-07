Viral Galeri Viral Tıkla Kapalıçarşı'daki kuyumcuda 30 kilo altın buhar oldu! 144 milyonluk vurgun

Kapalıçarşı'daki kuyumcuda 30 kilo altın buhar oldu! 144 milyonluk vurgun

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birine ait olan kuyumcuda 144 milyon liralık bir vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Kapalıçarşı'da bulunan kuyumcuda kasa görevlisi olarak çalışan Gürkan K. isimli kişinin, çevresindekilerle beraber hazırladığı 1'er kiloluk sahte külçe altınları gerçekleriyle değiştirerek 30 kilogram altın çaldığı tespit edildi. Dükkanda yapılan sayım sonrası izlenen güvenlik kamerası görüntüleri hırsızlığı ortaya koydu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.09.2025 07:39 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 07:40
A.A.'ya ait kuyumcu dükkanında çalışanların 30 kilogramlık altın çalarak yaklaşık 144 milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. Olay 2024 yılının Nisan ve Ekim ayları arasında meydana geldi.

Ünlü iş adamına ait İstanbul Kapalıçarşı'daki kuyumcuda çalışan 25 yaşındaki Gürkan K., kasa görevlisiydi. Holding iştiraklerinden olan kuyumcu dükkanında 10 Ekim günü kasa sayımı yapıldı.

30 KİLOLUK KÜLÇE ALTIN SAHTE ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre Arif S., isimli şube müdürü kasa sayımı sırasında 30 adet 1 kilogramlık külçe altınlarında sahte olduğunu tespit etti. Ne olduğunu anlamaya çalışan şube müdürü işletmede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı.

Arif S., incelemelerde şirkette kasa görevlisi olarak çalışan Gürkan K., isimli çalışanın cebinde bulunan külçe altınla kasadaki altınları değiştirdiğini fark etti.

KASA ÇALIŞANI 144 MİLYONLUK ALTIN ÇALMIŞ
Nisan ve Ekim ayları arasındaki tüm görüntüleri inceleyen şube müdürü çalışanlarının 30 kilogramlık altını çalarak yerine sahte külçeler koyduğunu tespit edince durumu emniyet güçlerine haber verdi.

