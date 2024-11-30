Icardi Arjantin’de mahkemeye çıktı! Psikolojik değerlendirme...

"2 SAAT BOYUNCA BENİ TACİZ ETTİ"

Mauro Icardi yaptığı paylaşımda, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" ifadelerini kullanmıştı.