Viral Galeri Viral Tıkla Hilal Özdemir cinayetinde yeni görüntüler! Caninin kampüse giriş anları ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 3o Ağustos günü Ayberk Kurtuluş, eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'in kafede tabanca ile öldürmesinin ardından intihar etti. Kurtuluş'un 15 yaşındaki genç kıza takıntılı olduğu ve çok sayıda suç kaydı olduğu gün yüzüne çıkmıştı. Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından katilin kampüse girdiği anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.09.2025 00:20 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 00:25
Sarıyer'de 30 Ağustos günü Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde Ayberk Kurtuluş (20), kafede eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürmesinin ardından intihar etti. Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından Kurtuluş'un üniversiteye düğüne geldiğini belirterek kampüse girdiği ardından Özdemir'i öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

TAKINTILI GENÇ 'SON KEZ GÖRÜŞELİM' DİYEREK GENÇ KIZI YANINA ÇAĞIRDI

Ayberk Kurtuluş, bir süre birliktelik yaşadığı 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i takıntı haline getirip takip ettiği iddia edildi.Özdemir'in durumu ailesine söylemesi üzerine Gaziosmanpaşa'da eğitim gördüğü devlet okulundan kaydının alınıp, Kağıthane'deki bir devlet okuluna kayıt yaptırıldığı öğrenildi. Olay günü Özdemir'i arayan Kurtuluş'un, "Son bir kez görüşelim" dediği, Özdemir'in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, Kurtuluş'un da aracıyla kampüsün girişine gelip, 'Düğüne geldim' diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı.

KAMPÜSE 2 KEZ ARANMADAN İÇERİ ALINDI

Kampüs içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş'un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş'u itmesi üzerine, Ayberk Kurtuluş'un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampüse gelen Ayberk Kurtuluş'un, güvenlik görevlilerine yeniden düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi. Özdemir'i yeniden yanına çağıran Kurtuluş'un yaşanan tartışma sırasında genç kızın başına 1 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra da silahla kendi başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

KATİLİN KAMPÜSE GİRDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Hilal Özdemir'i öldüren Ayberk Kurtuluş'un aracıyla kampüse girdiği anların görüntüsünü ortaya çıktı. Kurtuluş'tan önce gelen aracın güvenlik noktasında bir süre bekletildiği ve sorular sorulduğu görülürken, Kurtuluş'un neredeyse aracını durdurmadan, özel güvenlik görevlisine kısa bir şey söyledikten sonra yoluna devam ettiği görülüyor.

24 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kurtuluş'un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kuru sıkıdan bozma tabanca olduğu belirlendi. Hilal Özdemir'in kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı olarak çalıştığı, Ayberk Kurtuluş'un ise güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girdiği anlaşıldı. Yapılan çalışmada, Ayberk Kurtuluş'un 24 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

