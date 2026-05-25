Hak yoluna adanan ömür: Üstad Necip Fazıl Kısakürek vefat yıl dönümünde anılıyor

Baskı ve karanlığın geçici olduğuna inanan Necip Fazıl, gençliğe umut aşılayan dizeleriyle davasına olan bağlılığını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Onun kaleminden yükselen mesaj, yıllar geçse de fikir dünyasında etkisini sürdürmeye devam etti.

BÜYÜK DOĞU MÜCADELESİ VE "YETER Kİ YAZMA" TEKLİFİ 1943 yılında yayın hayatına başlayan "Büyük Doğu" dergisi, Necip Fazıl Kısakürek'in fikir mücadelesinin en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Tek parti dönemine yönelik sert eleştirileriyle dikkat çeken dergi, dönemin siyasi atmosferinde büyük yankı uyandırdı.

Üstad, fikirlerinden vazgeçmesi ve yazmaması karşılığında yapılan teklifleri reddederek bedel ödemeyi göze aldı. Kalemini hiçbir zaman kişisel çıkar için kullanmayan Necip Fazıl, inandığı davadan taviz vermeden yazmaya ve mücadele etmeye devam etti.

"ANADOLU KITASI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DAVA TAŞI" Ömrünün son dönemlerinde Anadolu'nun dört bir yanında konferanslar veren Necip Fazıl Kısakürek, özellikle gençliğe hitap eden konuşmalarıyla geniş kitleleri etkiledi. İdeallerindeki nesli; inançlı, şuurlu ve dava sahibi bir gençlik olarak tarif eden Üstad, fikrî mirasını gelecek kuşaklara emanet etti. Ölümü ise bir son değil, hakikate açılan kapı olarak gördü ve eserlerinde bu inancı güçlü bir şekilde yansıttı.