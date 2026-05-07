TÜİK verileri ortaya koydu: Çalışan her 2 kişiden biri çocuk bakımını üstleniyor

Katılımcıların yüzde 19,7'si çocukların kendi kendine bakabildiğini ifade ederken, yüzde 17,6'sı profesyonel bakım hizmetlerinin maliyetinin yüksek olduğunu söyledi. Yüzde 5,5'lik kesim ise bakım desteğini büyükanne, büyükbaba veya diğer yakınlardan aldığını belirtti.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 83'Ü PROFESYONEL DESTEK ALMIYOR 15 yaş altı çocuk bakım sorumluluğu bulunan ve çalışan kişilerin yüzde 83'ü herhangi bir profesyonel bakım hizmeti kullanmadığını bildirdi. Kurumsal bakım merkezi kullananların oranı yüzde 14 olurken, evde ücretli bakım hizmeti alanların oranı yüzde 1,6'da kaldı. Hem kurumsal bakım merkezi hem evde ücretli bakım kullananların oranı ise yüzde 1,4 olarak açıklandı.

Yetişkin bakımında da benzer bir tablo ortaya çıktı. İstihdamda olup yetişkin bakım sorumluluğu bulunanların yüzde 79,3'ü profesyonel bakım hizmeti kullanmadığını belirtti.

EN BÜYÜK SORUN UZUN ÇALIŞMA SAATLERİ Araştırmaya göre iş ve bakım sorumluluğunu birlikte yürütürken zorluk yaşayan 4 milyon 303 bin kişinin yüzde 38,4'ü en büyük sorun olarak uzun çalışma saatlerini gösterdi.