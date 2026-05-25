Hak yoluna adanan ömür: Üstad Necip Fazıl Kısakürek vefat yıl dönümünde anılıyor
Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının dev ismi, "Şairler Sultanı" ve büyük dava adamı Necip Fazıl Kısakürek, vefatının ardından geçen yıllara rağmen fikirleri ve eserleriyle yol göstermeye devam ediyor. 1904 yılında İstanbul'da başlayan ve aksiyonla yoğrulmuş 79 yıllık ömür; Türk gençliğine bıraktığı "Büyük Doğu" mirası ve zindanlarda bile susmayan kaleminin gücüyle bugün hâlâ bir beton çivisi gibi akıllarda mıhlı duruyor.
İstanbul'un köklü semtlerinden birinde dünyaya gelen Necip Fazıl Kısakürek, çocukluk yıllarından itibaren ailesinden aldığı terbiye ve eğitimle şekillendi. İlk eğitimini büyükbabasının yanında alan Üstad, farklı yabancı okullarda öğrenim görerek erken yaşlarda geniş bir kültürel birikim kazandı.
Ancak onun arayışı yalnızca hayatının dış hatlarıyla sınırlı kalmadı.
Necip Fazıl, insanın asıl hikâyesinin ruh dünyasında saklı olduğuna inanarak, ömrü boyunca sürecek fikrî ve manevi yolculuğunun temellerini genç yaşlarda attı.
30 YILLIK ARAYIŞIN SONUNDAKİ BÜYÜK VUSLAT
Necip Fazıl Kısakürek'in hayatındaki en büyük dönüm noktası, mürşidi Abdülhakim Arvasi ile tanışması oldu. Üstad, bu karşılaşma öncesindeki yılları manevi anlamda eksik ve arayış içinde geçen bir dönem olarak değerlendirdi.
Arvasi Hazretleri ile kurduğu bağın ardından fikir dünyasında köklü bir değişim yaşayan Necip Fazıl, sanat ve edebiyat çizgisini büyük bir dava ve ideal etrafında şekillendirdi. Bu süreç, onun düşünce hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olurken, "Büyük Doğu" fikriyatının da temelini oluşturdu.
ZİNDANLARDA PARILDAYAN BİR DAVANIN SESİ: MEHMED'E MEKTUP
Fikirleri nedeniyle birçok kez cezaevine giren Necip Fazıl Kısakürek, yaşadığı zorlu süreçleri bir mücadele ve direniş alanına dönüştürdü. Zindan yıllarında kaleme aldığı eserlerle yalnızca kendi dönemine değil, gelecek nesillere de seslenen Üstad, özellikle oğlu Mehmed'e hitaben yazdığı şiirlerinde sabrı, metaneti ve inancı ön plana çıkardı.