Hatice Kış'ı kim neden öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet...

Çorum'da yaşayan 4 çocuk annesi Hatice Kış, evinde 8 bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü. Cinayetin ardından yaşlı kadının altınlarının çalındığı ve delilleri yok etmek amacıyla evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Müge Anlı ve ekibi olayın aydınlatılması için harekete geçerken, yaşlı kadının kim tarafından ve neden öldürüldüğü merak ediliyor. Peki Hatice Kış'ın katili bulundu mu? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi