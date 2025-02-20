Viral Galeri Viral Tıkla iPhone 16e ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 (16e) özellikleri neler? 

iPhone 16e ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 (16e) özellikleri neler? 

Apple, yeni uygun fiyatlı modeli iPhone 16E'yi tanıttı. iPhone SE serisinin yerine gelen cihazın ilk görselleri Apple'ın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Tasarım açısından değişiklikler barındıran modelin donanım özellikleri ve fiyatı merak konusu oldu. iPhone 16E'nin teknik detayları, çıkış tarihi ve Türkiye fiyatıyla ilgili bilgiler netleşmeye başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:27
iPhone 16e ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 16e özellikleri neler?

Apple, uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu iPhone 16E'yi resmi olarak duyurdu. iPhone SE serisinin yerini alacak modelin ilk görselleri Apple'ın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Donanım açısından önemli yenilikler barındıran cihazın Türkiye fiyatı ve satış tarihi merak konusu oldu.

iPhone 16e ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 16e özellikleri neler?

iPhone 16E Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Apple'ın açıklamasına göre iPhone 16E, 21 Şubat'ta ön siparişe açılacak ve 28 Şubat'ta resmi olarak satışa sunulacak. ABD'de 599 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan modelin Türkiye fiyatı ise 47.999 TL olarak belirlendi.

iPhone 16e ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 16e özellikleri neler?

iPhone 16E'nin Teknik Özellikleri Neler?

iPhone 16E, A18 çipi ile donatılmış olarak geliyor. Apple'ın en yeni işlemcisi, performans artışının yanı sıra cihazın yapay zekâ özelliklerini desteklemesini sağlıyor. Ayrıca 6.1 inç Super Retina XDR ekran, 48 MP arka kamera ve USB-C bağlantı noktası gibi dikkat çeken donanım özellikleriyle öne çıkıyor.

iPhone 16e ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 16e özellikleri neler?

İşte iPhone 16E'nin öne çıkan özellikleri:

Ekran: 6.1 inç Super Retina XDR
İşlemci: A18 çip
Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
Arka Kamera: 48 MP, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü sabitleme
Ön Kamera: 12 MP, ƒ/1.9 diyafram
Batarya: 26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj
Bağlantı: USB-C, 5G
Diğer Özellikler: Face ID, IP68 suya ve toza dayanıklılık, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama

iPhone 16e ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 16e özellikleri neler?

iPhone 16E Hangi Modellerden Esinlendi?

Yeni modelin iPhone 14 ve iPhone 16 serilerinin özelliklerini bir araya getirdiği belirtiliyor. Hem tasarım hem de donanım açısından iPhone SE serisine kıyasla daha modern bir yapıya sahip olan cihaz, tek arka kameralı olmasıyla dikkat çekiyor.

Apple'ın uzun süredir uygun fiyatlı bir model bekleyen kullanıcılar için geliştirdiği iPhone 16E, sunduğu donanım ile orta segmentte güçlü bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Modelin Türkiye'de nasıl bir satış grafiği çizeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

SON DAKİKA