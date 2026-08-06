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Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü kaydedildi! Bilim insanları yıllardır aranan gizemli izleri ilk kez gördü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CNN International'ın aktardığına göre dünyanın en güçlü Güneş teleskobu, Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etti. Bilim insanları, bu görüntüler sayesinde daha önce yalnızca teorilerde var olduğu düşünülen gizemli plazma girdaplarını ilk kez doğrudan gözlemledi. Nature dergisinde yayımlanan keşif, Güneş'in en büyük sırlarından birinin çözülmesine kapı aralayabilir.

Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü kaydedildi! Bilim insanları yıllardır aranan gizemli izleri ilk kez gördü 1

Dünyanın en güçlü Güneş gözlemevi olarak kabul edilen Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu, bilim dünyasında heyecan yaratan yeni görüntüler paylaştı.

GÜNEŞ'İ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ: TARİHİN EN DETAYLI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü kaydedildi! Bilim insanları yıllardır aranan gizemli izleri ilk kez gördü 2

Hawaii'deki Haleakalā Yanardağı'nın zirvesine yakın noktada bulunan teleskop, Güneş'in görünür yüzeyini bugüne kadar ulaşılan en yüksek çözünürlükle görüntülemeyi başardı.

Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü kaydedildi! Bilim insanları yıllardır aranan gizemli izleri ilk kez gördü 3

CNN International'ın haberine göre araştırmacılar, bir güneş lekesinin çevresindeki manyetik açıdan son derece aktif bölgeyi ayrıntılı biçimde inceledi. Elde edilen görüntüler ve zaman atlamalı kayıtlar, Güneş'in sürekli hareket halindeki yüzeyinde daha önce hiç bu kadar net görülemeyen ayrıntıları ortaya çıkardı.

Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü kaydedildi! Bilim insanları yıllardır aranan gizemli izleri ilk kez gördü 4

TARİHTE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Ancak bilim insanlarını en çok heyecanlandıran gelişme, görüntülerin çözünürlüğü değil, ortaya çıkardığı beklenmedik keşif oldu.

Araştırmacılar, uzun yıllardır yalnızca teorik modellerde yer alan Kelvin-Helmholtz kararsızlığı adı verilen küçük plazma girdaplarını ilk kez doğrudan gözlemledi.

Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü kaydedildi! Bilim insanları yıllardır aranan gizemli izleri ilk kez gördü 5

Bilgisayar simülasyonlarıyla desteklenen analizler, bu girdapların Güneş yüzeyinde sanılandan çok daha yaygın olduğunu gösterdi. Çalışmanın başyazarı Dr. David Kuridze, bu yapıları Güneş'in her tarafında görmenin kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu belirtti.

Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü kaydedildi! Bilim insanları yıllardır aranan gizemli izleri ilk kez gördü 6

Araştırmacılara göre bu keşif, Güneş fiziğinde onlarca yıldır cevap bekleyen önemli soruların çözümünde kritik rol oynayabilir.

Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü kaydedildi! Bilim insanları yıllardır aranan gizemli izleri ilk kez gördü 7

GÜNEŞ'İN EN BÜYÜK GİZEMLERİNDEN BİRİ ÇÖZÜLEBİLİR

Bilim insanları uzun süredir Güneş'in dış atmosferi olan koronanın neden yüzeyinden yüzlerce kat daha sıcak olduğunu anlamaya çalışıyor.

Normal şartlarda sıcaklığın enerji kaynağına yaklaştıkça artması beklenirken, Güneş'te bunun tam tersi yaşanıyor.

Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü kaydedildi! Bilim insanları yıllardır aranan gizemli izleri ilk kez gördü 8

Yeni gözlemler, yüzeyde oluşan mikroskobik girdapların enerjiyi yukarı taşıyarak korona tabakasını ısıtabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, bunun Güneş'in en büyük gizemlerinden birine şimdiye kadarki en güçlü açıklamalardan biri olabileceğini değerlendiriyor.

Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü kaydedildi! Bilim insanları yıllardır aranan gizemli izleri ilk kez gördü 9

DEV GÜNEŞ PATLAMALARININ İLK HALKASI BULUNMUŞ OLABİLİR

Çalışmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise Güneş patlamalarının oluşum süreciyle ilgili oldu.

Bilim insanları, bu küçük girdapların manyetik alan çizgilerini birbirine dolayarak zamanla dev enerji birikimlerine yol açabileceğini belirledi.

Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü kaydedildi! Bilim insanları yıllardır aranan gizemli izleri ilk kez gördü 10

Bu enerji daha sonra aniden açığa çıkarak güneş patlamalarını ve koronal kütle atımlarını tetikleyebiliyor.

Araştırmacılar, yıllardır cevabı aranan "manyetik alanlar neden dolanmaya başlıyor?" sorusuna ilk kez doğrudan gözlemsel kanıt elde etmiş olabileceklerini ifade ediyor.

Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü kaydedildi! Bilim insanları yıllardır aranan gizemli izleri ilk kez gördü 11

DÜNYA'DAKİ TEKNOLOJİYİ DE ETKİLİYOR

Bu keşif yalnızca Güneş'in yapısını anlamak açısından önem taşımıyor.

Güneş'te meydana gelen büyük patlamalar Dünya'ya yöneldiğinde uydular, GPS sistemleri, haberleşme ağları, elektrik şebekeleri ve uzay görevleri üzerinde ciddi etkiler oluşturabiliyor.

Bilim insanları, yeni gözlemlerin gelecekte Güneş fırtınalarının daha doğru tahmin edilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü kaydedildi! Bilim insanları yıllardır aranan gizemli izleri ilk kez gördü 12

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ GÜNEŞ TELESKOBU YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTI

2019 yılından bu yana faaliyet gösteren Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu, 4 metre çapındaki aynası ve Dünya atmosferinin neden olduğu görüntü bozulmalarını düzelten gelişmiş optik sistemi sayesinde Güneş'i bugüne kadar görülmemiş ayrıntılarla inceleyebiliyor.

Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü kaydedildi! Bilim insanları yıllardır aranan gizemli izleri ilk kez gördü 13

Araştırmacılar, teleskobun sağladığı görüntülerin Güneş araştırmalarında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu düşünüyor.

Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü kaydedildi! Bilim insanları yıllardır aranan gizemli izleri ilk kez gördü 14

NASA'nın Parker Güneş Sondası projesinde görev alan bilim insanlarından Dr. Nour Rawafi de keşfi "çığır açıcı" olarak nitelendirirken, bu gözlemlerin Güneş'e tamamen yeni bir pencere açtığını ve önümüzdeki yıllarda çok daha büyük keşiflerin önünü açacağını ifade etti.

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