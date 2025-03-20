Eski eşine inandı engelli aracı satıldı! Emine Adal'a Müge Anlı izleyicisinden destek...

Beş ay evli kaldığı eski eşi tarafından dolandırılan yüzde 60 bedensel engelli Emine Adal, kaybının 21. gününde bulundu. Eski eşinin kendisini psikolojik ve maddi olarak zor duruma soktuğunu belirten Emine, yaşadığı sıkıntıları tek tek anlattı. "Elimden aldığı arabam değil, özgürlüğümdü" diyen Adal'a Müge Anlı izleyicisi araba hediye etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi