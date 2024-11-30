Icardi Arjantin’de mahkemeye çıktı! Psikolojik değerlendirme...

Mauro Icardi ile kendisini defalarca aldatan eşi Wanda Nara ile arasında yaşananlar magazin gündeminden düşmek bilmiyor... Bir süredir Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren ve birliktelik yaşayan Wanda Nara, avukatı Ana Rosenfeld aracılığıyla Mauro Icardi hakkında hukuki süreç başlatmıştı. Bu durum sonrasında Icardi ise Wanda Nara için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. '2 SAAT BOYUNCA BENİ TACİZ ETTİ' Mauro Icardi yaptığı paylaşımda, 'Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?' ifadelerini kullanmıştı. Mauro Icardi ayrıca hikayesinde Wanda Nara'nın bulunduğu bir video da paylaşmıştı. Wanda Nara ise Icardi'ye yanıt verdiği paylaşımında,'Avukatlarımla haber göndererek, kendi rızamla verdiğim eve, kıyafetlerimi almaya geldim. Tek başıma gelmemiştim.' ifadelerini kullanmıştı. Wanda Nara ile birliktelikleri sona erdikten sonra sakatlanan ve tedavisine Arjantin'de devam edilen Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı. ICARDI MAHKEMEYE ÇIKTI AA'nın haberine göre Mauro Icardi, Arjantinli model Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere Buenos Aires'teki şehir adliyesine geldi ve mahkemeye çıktı.