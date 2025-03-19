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Hatice Kış'ı kim neden öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet...

Çorum'da yaşayan 4 çocuk annesi Hatice Kış, evinde 8 bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü. Cinayetin ardından yaşlı kadının altınlarının çalındığı ve delilleri yok etmek amacıyla evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Müge Anlı ve ekibi olayın aydınlatılması için harekete geçerken, yaşlı kadının kim tarafından ve neden öldürüldüğü merak ediliyor. Peki Hatice Kış'ın katili bulundu mu? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 13:59
Hatice Kış’ı kim neden öldürdü? Müge Anlı’da kan donduran cinayet...

Çorum'un Kargı ilçesinde Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış (72), teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı.

Hatice Kış’ı kim neden öldürdü? Müge Anlı’da kan donduran cinayet...

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin de yakıldığı belirlendi.

Hatice Kış’ı kim neden öldürdü? Müge Anlı’da kan donduran cinayet...

"Hem altınları almışlar hem benim hanımımı öldürmüşler..." diyen acılı eş Eşref Kış isyan etti.

Hatice Kış’ı kim neden öldürdü? Müge Anlı’da kan donduran cinayet...

1 milyonluk ziynet eşyaları yüzünden evinde vahşi şekilde öldürülen talihsiz kadın ardında cevapsız sorular bıraktı. Hırsızlık cinayeti mi? İntikam cinayeti mi? sorusu akıllara geldi.

Hatice Kış’ı kim neden öldürdü? Müge Anlı’da kan donduran cinayet...

Peki, Hatice Kış da altın olduğunu kimler biliyordu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, katili uzakta değil yakında aramak gerektiğinin altını çizdi.

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