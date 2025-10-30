İstanbul'un ortasında İspanyol YouTuber'a saldırı! Takip edip darbettiler
Beyoğlu'nda arkadaşıyla motosikletle ilerleyen İspanyol YouTuber, bir kişinin yolu kesmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Kaçmaya çalışan turistin arkasından pet şişe fırlatan şüpheli, daha sonra motosikletle peşine düşüp önünü yeniden kesti. Turisti darbeden iki şüpheli, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 14:00