Viral Galeri Viral Tıkla Ev kadınlarına emeklilik hakkı! Milyonları ilgilendiriyor | Kimler yararlanacak?

Ev kadınlarına emeklilik hakkı! Milyonları ilgilendiriyor | Kimler yararlanacak?

Milyonlarca ev kadını için emeklilik yolu açılıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal güvence sağlanacak ve emeklilik imkanı sunulacak. Üstelik prim ödemelerinde devlet büyük destek verecek. Primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Bugünün rakamlarına göre bu destek yaklaşık 500 bin liraya denk geliyor. Emeklilikten faydalanmak için 18 yaşından büyük olmak ve Türkiye'de ikamet etmek yeterli olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:21
Ev kadınlarına emeklilik hakkı! Milyonları ilgilendiriyor | Kimler yararlanacak?

Aile yılı kapsamında kadınlara ve annelere yönelik birçok proje ve destek hayata geçirilirken ev hanımları için de önemli bir proje daha gündemde. Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan yeni proje hayata geçtiğinde ev kadınları sosyal güvence ile birlikte emeklilik hakkını da kazanacak. Üstelik primlerin üçte birini de devlet karşılayacak.

Ev kadınlarına emeklilik hakkı! Milyonları ilgilendiriyor | Kimler yararlanacak?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem konuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Ev kadınlarına emeklilik hakkı! Milyonları ilgilendiriyor | Kimler yararlanacak?

KİMLER BU HAKTAN YARARLANACAK?

Daha önce sigortası olsun ya da olmasın şu anda çalışmayan ya da emekli olmayan 18 yaşını tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm ev kadınlarına sistem açık olacak. Bu sisteme başvuracak ev kadınlarının Türkiye sınırları içinde ikamet etmeleri gerekecek.

Ev kadınlarına emeklilik hakkı! Milyonları ilgilendiriyor | Kimler yararlanacak?

SOSYAL GÜVENCE NASIL SAĞLANACAK?

Söz konusu proje ilk etapta sosyal güvence sağlayacak. Bunun için başvuruda bulunan ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile kayıtlı olacak.

Ev kadınlarına emeklilik hakkı! Milyonları ilgilendiriyor | Kimler yararlanacak?

SİGORTANIN İÇERİĞİNDE NELER OLACAK?

Söz konusu sigorta Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Hem emeklilik primleri ödenecek hem de sağlık primleri yatırılacak. Bu sebeple ev kadınları ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları da sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

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