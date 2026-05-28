Hem ödenek hem 6 yıl erken emeklilik: Kadın çalışanlar için yeni destekler devreye girdi

Yasalarda milyonlarca kadın ve anne çalışan için önemli düzenlemeler yer alıyor. Kadınlara hem ödenek hem de erken emeklilik imkanı sunuluyor. Ayrıca doğum izni, süt izni, yarı zamanlı çalışma hakkı gibi çeşitli desteklerden de faydalanılabiliyor.

Türkiye'de kadın çalışanlara ve annelere yönelik birçok destek uygulaması bulunuyor. Emeklilikten nakdi yardımlara, izin sürelerinden yarı zamanlı çalışmaya kadar kadınlar için önemli haklar sağlanıyor.

Son düzenlemelerle birlikte doğum izinleri artırılırken, kadın çalışanlara yönelik sosyal destekler ve emeklilik avantajları da dikkat çekiyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 28 Mayıs 2026 tarihli Sabah'taki köşesinde kadın çalışanlar için sunulan hakları ve avantajları anlattı. İşte Erdem'in yazısı:

KADINLAR İÇİN YENİLİKLER NELER?

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlayacak birçok düzenleme bulunuyor. Farklı mesai imkanları, izin süreleri ve emeklilik avantajları bunlardan bazıları olurken, kadınlara farklı adlarda çeşitli ödenekler de veriliyor.

KADINLARIN İZİN SÜRELERİ NASIL DEĞİŞTİ?

Yeni yasa ile birlikte anneler artık doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta izin kullanabiliyor. Bu süre çoğul gebeliklerde 26 haftaya çıkıyor.

Çalışabilir durumda olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadınlar ise doğumdan önceki son iki haftaya kadar çalışabiliyor.

Ek izinlerden işine dönmüş ancak 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla tamamlamamış olanlar da yararlanabilecek.

SÜT İZNİ NASIL KULLANILIYOR?

Kadın işçiler 1 yaşından küçük çocukları için günde 1,5 saat süt izni kullanabiliyor.

Memurlarda ise bu süre ilk 6 ay için günde 3 saat, ikinci 6 ay için ise günde 1,5 saat olarak uygulanıyor.

EK İZİN SÜRELERİ VAR MI?

Kadın işçiler için 6 aya kadar, memurlar içinse 24 aya kadar ücretsiz izin imkanı bulunuyor.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA NASIL UYGULANIYOR?

Doğum izni sonrası isteyen anneler;

  • Birinci çocukta 60 gün,
  • İkinci çocukta 120 gün,
  • Üçüncü çocukta ise 180 gün

yarım çalışma hakkından yararlanabiliyor.

Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün eklenirken, çocuğun engelli doğması halinde süre 360 gün olarak uygulanıyor.

Bu süreçte işveren yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor.

İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye yaptığı aylık ödeme 16 bin 389 lira 65 kuruşu buluyor. Eğer anne asgari ücretli çalışıyorsa işverenin ödeyeceği tutarla birlikte aylık gelir 30 bin 427 lira 40 kuruşa kadar çıkıyor.

KADINLAR İÇİN FARKLI ÇALIŞMA ŞARTLARI VAR MI?

İşveren hamilelik döneminde çalışan kadın için gerekli tüm tedbirleri almak zorunda bulunuyor.

Hamile olduğu sağlık raporuyla belirlenen kadın çalışanlar doğuma kadar geçen süreçte 20.00 ile 06.00 saatleri arasında çalıştırılamıyor.

Yeni doğum yapan kadınlar da doğumu takip eden bir yıl boyunca gece vardiyasında çalıştırılamıyor.

Hamile ve emziren kadınların günlük çalışma süresi ise 7,5 saati aşamıyor.

100 ila 150 kadın çalışanı bulunan iş yerlerinde emzirme odası açılması gerekiyor.

ANNELERE DOĞUM İZNİNDE KAÇ LİRA ÖDENİYOR?

Çalışan annelere doğum izni süresince devlet tarafından geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

Daha önce 112 gün için verilen ödeme artık 168 gün için hesaplanıyor.

Bu kapsamda annelerin eline en az 123 bin 312 lira geçerken, maaşa göre ödeme miktarı daha da artabiliyor.

BAŞKA ÖDENEKLER VAR MI?

Doğum yapan annelere ayrıca 1.621 lira emzirme ödeneği ödeniyor.

Bu destekten yararlanabilmek için annenin ya da eşinin çalışıyor olması veya kendi işini yapması yeterli oluyor.

DOĞUM YARDIMLARI ARTIRILDI

Doğum sonrası verilen ödenekler değişti mi? Annenin çalışması şart mı?

Çalışsın ya da çalışmasın tüm annelere doğum yardımı veriliyor.

İlk çocukta 5 bin liralık tek seferlik ödeme yapılırken;

  • İkinci çocuk için aylık 1.500 lira,
  • Üçüncü çocuk ve sonrası için ise aylık 5 bin lira destek sağlanıyor.

Aylık destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar devam ediyor. Böylece anneler 60 ay boyunca bu ödenekten yararlanabiliyor.

6 YIL ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Anneler için emeklilik şartları neler?

Kadınlar sigorta başlangıcından sonra dünyaya gelen her çocuk için 2 yıl yani 720 gün borçlanma yapabiliyor.

En fazla 3 çocuk için toplam 2.160 gün yani 6 yıl prim kazanılabiliyor.

Staj başlangıcının doğumdan önce olması halinde borçlanma da geçerli sayılıyor.

Yaş şartını yerine getiren bir anne böylece 6 yıl daha erken emekli olabiliyor.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERE DESTEK

Başka birinin bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların 1 Ekim 2008 sonrası ödedikleri prim gün sayılarına dörtte bir oranında ekleme yapılıyor.

Bu uygulamayla birlikte emeklilik yaş şartı da geri çekilerek annelere erken emeklilik imkanı sağlanıyor.

KADIN ÇALIŞANLARA SAĞLANAN DESTEKLER (TABLO)

Destek / Hak Detay
Doğum İzni Doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta izin
Çoğul Gebelik İzin süresi 26 haftaya çıkıyor
Süt İzni İşçiler için günde 1,5 saat; memurlarda ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat
Ücretsiz İzin İşçiler için 6 ay, memurlar için 24 aya kadar ücretsiz izin hakkı
Yarı Zamanlı Çalışma İlk çocukta 60 gün, ikinci çocukta 120 gün, üçüncü çocukta 180 gün
İŞKUR Yarım Çalışma Ödeneği Aylık 16 bin 389 TL'ye kadar ödeme
Doğum İzni Ödeneği En az 123 bin 312 TL geçici iş göremezlik ödeneği
Emzirme Ödeneği 1.621 TL destek
Doğum Yardımı İlk çocukta 5 bin TL tek seferlik ödeme
Çocuk Destek Ödemesi İkinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü çocuk ve sonrası için aylık 5 bin TL
Erken Emeklilik 3 çocuk için toplam 2.160 gün yani 6 yıl prim kazanma imkanı
Engelli Çocuğu Olan Anneler Prim gününe ek süre ve yaş şartında erken emeklilik avantajı
