İslam Memiş yatırımcılara tarih verdi: Gram altın 10 bin TL'yi görebilir

"DÜĞÜN YAPACAKLAR BEKLEMEMELİ" Altın borcu olanlar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlara da seslenen Memiş, fiyat düşüşü beklentisiyle beklemenin risk oluşturabileceğini ifade etti. Memiş, "Düğün yapacak olan ya da altın borcu bulunan vatandaşlar fiyat beklemeden ödemelerini yapmalı" değerlendirmesinde bulundu. Konut ve araç yatırımı düşünenlere de tavsiyelerde bulunan uzman isim, altın fiyatlarındaki yükselişin diğer yatırım araçlarını da etkilediğini söyledi.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR 2025 yılında gümüşün güçlü performans gösterdiğini hatırlatan İslam Memiş, 2026 yılına dair beklentilerini de paylaştı. Memiş, "Gümüş 2025'i şampiyon tamamladı ancak 2026'da altın daha ön planda olabilir" ifadelerini kullandı. Gümüş yatırımcıları için teknik seviyeleri de paylaşan Memiş, yıl sonuna kadar; Ons gümüşte 96 dolar,

Gram gümüşte ise 145 lira seviyelerinin hedef olarak takip edildiğini söyledi.

GRAM ALTINDA 10 BİN LİRA BEKLENTİSİ Altın fiyatlarındaki uzun vadeli yükseliş beklentisinin sürdüğünü vurgulayan Memiş, merkez bankalarının altın alımlarının piyasayı desteklediğini ifade etti. "Savaşın gölgesinde bir piyasa var ancak merkez bankalarının altın talebi devam ediyor" diyen Memiş, yıl sonu beklentilerini şu sözlerle açıkladı: "Ons altın tarafında 5 bin 880 ile 6 bin dolar seviyeleri beklentim sürüyor. Gram altında ise Temmuz-Ağustos döneminde 8 bin lira, ardından 10 bin lira seviyeleri gündeme gelebilir."

11 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN, GÜMÜŞ VE PETROL FİYATLARI Öte yandan piyasalarda 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla öne çıkan fiyatlar şöyle: Gram altın: 6 bin 808 lira

Çeyrek altın: 11 bin 197 lira

Cumhuriyet altını: 46 bin 42 lira

Ons altın: 4 bin 672 dolar

Gümüş: 80,43 lira

Brent petrol: 104,75 dolar Not: Veriler piyasalardaki anlık hareketlere göre değişiklik gösterebiliyor.