iPhone SE 4 ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 Türkiye'de fiyatı ne kadar olacak? 

iPhone SE 4 Özellikleri Neler Olacak?

Sızıntılara göre iPhone SE 4, iPhone 14 ve iPhone 16 modellerinin bir karışımı olacak. Apple'ın önceki SE modellerinde genellikle eski nesil donanımları tercih ettiği bilinse de, bu kez önemli yeniliklerle geldiği görülüyor. İşte yeni iPhone SE 4'ten beklenen başlıca özellikler:

Ekran: 6.1 inç OLED

İşlemci: Apple A18 çipi

Güvenlik: Face ID desteği

Bağlantı: USB-C portu

Kamera: 48 MP tek arka kamera

Özellikle A18 yongası, bu modeli yalnızca bir fiyat-performans cihazı olmaktan çıkarıp, güçlü yapay zekâ yetenekleriyle donatılmış bir seçenek hâline getiriyor.