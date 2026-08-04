Felakette evi harabeye dönen aile bahçede yatıyor: "Sofra bezi gibi silkelendik"
Antalya'da hortum nedeniyle evi harabeye dönen 54 yaşındaki Müzeyyen Mülazım, yaşadığı dehşeti anlattı. Hortum sırasında kendisi ve ailesinin "sofra bezi" gibi silkelendiğini belirten Mülazım, "Evin duvarı çatladı, çatısı uçtu. Şu an dışarıda kalıyorum, kızlarım burada yatıyor. Kalabilecek ikinci bir evim yok" dedi.
Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan hortumda evi harabeye dönen 54 yaşındaki Müzeyyen Mülazım, evsiz kaldı. Yaşananların ardından evine giremez hale gelen Mülazım, çocuklarıyla bahçede hayat mücadelesi veriyor.
AİLENİN EVİ HORTUMDAN ZARAR GÖRDÜ
25 Temmuz'da Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortum, seralara zarar verip ağaçları kökünden söktü. Mülazım ailesinin evi de hortumda zarar gördü. Günlerdir hasarlı evine giremeyen 54 yaşındaki Müzeyyen Mülazım, 40 dereceyi bulan kavurucu sıcaklarda çocuklarıyla birlikte bahçede yaşamaya çalışıyor.
"EVİN DUVARLARI ÇATLADI, ÇATISI UÇTU"
Korkudan evine giremeyen Müzeyyen Mülazım, fırtınanın evlerini adeta bir sofra bezi gibi silkelediğini söyledi. Mülazım, hortum anında yaşadığı dehşeti gözyaşlarıyla anlattı.
Müzeyyen Mülazım şöyle konuştu:
"Biz depremzedelere sadece üzülmüşüz, onların ne yaşadıklarını anlayamamışız. Anladığımızı zannetmişiz ama anlayamamışız, öyle zor ki. O an artık kurtuluşumuzun olmadığını düşündüm. Evim eski olduğu için çatılarda kiremitler uçmaya başladı. Evin bir anda böyle kalkıp bindiğini hissettik. Hortum, bir sofra bezini nasıl silkelerseniz, bizi de öyle silkeliyordu. Evin duvarı çatladı, çatısı uçtu. Üzerimize yağmur komple akıyordu. Kıpırdayacak yerimiz yoktu. Dışarıya çıksam kiremitler kafamıza yağıyordu. Ağaçlar devrildi. Ne yapacağımızı şaşırdık."
"KALABİLECEK İKİNCİ BİR EVİM YOK"
Gidecek başka hiçbir yerleri olmadığını vurgulayan Mülazım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yağmur altında sabahladım. Eşim kapının ağzında yattı, çocuklarım o eşyaların üzerinde yattı. Evimizin duvarlarında büyük miktarda çatlama var. Evin bir tarafı kerpiç, bir tarafı briket olduğu için her yer attı, buralar çatladı. Şu an dışarıda kalıyorum, kızlarım burada yatıyor. Kalabilecek ikinci bir evim yok."