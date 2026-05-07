TÜİK verileri ortaya koydu: Çalışan her 2 kişiden biri çocuk bakımını üstleniyor
TÜİK'in 7 Mayıs 2026 tarihinde yayımladığı "İş ve Aile Yaşamının Uyumu, 2025" araştırmasına göre Türkiye'de 18-74 yaş grubundaki nüfusun yüzde 43,1'i çocuk, torun veya hasta-yaşlı bakımı sorumluluğu taşıyor. Veriler, çocuk bakım sorumluluğu bulunan çalışanların yüzde 50,8'inin süreci kendisi veya eşiyle birlikte yürüttüğünü ortaya koydu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına yönelik "İş ve Aile Yaşamının Uyumu" başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırma, iş hayatı ile bakım sorumluluklarının birlikte yürütülmesine dair verileri ortaya koydu.
TÜİK verilerine göre Türkiye'de 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin yüzde 43,1'i çocuk, torun ya da hasta ve yaşlı bakımı sorumluluğu üstleniyor. Bu oran erkeklerde yüzde 40,6, kadınlarda ise yüzde 45,6 olarak kaydedildi.
BAKIM SORUMLULUĞU OLANLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 60,5
Araştırmaya göre 2025 yılında 18-74 yaş grubunda işgücüne katılma oranı yüzde 58,2 oldu. Bakım sorumluluğu bulunanlarda işgücüne katılım oranı yüzde 60,5 olarak ölçülürken, bakım sorumluluğu olmayanlarda bu oran yüzde 56,4 seviyesinde kaldı.
Kadınlarda bakım sorumluluğu bulunanların işgücüne katılım oranı yüzde 37,8 olurken, bakım sorumluluğu olmayan kadınlarda oran yüzde 41,7 olarak gerçekleşti. Erkeklerde ise bakım sorumluluğu olanların işgücüne katılım oranı yüzde 86'ya yükselirken, bakım sorumluluğu olmayan erkeklerde oran yüzde 70 oldu.
İSTİHDAMDAKİ HER İKİ KİŞİDEN BİRİ ÇOCUK BAKIMINI KENDİ ÜSTLENİYOR
TÜİK verilerine göre istihdamda olan kişilerin yüzde 39'u yalnızca çocuk bakım sorumluluğu taşıyor. Çocuk bakım hizmeti kullanmayan çalışanların yüzde 50,8'i çocuk bakımını kendisi veya eşiyle birlikte yürüttüğünü belirtti.