Beyoğlu’nda İspanyol Youtuber’a saldırı: “Niye çekiyorsun?” diyerek darbettiler

Beyoğlu’nda motosikletle gezen İspanyol Youtuber Javier Ros Del Valle, çekim yaptığı gerekçesiyle iki kişi tarafından darbedildi. Kaçmaya çalışan turisti motosikletle takip eden şüpheliler, önünü kesip saldırdı. O anlar turistin kask kamerasına yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, saldırganları kısa sürede yakaladı. Şüphelilerden Sinan Çağrı B. serbest bırakılırken, 17 yaşındaki N.A. Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edildi.

