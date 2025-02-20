iPhone 16e ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 (16e) özellikleri neler? 

iPhone 16E Hangi Modellerden Esinlendi?

Yeni modelin iPhone 14 ve iPhone 16 serilerinin özelliklerini bir araya getirdiği belirtiliyor. Hem tasarım hem de donanım açısından iPhone SE serisine kıyasla daha modern bir yapıya sahip olan cihaz, tek arka kameralı olmasıyla dikkat çekiyor.

Apple'ın uzun süredir uygun fiyatlı bir model bekleyen kullanıcılar için geliştirdiği iPhone 16E, sunduğu donanım ile orta segmentte güçlü bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Modelin Türkiye'de nasıl bir satış grafiği çizeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.