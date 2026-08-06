Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü kaydedildi! Bilim insanları yıllardır aranan gizemli izleri ilk kez gördü

CNN International'ın aktardığına göre dünyanın en güçlü Güneş teleskobu, Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etti. Bilim insanları, bu görüntüler sayesinde daha önce yalnızca teorilerde var olduğu düşünülen gizemli plazma girdaplarını ilk kez doğrudan gözlemledi. Nature dergisinde yayımlanan keşif, Güneş'in en büyük sırlarından birinin çözülmesine kapı aralayabilir.

Dünyanın en güçlü Güneş gözlemevi olarak kabul edilen Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu, bilim dünyasında heyecan yaratan yeni görüntüler paylaştı. GÜNEŞ'İ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ: TARİHİN EN DETAYLI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Hawaii'deki Haleakalā Yanardağı'nın zirvesine yakın noktada bulunan teleskop, Güneş'in görünür yüzeyini bugüne kadar ulaşılan en yüksek çözünürlükle görüntülemeyi başardı.

CNN International'ın haberine göre araştırmacılar, bir güneş lekesinin çevresindeki manyetik açıdan son derece aktif bölgeyi ayrıntılı biçimde inceledi. Elde edilen görüntüler ve zaman atlamalı kayıtlar, Güneş'in sürekli hareket halindeki yüzeyinde daha önce hiç bu kadar net görülemeyen ayrıntıları ortaya çıkardı.

TARİHTE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ Ancak bilim insanlarını en çok heyecanlandıran gelişme, görüntülerin çözünürlüğü değil, ortaya çıkardığı beklenmedik keşif oldu. Araştırmacılar, uzun yıllardır yalnızca teorik modellerde yer alan Kelvin-Helmholtz kararsızlığı adı verilen küçük plazma girdaplarını ilk kez doğrudan gözlemledi.