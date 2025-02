Alperen Şengün NBA All Star 2025'te Oynadı mı?

Alperen Şengün, NBA All Star 2025'te büyük bir heyecanla sahada yer aldı. Chuck's Global Stars Kenny's takımının bir parçası olarak mücadele eden genç yetenek, ilk kez böyle bir organizasyonda boy gösterdi. Şengün, NBA All Star'daki ilk maçında takımının Young Stars'ı 41-32 gibi net bir skorla geçmesinde önemli bir rol oynadı. Böylece, Alperen Şengün, NBA All Star tarihinin en genç Türk oyuncularından biri olarak dikkatleri üzerine çekti.