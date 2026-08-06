Doğal üretimle maliyeti sıfıra indi: “Beş kuruş ödemiyorum, ayağıma getiriyorlar”

Bursa'nın Gürsu ilçesinde meyve üreticiliği yapan Mehmet Yıldırım, kimyasal ürünler yerine hayvansal gübre kullanarak üretim maliyetini düşürdü. Doğal yöntemle yetiştirdiği meyvelerin lezzetinin farklı olduğunu belirten Yıldırım, "Beş kuruş ödemiyorum, besiciler ayağıma getiriyor. Bedava gübre varken niye kimyasalına para vereyim?" dedi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde meyve üreticiliği yapan Mehmet Yıldırım, bahçesinde kimyasal yerine hayvansal gübre kullanarak hem gübre maliyetini sıfıra indiriyor hem de doğal ve lezzetli meyveler yetiştiriyor.

Türkiye'nin şeftali, nektarin ve armut üretim merkezlerinden Gürsu'da meyve hasadı sürerken, rekoltede geçen yıla göre yüzde 30 artış yaşanıyor. Orta Doğu'daki ABD-İran gerilimi ve küresel krizler nedeniyle kimyasal gübre fiyatları yükselirken, Gürsu Ziraat Odası Meclis Üyesi ve üretici Mehmet Yıldırım, doğal hayvan gübresi kullanarak hem üretimde gübre maliyetini sıfırladı hem de meyvelerinin lezzetini artırdı.

100 DÖNÜMLÜK ALANDA ÜRETİM YAPIYOR 100 dönümlük alanda nektarin, şeftali ve armut yetiştiren Yıldırım, kimyasal gübrenin hem yüksek maliyet getirdiğini hem de toprağı kilitlediğini belirtti.

Hayvancılık da yapan Yıldırım, gübre kaynağını ve uyguladığı yöntemi şöyle anlattı: "Ahırda biriken gübreleri bahçelerime taşıyorum. Aynı zamanda çevremizde hayvancılık yapıp gübreyi dökecek yer bulamayan besiciler de malzemeyi getirip benim alanıma döküyor. Yani hayvan gübresinin azalması veya yer bulunamaması benim işime yarıyor; bedava ve doğal gübreye zahmetsizce ulaşıyorum. Bedava gübre varken niye kimyasalına para vereyim? Yaz boyunca kuruyan gübreyi ağustos ve eylül aylarında makineyle aktarıp ağaçlar uykuya daldığında bahçeye yayıyorum. Benim gübre maliyetimi etkileyen hiçbir durum yok."