İslam Memiş'ten gram altın yatırımcılarına "al-unut" mesajı: Son 30 yılda en fazla getiriyi o sağladı

Altın piyasalarında gözler yeniden Orta Doğu'daki gelişmelere çevrildi. Finans Uzmanı İslam Memiş, düğün hazırlığı yapan vatandaşlar için mevcut fiyatların önemli bir alım fırsatı sunduğunu söyledi. Altında yükseliş beklentilerinin devam ettiğini belirten Memiş, "Yatırımcının yapması gereken al-unut mantığıyla hareket etmektir. Son 30 yılın tarihine baktığımızda Türkiye'de en fazla getiri gram altında olmuştur" dedi.

Altın piyasalarında Orta Doğu kaynaklı hareketlilik devam ediyor. ABD ile İsrail arasında çatışmaların tekrar başlaması Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 dolar eşiğine taşırken, bu durum altın fiyatlarında baskılanmaya yol açtı. ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK EŞİK! İSLAM MEMİŞ PETROL FİYATLARINA VURGU YAPTI Piyasalardaki düşüş eğilimiyle birlikte yatırımcılar "Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçecek?" sorusuna cevap aradı. Finans Uzmanı İslam Memiş ise 3 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla gram altın başta olmak üzere altın piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirerek yatırımcılar için önemli uyarılarda bulundu.

ALTIN PİYASALARINDA SAVAŞ MANİPÜLASYONU Altın fiyatlarının küresel siyasi gelişmelere bağlı olarak dalgalandığını belirten Memiş, "Bu savaş manipülasyonu devam ettikçe süreci ne kadar çok uzatırlarsa altın yatırımcısı da o kadar beklemeye devam edecek. Her gün gelen haber akışlarına bakarsanız bir gün anlaşma haberlerinin iyimserliği bir gün de savaşın kötümserliği piyasalarda hakim oluyor ancak sonuç itibarıyla somut bir anlaşma adımı henüz gelmiş değil" ifadelerini kullandı.

ONS VE GRAM ALTINDA HANGİ FİYAT ARALIKLARI TAKİP EDİLİYOR? Piyasadaki sıkışmışlığın fiyatlara yansıdığını dile getiren Memiş, "Ons altın tarafında 4400-4650 dolar aralığında sıkışmış olan trendi takip etmeye devam edeceğiz. Eğer bir anlaşma haberi gelirse 5000 dolar seviyesinin üzerinden bahsedebiliriz ancak anlaşma olmazsa piyasa bu bant aralığında yoluna devam eder. Bu durum gram altın TL fiyatında da 6500-7000 lira aralığındaki fiyatlamayı karşımıza çıkarıyor" sözleriyle güncel rakamları aktardı.

ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN YÜKSELİŞE GEÇECEK? Altın yatırımcısının gözünün petrol fiyatlarında olması gerektiğini vurgulayan uzman isim, "Dünya piyasalarında petrole bağlanmış bir trend var. Petrol fiyatları tekrar 100 dolar seviyesine yükseldi. Petrol fiyatları bu seviyelerde kaldıkça baskı sürer ancak petrol geriledikçe altın fiyatları tekrar toparlanacaktır" şeklinde konuştu.