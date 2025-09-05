Hilal Özdemir cinayetinde yeni görüntüler! Caninin kampüse giriş anları ortaya çıktı
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 3o Ağustos günü Ayberk Kurtuluş, eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'in kafede tabanca ile öldürmesinin ardından intihar etti. Kurtuluş'un 15 yaşındaki genç kıza takıntılı olduğu ve çok sayıda suç kaydı olduğu gün yüzüne çıkmıştı. Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından katilin kampüse girdiği anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
05.09.2025 00:20
05.09.2025 00:25