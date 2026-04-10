"Yapay zekayla değil kalple yazdım" Sinan Akçıl'dan marş müjdesi

2026 Dünya Kupası'na katılımın yarattığı coşku, müzik dünyasına da yansıdı. Daha önce 2002'de Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısıyla hafızalara kazınan milli takım ruhu, yeniden canlandırılmak isteniyor.

Milli takımın başarısıyla ateşlenen müzik dünyasında, bayrağı bu kez Sinan Akçıl devralmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Akçıl, bu görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"ALLAH'A ŞÜKÜR, İYİ Kİ VARLAR"

Akçıl, sosyal medya hesabından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğini açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Az önce kıymetli Federasyon Başkanı İbrahim Bey aradı. Tüm güzel duygularımı bir kez de yüzüne ifade etme şansım oldu. Diğer konular bize kalsın, tek söylemek istediğim onun 'melek kızı' bu işin ruhunu ayakta tutanların başında geliyor... Haftaya bir Riva ziyaretim olacak. Konu hep kırmızı-beyaz. Allah'a şükür, iyi ki varlar."