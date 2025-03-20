Viral Galeri Viral Tıkla Eski eşine inandı engelli aracı satıldı! Emine Adal'a Müge Anlı izleyicisinden destek...

Eski eşine inandı engelli aracı satıldı! Emine Adal'a Müge Anlı izleyicisinden destek...

Beş ay evli kaldığı eski eşi tarafından dolandırılan yüzde 60 bedensel engelli Emine Adal, kaybının 21. gününde bulundu. Eski eşinin kendisini psikolojik ve maddi olarak zor duruma soktuğunu belirten Emine, yaşadığı sıkıntıları tek tek anlattı. "Elimden aldığı arabam değil, özgürlüğümdü" diyen Adal'a Müge Anlı izleyicisi araba hediye etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.03.2025 12:44 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:58
Eski eşine inandı engelli aracı satıldı! Emine Adal’a Müge Anlı izleyicisinden destek...

Müge Anlı'nın programında işlenen olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Eski eşine inandı engelli aracı satıldı! Emine Adal’a Müge Anlı izleyicisinden destek...

Yüzde 60 bedensel engelli Emine Adal'dan günlerdir haber alınamıyordu. Kardeşi Mine Hanım, Adal'ın Selçuk Keskin ile evlendiği süreçte zor günler geçirdiğini belirterek, "Ablamı yok etti, malında mülkünde değilim ama ablam geri gelsin" demişti.

Eski eşine inandı engelli aracı satıldı! Emine Adal’a Müge Anlı izleyicisinden destek...

Ailesi, ayrıca Emine'nin kaybolmadan önce yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve zor dönemlerini canlı yayında dile getirmişti.

Eski eşine inandı engelli aracı satıldı! Emine Adal’a Müge Anlı izleyicisinden destek...

AİLESİNE KAVUŞTU

Yüzde 60 bedensel engelli Emine Adal, kaybının 21. gününde bulundu.

Eski eşine inandı engelli aracı satıldı! Emine Adal’a Müge Anlı izleyicisinden destek...

5 ay evli kaldığı eski eşinin yaşattıklarından sonra sevenlerinden uzaklaşan Emine, canlı yayında ailesine kavuştu.

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