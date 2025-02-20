iPhone 16e ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 (16e) özellikleri neler?
Apple, yeni uygun fiyatlı modeli iPhone 16E'yi tanıttı. iPhone SE serisinin yerine gelen cihazın ilk görselleri Apple'ın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Tasarım açısından değişiklikler barındıran modelin donanım özellikleri ve fiyatı merak konusu oldu. iPhone 16E'nin teknik detayları, çıkış tarihi ve Türkiye fiyatıyla ilgili bilgiler netleşmeye başladı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:27