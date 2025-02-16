iPhone SE 4 ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 Türkiye'de fiyatı ne kadar olacak?
Apple'ın uygun fiyatlı iPhone serisi SE'nin yeni modeli için geri sayım başladı. Uzun süredir merakla beklenen iPhone SE 4'ün tanıtım tarihi nihayet netleşti. Apple CEO'su Tim Cook'un açıklamalarıyla resmi duyuru takvimi belli olurken yeni modelin özellikleri ve fiyatı da teknoloji tutkunlarının gündeminde. Peki iPhone SE 4 ne zaman tanıtılacak ve piyasaya çıkacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 16:14