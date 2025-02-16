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iPhone SE 4 ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 Türkiye'de fiyatı ne kadar olacak? 

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone serisi SE'nin yeni modeli için geri sayım başladı. Uzun süredir merakla beklenen iPhone SE 4'ün tanıtım tarihi nihayet netleşti. Apple CEO'su Tim Cook'un açıklamalarıyla resmi duyuru takvimi belli olurken yeni modelin özellikleri ve fiyatı da teknoloji tutkunlarının gündeminde. Peki iPhone SE 4 ne zaman tanıtılacak ve piyasaya çıkacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 16:14
iPhone SE 4 ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 Türkiye’de fiyatı ne kadar olacak?

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone SE serisinin yeni modeli için geri sayım başladı. Uzun zamandır teknoloji dünyasında merakla beklenen iPhone SE 4'ün tanıtım tarihi nihayet netleşti. Apple CEO'su Tim Cook, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 19 Şubat'ı işaret etti. Yeni modelin tasarımı ve donanımıyla neler sunacağı ise şimdiden takip ediliyor.

iPhone SE 4 ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 Türkiye’de fiyatı ne kadar olacak?

iPhone SE 4 Ne Zaman Tanıtılacak ve Çıkacak?

Apple'ın fiyat-performans odaklı modeli iPhone SE 4'ün resmi lansman tarihi belli oldu. Tim Cook, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 19 Şubat'a dikkat çekerken, teknoloji meraklıları bu tarihte gerçekleşecek etkinliği bekliyor.

iPhone SE 4 ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 Türkiye’de fiyatı ne kadar olacak?

Yeni iPhone SE 4'ün, selefinden çok daha gelişmiş bir donanıma sahip olacağı ve Apple'ın en yeni yapay zeka özelliklerine uyum sağlayacağı konuşuluyor. Modelin, iPhone 14 tasarımına benzer bir görünüme sahip olacağı belirtilirken, Apple A18 çipiyle güçlendirilmesi bekleniyor.

iPhone SE 4 ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 Türkiye’de fiyatı ne kadar olacak?

iPhone SE 4 Özellikleri Neler Olacak?

Sızıntılara göre iPhone SE 4, iPhone 14 ve iPhone 16 modellerinin bir karışımı olacak. Apple'ın önceki SE modellerinde genellikle eski nesil donanımları tercih ettiği bilinse de, bu kez önemli yeniliklerle geldiği görülüyor. İşte yeni iPhone SE 4'ten beklenen başlıca özellikler:

Ekran: 6.1 inç OLED
İşlemci: Apple A18 çipi
Güvenlik: Face ID desteği
Bağlantı: USB-C portu
Kamera: 48 MP tek arka kamera

Özellikle A18 yongası, bu modeli yalnızca bir fiyat-performans cihazı olmaktan çıkarıp, güçlü yapay zekâ yetenekleriyle donatılmış bir seçenek hâline getiriyor.

iPhone SE 4 ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 Türkiye’de fiyatı ne kadar olacak?

iPhone SE 4 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple henüz iPhone SE 4'ün fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre cihazın 430 ila 500 dolar aralığında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Apple'ın SE serisi, her zaman uygun fiyat politikasıyla dikkat çektiğinden, bu modelin de rakiplerine kıyasla cazip bir alternatif sunması bekleniyor.

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