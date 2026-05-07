TÜİK verileri ortaya koydu: Çalışan her 2 kişiden biri çocuk bakımını üstleniyor

TÜİK'in 7 Mayıs 2026 tarihinde yayımladığı "İş ve Aile Yaşamının Uyumu, 2025" araştırmasına göre Türkiye'de 18-74 yaş grubundaki nüfusun yüzde 43,1'i çocuk, torun veya hasta-yaşlı bakımı sorumluluğu taşıyor. Veriler, çocuk bakım sorumluluğu bulunan çalışanların yüzde 50,8'inin süreci kendisi veya eşiyle birlikte yürüttüğünü ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına yönelik "İş ve Aile Yaşamının Uyumu" başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırma, iş hayatı ile bakım sorumluluklarının birlikte yürütülmesine dair verileri ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin yüzde 43,1'i çocuk, torun ya da hasta ve yaşlı bakımı sorumluluğu üstleniyor. Bu oran erkeklerde yüzde 40,6, kadınlarda ise yüzde 45,6 olarak kaydedildi.

BAKIM SORUMLULUĞU OLANLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 60,5

Araştırmaya göre 2025 yılında 18-74 yaş grubunda işgücüne katılma oranı yüzde 58,2 oldu. Bakım sorumluluğu bulunanlarda işgücüne katılım oranı yüzde 60,5 olarak ölçülürken, bakım sorumluluğu olmayanlarda bu oran yüzde 56,4 seviyesinde kaldı.

Kadınlarda bakım sorumluluğu bulunanların işgücüne katılım oranı yüzde 37,8 olurken, bakım sorumluluğu olmayan kadınlarda oran yüzde 41,7 olarak gerçekleşti. Erkeklerde ise bakım sorumluluğu olanların işgücüne katılım oranı yüzde 86'ya yükselirken, bakım sorumluluğu olmayan erkeklerde oran yüzde 70 oldu.

İSTİHDAMDAKİ HER İKİ KİŞİDEN BİRİ ÇOCUK BAKIMINI KENDİ ÜSTLENİYOR

TÜİK verilerine göre istihdamda olan kişilerin yüzde 39'u yalnızca çocuk bakım sorumluluğu taşıyor. Çocuk bakım hizmeti kullanmayan çalışanların yüzde 50,8'i çocuk bakımını kendisi veya eşiyle birlikte yürüttüğünü belirtti.

Katılımcıların yüzde 19,7'si çocukların kendi kendine bakabildiğini ifade ederken, yüzde 17,6'sı profesyonel bakım hizmetlerinin maliyetinin yüksek olduğunu söyledi. Yüzde 5,5'lik kesim ise bakım desteğini büyükanne, büyükbaba veya diğer yakınlardan aldığını belirtti.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 83'Ü PROFESYONEL DESTEK ALMIYOR

15 yaş altı çocuk bakım sorumluluğu bulunan ve çalışan kişilerin yüzde 83'ü herhangi bir profesyonel bakım hizmeti kullanmadığını bildirdi. Kurumsal bakım merkezi kullananların oranı yüzde 14 olurken, evde ücretli bakım hizmeti alanların oranı yüzde 1,6'da kaldı. Hem kurumsal bakım merkezi hem evde ücretli bakım kullananların oranı ise yüzde 1,4 olarak açıklandı.

Yetişkin bakımında da benzer bir tablo ortaya çıktı. İstihdamda olup yetişkin bakım sorumluluğu bulunanların yüzde 79,3'ü profesyonel bakım hizmeti kullanmadığını belirtti.

EN BÜYÜK SORUN UZUN ÇALIŞMA SAATLERİ

Araştırmaya göre iş ve bakım sorumluluğunu birlikte yürütürken zorluk yaşayan 4 milyon 303 bin kişinin yüzde 38,4'ü en büyük sorun olarak uzun çalışma saatlerini gösterdi.

Katılımcıların yüzde 26,9'u işin yorucu olmasını, yüzde 8,9'u ise işe gidiş-geliş süresinin uzunluğunu önemli sorunlar arasında sıraladı. Uzun çalışma saatleri nedeniyle zorluk yaşadığını belirten erkeklerin oranı yüzde 39,3 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 36,4 olarak ölçüldü.

HEM ÇOCUK HEM YAŞLI BAKIMI ÜSTLENENLER DE VAR

TÜİK verileri, çalışan nüfusun önemli bölümünün birden fazla bakım sorumluluğunu aynı anda üstlendiğini de ortaya koydu. Araştırmaya göre istihdamdaki kişilerin yüzde 2,1'i çocuk, torun ve yetişkin bakım sorumluluğunu birlikte yürütüyor. Bu durum, çalışan nüfusun aynı anda farklı yaş gruplarına yönelik bakım yükümlülüğü taşıdığını gösteriyor.

TÜİK'İN 7 MAYIS 2026 TARİHLİ ARAŞTIRMASINDA ÖNE ÇIKAN VERİLER

Başlık Oran
Bakım sorumluluğu taşıyan 18-74 yaş nüfus %43,1
Bakım sorumluluğu olan kadınların işgücüne katılım oranı %37,8
Bakım sorumluluğu olan erkeklerin işgücüne katılım oranı %86,0
Sadece çocuk bakım sorumluluğu bulunan çalışanlar %39,0
Çocuk bakımını kendisi veya eşiyle birlikte yürütenler %50,8
Profesyonel çocuk bakım hizmeti kullanmayan çalışanlar %83,0
Kurumsal bakım merkezi kullananlar %14,0
Profesyonel yetişkin bakım hizmeti kullanmayanlar %79,3
İş ve bakım sorumluluğunu birlikte yürütmede en büyük sorun: Uzun çalışma saatleri %38,4
Hem çocuk hem yetişkin bakım sorumluluğu taşıyan çalışanlar %2,1
