Ev kadınlarına emeklilik hakkı! Milyonları ilgilendiriyor | Kimler yararlanacak?

Aile yılı kapsamında kadınlara ve annelere yönelik birçok proje ve destek hayata geçirilirken ev hanımları için de önemli bir proje daha gündemde. Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan yeni proje hayata geçtiğinde ev kadınları sosyal güvence ile birlikte emeklilik hakkını da kazanacak. Üstelik primlerin üçte birini de devlet karşılayacak.