Kapalıçarşı’da altın vuruş! 30 kilo altın buhar oldu... 144 milyonluk vurgun

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birine ait olan kuyumcuda 144 milyon liralık bir vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Kapalıçarşı'da bulunan kuyumcuda kasa görevlisi olarak çalışan Gürkan K. isimli kişinin, çevresindekilerle beraber hazırladığı 1'er kiloluk sahte külçe altınları gerçekleriyle değiştirerek 30 kilogram altın çaldığı tespit edildi. Dükkanda yapılan sayım sonrası izlenen güvenlik kamerası görüntüleri hırsızlığı ortaya koydu.

