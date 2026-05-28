Hem ödenek hem 6 yıl erken emeklilik: Kadın çalışanlar için yeni destekler devreye girdi

Yasalarda milyonlarca kadın ve anne çalışan için önemli düzenlemeler yer alıyor. Kadınlara hem ödenek hem de erken emeklilik imkanı sunuluyor. Ayrıca doğum izni, süt izni, yarı zamanlı çalışma hakkı gibi çeşitli desteklerden de faydalanılabiliyor.

Türkiye'de kadın çalışanlara ve annelere yönelik birçok destek uygulaması bulunuyor. Emeklilikten nakdi yardımlara, izin sürelerinden yarı zamanlı çalışmaya kadar kadınlar için önemli haklar sağlanıyor.

Son düzenlemelerle birlikte doğum izinleri artırılırken, kadın çalışanlara yönelik sosyal destekler ve emeklilik avantajları da dikkat çekiyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 28 Mayıs 2026 tarihli Sabah'taki köşesinde kadın çalışanlar için sunulan hakları ve avantajları anlattı. İşte Erdem'in yazısı:

KADINLAR İÇİN YENİLİKLER NELER? Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlayacak birçok düzenleme bulunuyor. Farklı mesai imkanları, izin süreleri ve emeklilik avantajları bunlardan bazıları olurken, kadınlara farklı adlarda çeşitli ödenekler de veriliyor.

KADINLARIN İZİN SÜRELERİ NASIL DEĞİŞTİ? Yeni yasa ile birlikte anneler artık doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta izin kullanabiliyor. Bu süre çoğul gebeliklerde 26 haftaya çıkıyor. Çalışabilir durumda olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadınlar ise doğumdan önceki son iki haftaya kadar çalışabiliyor. Ek izinlerden işine dönmüş ancak 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla tamamlamamış olanlar da yararlanabilecek.