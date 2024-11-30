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Icardi Arjantin'de mahkemeye çıktı! Psikolojik değerlendirme...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Arjantinli model Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere Buenos Aires'teki şehir adliyesine geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.11.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 09:38
Icardi Arjantin’de mahkemeye çıktı! Psikolojik değerlendirme...

Mauro Icardi ile kendisini defalarca aldatan eşi Wanda Nara ile arasında yaşananlar magazin gündeminden düşmek bilmiyor...

Icardi Arjantin’de mahkemeye çıktı! Psikolojik değerlendirme...

Bir süredir Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren ve birliktelik yaşayan Wanda Nara, avukatı Ana Rosenfeld aracılığıyla Mauro Icardi hakkında hukuki süreç başlatmıştı.

Bu durum sonrasında Icardi ise Wanda Nara için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Icardi Arjantin’de mahkemeye çıktı! Psikolojik değerlendirme...

"2 SAAT BOYUNCA BENİ TACİZ ETTİ"

Mauro Icardi yaptığı paylaşımda, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" ifadelerini kullanmıştı.

Icardi Arjantin’de mahkemeye çıktı! Psikolojik değerlendirme...

Mauro Icardi ayrıca hikayesinde Wanda Nara'nın bulunduğu bir video da paylaşmıştı.

Wanda Nara ise Icardi'ye yanıt verdiği paylaşımında,"Avukatlarımla haber göndererek, kendi rızamla verdiğim eve, kıyafetlerimi almaya geldim. Tek başıma gelmemiştim." ifadelerini kullanmıştı.

Icardi Arjantin’de mahkemeye çıktı! Psikolojik değerlendirme...

Wanda Nara ile birliktelikleri sona erdikten sonra sakatlanan ve tedavisine Arjantin'de devam edilen Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı.

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