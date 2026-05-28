Gram altında savaş etkisi! ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı: Son 2 ayın en düşük seviyesi görüldü

ABD ile İran arasında yeniden yükselen savaş gerilimi küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açarken, gram ve ons altında dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı. Güçlenen dolar, yükselen petrol fiyatları ve artan satış baskısıyla birlikte altın son 2 ayın en düşük seviyesini test etti.

ABD ile İran arasında yeniden yükselen savaş gerilimi küresel piyasalarda sert dalgalanmaları da beraberinde getirirken, en büyük darbelerden birini altın piyasası aldı.

Orta Doğu'dan gelen her yeni haber akışıyla yön değiştiren değerli metal, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını artırmasının ardından sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Güvenli liman olarak görülen altın, ilk etapta jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişe geçse de sonrasında güçlenen dolar ve artan kar satışları nedeniyle sert geri çekildi.

GRAM ALTINDA SERT DALGALANMA

Gram altın haftaya 6 bin 627 liradan, ons altın ise 4 bin 500 dolardan başladı. Haftanın ilk bölümünde yatırımcıların güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte fiyatlarda yukarı yönlü hareket görüldü.

Bu süreçte gram altın 6 bin 760 liraya, ons altın ise 4 bin 580 dolara kadar yükseldi.

Ancak piyasalarda yön kısa sürede tersine döndü.

ALTINDA SON 2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları sonrası küresel yatırımcıların dolara yönelmesi altın üzerinde baskı oluşturdu. Dolar endeksindeki yükseliş ve ABD tahvil faizlerindeki hareketlilikle birlikte değerli metallerde satış dalgası hızlandı.

Spot piyasalarda ons altın perşembe günü yüzde 4 bin 366 dolar seviyelerine kadar gerileyerek 26 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini test etti. Gram altın ise gün içerisinde 6.444 TL seviyelerine kadar geriledi.

GÜÇLENEN DOLAR ALTINI BASKILADI

Dolar endeksi son günlerde yükseliş eğilimini sürdürürken, dolar bazlı fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale geldi.

Piyasa uzmanları, jeopolitik risklerin devam etmesine rağmen güçlü dolar nedeniyle altının baskı altında kalabileceğini belirtti.

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, İran ile yürütülen süreçte daha önce de benzer iyimserlik dalgalarının görüldüğünü belirterek güçlü doların altın fiyatlarını baskıladığını ifade etti.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

ABD ile İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından petrol fiyatlarında da sert yükseliş yaşandı.

Brent petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde artış gösterirken, piyasalarda enerji arzına yönelik endişelerin yeniden güçlendiği görüldü.

Uzmanlar, yükselen petrol fiyatlarının küresel enflasyon baskısını artırabileceğini ve merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutmasına neden olabileceğini belirtiyor.

Altın ise geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde baskıya yol açıyor.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE GERİLEDİ

Değerli metaller piyasasında satış baskısı diğer ürünlerde de etkili oldu.

Spot gümüş yüzde 3 düşüşle 72,37 dolara gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Platin yüzde 1,4 kayıpla 1.890 dolara inerken, paladyum da yüzde 1,9 düşüşle 1.364 dolardan işlem gördü.

FED'DEN "GEREKİRSE FAİZ ARTIRIRIZ" MESAJI

Öte yandan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise mevcut şartlarda kısa vadeli faizlerin sabit tutulmasının gerektiğini söyledi.

Ancak Cook, tarifeler, İran savaşı ve yapay zeka yatırımlarındaki artışın fiyatları yükseltmesi halinde faiz artırımı seçeneğinin masada olduğunu ifade etti.

Piyasaların gözü şimdi ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi.

Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan verinin para politikasının geleceğine dair kritik sinyaller vermesi bekleniyor.

28 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

• Gram altın: 6 bin 530 – 6 bin 560 lira seviyelerinde
• Çeyrek altın: 10 bin 450 – 10 bin 720 lira seviyelerinde
• Ons altın: 4 bin 430 – 4 bin 435 dolar seviyelerinde

Not: Veriler piyasalardaki anlık hareketlere göre değişiklik gösterebiliyor.

