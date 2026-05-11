İslam Memiş yatırımcılara tarih verdi: Gram altın 10 bin TL'yi görebilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları kısa vadeli al-sat işlemlerine karşı uyardı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin altın piyasasında dalgalanmayı artırdığını belirten Memiş, "Gram altında Temmuz-Ağustos döneminde 8 bin lira, ardından 10 bin lira seviyeleri gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı belirsizlikler ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle altın ve gümüş fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. A Haber canlı yayınında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küçük yatırımcıya "al-sat yapmayın" uyarısında bulunurken, gram altında uzun vadeli yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyledi.

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA "MİKTARA ODAKLANIN" UYARISI
İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA UZUN VADE MESAJI

Küresel piyasalarda yeni hafta satış baskısıyla başladı. Özellikle Orta Doğu'da hafta sonu beklenen anlaşmaların sağlanamaması petrol fiyatlarında yükselişe yol açarken, altın ve gümüşte ise düşüşlere yol açtı.

A Haber canlı yayınında piyasalardaki son fiyatlanmaları yorumlayan İslam Memiş, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerine değil uzun vadeli birikim stratejilerine odaklanması gerektiğini belirtti.

"PİYASALAR ANLAŞMA BEKLİYORDU"

11 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla haftaya küresel belirsizliklerin gölgesinde girildiğini ifade eden İslam Memiş, piyasalarda oldukça yoğun bir gündem bulunduğunu söyledi.

Memiş, "Piyasalar nefesini tutmuş hafta sonu bir anlaşma bekliyordu ancak beklenen olmadı. Petrol karşısındaki varlıkların değer kaybettiği, oldukça yoğun bir haftaya başladık" ifadelerini kullandı.

Küresel piyasalarda gözlerin bu hafta açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirten Memiş, Çin'den gelen verilerin beklentilerin üzerinde kaldığını hatırlattı.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON RAPORUNDA

Piyasalardaki hareketliliğin hafta boyunca devam edebileceğini belirten Memiş, özellikle ABD ve Türkiye'den gelecek verilerin kritik önemde olduğunu söyledi.

Memiş, "Yarın Almanya ve ABD, çarşamba günü yine ABD'den gelecek veriler piyasalar için hayati önem taşıyor. Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporunu açıklayacak. Bu süreç piyasalardaki dalgalanmayı artıracaktır" dedi.

KÜÇÜK YATIRIMCIYA "AL-SAT" UYARISI

Piyasalardaki sert hareketlere karşı küçük yatırımcıların sakin kalması gerektiğini vurgulayan Memiş, günlük al-sat işlemlerinin risk taşıdığına dikkat çekti.

Memiş, "Küçük yatırımcı kesinlikle birikimleri üzerinden al-sat yaparak kumar oynamamalı. Karşımızda öngörülemeyen ve teknik mantıkla yorumlanamayan bir piyasa var" ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların fiyat yerine sahip oldukları varlık miktarına odaklanması gerektiğini belirten Memiş, "Elinizde 100 gram altın varsa bunu nasıl 200 gram yaparım diye hedef belirleyin" dedi.

"DÜĞÜN YAPACAKLAR BEKLEMEMELİ"

Altın borcu olanlar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlara da seslenen Memiş, fiyat düşüşü beklentisiyle beklemenin risk oluşturabileceğini ifade etti.

Memiş, "Düğün yapacak olan ya da altın borcu bulunan vatandaşlar fiyat beklemeden ödemelerini yapmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Konut ve araç yatırımı düşünenlere de tavsiyelerde bulunan uzman isim, altın fiyatlarındaki yükselişin diğer yatırım araçlarını da etkilediğini söyledi.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

2025 yılında gümüşün güçlü performans gösterdiğini hatırlatan İslam Memiş, 2026 yılına dair beklentilerini de paylaştı.

Memiş, "Gümüş 2025'i şampiyon tamamladı ancak 2026'da altın daha ön planda olabilir" ifadelerini kullandı.

Gümüş yatırımcıları için teknik seviyeleri de paylaşan Memiş, yıl sonuna kadar;

  • Ons gümüşte 96 dolar,
  • Gram gümüşte ise 145 lira

seviyelerinin hedef olarak takip edildiğini söyledi.

GRAM ALTINDA 10 BİN LİRA BEKLENTİSİ

Altın fiyatlarındaki uzun vadeli yükseliş beklentisinin sürdüğünü vurgulayan Memiş, merkez bankalarının altın alımlarının piyasayı desteklediğini ifade etti.

"Savaşın gölgesinde bir piyasa var ancak merkez bankalarının altın talebi devam ediyor" diyen Memiş, yıl sonu beklentilerini şu sözlerle açıkladı:

"Ons altın tarafında 5 bin 880 ile 6 bin dolar seviyeleri beklentim sürüyor. Gram altında ise Temmuz-Ağustos döneminde 8 bin lira, ardından 10 bin lira seviyeleri gündeme gelebilir."

11 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN, GÜMÜŞ VE PETROL FİYATLARI

Öte yandan piyasalarda 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla öne çıkan fiyatlar şöyle:

  • Gram altın: 6 bin 808 lira
  • Çeyrek altın: 11 bin 197 lira
  • Cumhuriyet altını: 46 bin 42 lira
  • Ons altın: 4 bin 672 dolar
  • Gümüş: 80,43 lira
  • Brent petrol: 104,75 dolar

Not: Veriler piyasalardaki anlık hareketlere göre değişiklik gösterebiliyor.

