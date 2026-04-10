"Yapay zekayla değil kalple yazdım" Sinan Akçıl'dan marş müjdesi

2026 Dünya Kupası’na katılım başarısıyla tüm Türkiye’de yankılanan coşku, müzik dünyasını da harekete geçirdi. Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, A Milli Futbol Takımı için hazırladığı özel marşın müjdesini verirken, sosyal medyadaki yapay zeka ürünü şarkılara da meydan okudu.

2026 Dünya Kupası'na katılımın yarattığı coşku, müzik dünyasına da yansıdı. Daha önce 2002'de Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısıyla hafızalara kazınan milli takım ruhu, yeniden canlandırılmak isteniyor.

Milli takımın başarısıyla ateşlenen müzik dünyasında, bayrağı bu kez Sinan Akçıl devralmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Akçıl, bu görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"ALLAH'A ŞÜKÜR, İYİ Kİ VARLAR"

Akçıl, sosyal medya hesabından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğini açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Az önce kıymetli Federasyon Başkanı İbrahim Bey aradı. Tüm güzel duygularımı bir kez de yüzüne ifade etme şansım oldu. Diğer konular bize kalsın, tek söylemek istediğim onun 'melek kızı' bu işin ruhunu ayakta tutanların başında geliyor... Haftaya bir Riva ziyaretim olacak. Konu hep kırmızı-beyaz. Allah'a şükür, iyi ki varlar."

Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sinan Akçıl'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması hediye etti.

"YAPAYLA ZEKAYLA DEĞİL KAPLE YAZDIM"

Sosyal medyada dolaşan ve kendisine ait olduğu iddia edilen marşlar hakkında sessizliğini bozan Sinan Akçıl şu ifadeleri kullandı:

"Ortalıkta dolaşan marşlardan hiçbiri benim değil arkadaşlar, yalan haberlere inanmayın. Zaten ortalıkta dolaşan marşların hemen hepsi yapay zeka ürünü, ben gerçek kalple yazdım. Az biraz daha sabır..."

