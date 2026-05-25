Hak yoluna adanan ömür: Üstad Necip Fazıl Kısakürek vefat yıl dönümünde anılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının dev ismi, "Şairler Sultanı" ve büyük dava adamı Necip Fazıl Kısakürek, vefatının ardından geçen yıllara rağmen fikirleri ve eserleriyle yol göstermeye devam ediyor. 1904 yılında İstanbul'da başlayan ve aksiyonla yoğrulmuş 79 yıllık ömür; Türk gençliğine bıraktığı "Büyük Doğu" mirası ve zindanlarda bile susmayan kaleminin gücüyle bugün hâlâ bir beton çivisi gibi akıllarda mıhlı duruyor.

İstanbul'un köklü semtlerinden birinde dünyaya gelen Necip Fazıl Kısakürek, çocukluk yıllarından itibaren ailesinden aldığı terbiye ve eğitimle şekillendi. İlk eğitimini büyükbabasının yanında alan Üstad, farklı yabancı okullarda öğrenim görerek erken yaşlarda geniş bir kültürel birikim kazandı.

Ancak onun arayışı yalnızca hayatının dış hatlarıyla sınırlı kalmadı.

BİR SÖZ ÜSTADI NECİP FAZIL KISAKÜREK

Necip Fazıl, insanın asıl hikâyesinin ruh dünyasında saklı olduğuna inanarak, ömrü boyunca sürecek fikrî ve manevi yolculuğunun temellerini genç yaşlarda attı.

30 YILLIK ARAYIŞIN SONUNDAKİ BÜYÜK VUSLAT

Necip Fazıl Kısakürek'in hayatındaki en büyük dönüm noktası, mürşidi Abdülhakim Arvasi ile tanışması oldu. Üstad, bu karşılaşma öncesindeki yılları manevi anlamda eksik ve arayış içinde geçen bir dönem olarak değerlendirdi.

Arvasi Hazretleri ile kurduğu bağın ardından fikir dünyasında köklü bir değişim yaşayan Necip Fazıl, sanat ve edebiyat çizgisini büyük bir dava ve ideal etrafında şekillendirdi. Bu süreç, onun düşünce hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olurken, "Büyük Doğu" fikriyatının da temelini oluşturdu.

ZİNDANLARDA PARILDAYAN BİR DAVANIN SESİ: MEHMED'E MEKTUP

Fikirleri nedeniyle birçok kez cezaevine giren Necip Fazıl Kısakürek, yaşadığı zorlu süreçleri bir mücadele ve direniş alanına dönüştürdü. Zindan yıllarında kaleme aldığı eserlerle yalnızca kendi dönemine değil, gelecek nesillere de seslenen Üstad, özellikle oğlu Mehmed'e hitaben yazdığı şiirlerinde sabrı, metaneti ve inancı ön plana çıkardı.

Baskı ve karanlığın geçici olduğuna inanan Necip Fazıl, gençliğe umut aşılayan dizeleriyle davasına olan bağlılığını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Onun kaleminden yükselen mesaj, yıllar geçse de fikir dünyasında etkisini sürdürmeye devam etti.

BÜYÜK DOĞU MÜCADELESİ VE "YETER Kİ YAZMA" TEKLİFİ

1943 yılında yayın hayatına başlayan "Büyük Doğu" dergisi, Necip Fazıl Kısakürek'in fikir mücadelesinin en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Tek parti dönemine yönelik sert eleştirileriyle dikkat çeken dergi, dönemin siyasi atmosferinde büyük yankı uyandırdı.

Üstad, fikirlerinden vazgeçmesi ve yazmaması karşılığında yapılan teklifleri reddederek bedel ödemeyi göze aldı. Kalemini hiçbir zaman kişisel çıkar için kullanmayan Necip Fazıl, inandığı davadan taviz vermeden yazmaya ve mücadele etmeye devam etti.

"ANADOLU KITASI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DAVA TAŞI"

Ömrünün son dönemlerinde Anadolu'nun dört bir yanında konferanslar veren Necip Fazıl Kısakürek, özellikle gençliğe hitap eden konuşmalarıyla geniş kitleleri etkiledi. İdeallerindeki nesli; inançlı, şuurlu ve dava sahibi bir gençlik olarak tarif eden Üstad, fikrî mirasını gelecek kuşaklara emanet etti. Ölümü ise bir son değil, hakikate açılan kapı olarak gördü ve eserlerinde bu inancı güçlü bir şekilde yansıttı.

EBEDİ İSTİRAHATGAHINDA BİR MEŞALE GİBİ PARLIYOR

79 yıllık çalkantılı ömrünü geride bırakan Necip Fazıl Kısakürek, hayatını hakikati arama ve onu insanlara ulaştırma mücadelesi olarak tanımladı. Bugün Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anılan Üstad'ın eserleri, şiirleri ve fikirleri milyonların gönlünde yaşamayı sürdürüyor.

