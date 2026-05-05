İlk dinleyen Ajda Pekkan oldu! Sinan Akçıl Milli takım için kolları sıvadı
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası vizesi almasının ardından başlayan milli coşku, müzik dünyasını da hareketlendirdi. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, A Milli Futbol Takımı için hazırladığı marşı, Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan'a dinletti. İşte Sinan Akçıl'ın merak uyandıran paylaşımı...
Kosova galibiyetiyle tarih yazarak 24 yıl aradan sonra 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nda büyük coşku yaratırken, müzik dünyasında "yeni marş" heyecanı doruğa çıktı.
2002 yılına damga vuran Tarkan imzalı "Bir Oluruz Yolunda" şarkısının ardından, Türkiye'nin yeni dünya kupası serüvenine hangi ezginin eşlik edeceği merak konusu olurken, hazırlıklara başladığını duyuran ilk isim ünlü şarkıcı Sinan Akçıl oldu.
TFF BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Akçıl, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklamıştı:
"Az önce kıymetli Federasyon Başkanı İbrahim Bey aradı. Tüm güzel duygularımı bir kez de yüzüne ifade etme şansım oldu. Diğer konular bize kalsın, tek söylemek istediğim onun 'melek kızı' bu işin ruhunu ayakta tutanların başında geliyor... Haftaya bir Riva ziyaretim olacak. Konu hep kırmızı-beyaz. Allah'a şükür, iyi ki varlar."
İLK DİNLETİ SÜPERSTAR AJDA PEKKAN'A
Çalışmalarını büyük bir gizlilikle yürüten Sinan Akçıl, dün Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan'ı ziyaret etti. Yeni marşı ilk kez Süperstar'a dinleten Akçıl, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak müjdeyi verdi.
Ünlü sanatçı, paylaşımının altına; "Bazı marşlar Ajda'ya dinleterek başlar :) Az kaldı..." notunu düşerek beklentiyi yükseltti.