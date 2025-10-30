30 Ekim 2025, Perşembe

Beyoğlu'nda İspanyol Youtuber'a saldırı: "Niye çekiyorsun?" diyerek darbettiler
Beyoğlu’nda İspanyol Youtuber’a saldırı: Niye çekiyorsun? diyerek darbettiler

Beyoğlu’nda İspanyol Youtuber’a saldırı: “Niye çekiyorsun?” diyerek darbettiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 13:59
Beyoğlu’nda motosikletle gezen İspanyol Youtuber Javier Ros Del Valle, çekim yaptığı gerekçesiyle iki kişi tarafından darbedildi. Kaçmaya çalışan turisti motosikletle takip eden şüpheliler, önünü kesip saldırdı. O anlar turistin kask kamerasına yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, saldırganları kısa sürede yakaladı. Şüphelilerden Sinan Çağrı B. serbest bırakılırken, 17 yaşındaki N.A. Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edildi.
