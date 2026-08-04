Felakette evi harabeye dönen aile bahçede yatıyor: "Sofra bezi gibi silkelendik"

Müzeyyen Mülazım şöyle konuştu:

"Biz depremzedelere sadece üzülmüşüz, onların ne yaşadıklarını anlayamamışız. Anladığımızı zannetmişiz ama anlayamamışız, öyle zor ki. O an artık kurtuluşumuzun olmadığını düşündüm. Evim eski olduğu için çatılarda kiremitler uçmaya başladı. Evin bir anda böyle kalkıp bindiğini hissettik. Hortum, bir sofra bezini nasıl silkelerseniz, bizi de öyle silkeliyordu. Evin duvarı çatladı, çatısı uçtu. Üzerimize yağmur komple akıyordu. Kıpırdayacak yerimiz yoktu. Dışarıya çıksam kiremitler kafamıza yağıyordu. Ağaçlar devrildi. Ne yapacağımızı şaşırdık."