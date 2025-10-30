Viral Galeri Viral Tıkla İstanbul'un ortasında İspanyol YouTuber'a saldırı! Takip edip darbettiler

Beyoğlu'nda arkadaşıyla motosikletle ilerleyen İspanyol YouTuber, bir kişinin yolu kesmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Kaçmaya çalışan turistin arkasından pet şişe fırlatan şüpheli, daha sonra motosikletle peşine düşüp önünü yeniden kesti. Turisti darbeden iki şüpheli, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:54 Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 14:00
Olay, 14 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde Tarlabaşı Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte bir arkadaşıyla birlikte motosikletle ilerleyen İspanyol Youtuber Javier Ros Del Valle (28), Tarlabaşı'nda bir sokağa girdi.

Turist sokakta bulunan bir kişi tarafından durduruldu. İspanyol turiste, 'Yanlış anlama niye çekiyorsun' diye çıkıştı.

BEYOĞLU'NDA İSPANYOL YOUTUBER'I "NİYE ÇEKİYORSUN?" DİYEREK DARBETTİLER
İngilizce 'Ne' diye cevap veren turist daha sonra motosikltiyle uzaklaşmaya başladı.

Turistin gittiğini gören bir başka kişi ise arkasından su şişesi fırlattı. Turist sokakta ilerlediği sırada motosiklete binen 1 şüpheli ise turisti takip etmeye başladı.

İSPANYOL YOUTUBER'İ DARBETTİLER

Motosikletliye İngilizce 'Özür dilerim kardeşim' diyen turist, ilerlerken kamyonetin yolu kapatması nedeniyle durmak zorunda kaldı.

