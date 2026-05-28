Gram altında savaş etkisi! ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı: Son 2 ayın en düşük seviyesi görüldü

ABD ile İran arasında yeniden yükselen savaş gerilimi küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açarken, gram ve ons altında dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı. Güçlenen dolar, yükselen petrol fiyatları ve artan satış baskısıyla birlikte altın son 2 ayın en düşük seviyesini test etti.

ABD ile İran arasında yeniden yükselen savaş gerilimi küresel piyasalarda sert dalgalanmaları da beraberinde getirirken, en büyük darbelerden birini altın piyasası aldı. Orta Doğu'dan gelen her yeni haber akışıyla yön değiştiren değerli metal, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını artırmasının ardından sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Güvenli liman olarak görülen altın, ilk etapta jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişe geçse de sonrasında güçlenen dolar ve artan kar satışları nedeniyle sert geri çekildi.

GRAM ALTINDA SERT DALGALANMA Gram altın haftaya 6 bin 627 liradan, ons altın ise 4 bin 500 dolardan başladı. Haftanın ilk bölümünde yatırımcıların güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte fiyatlarda yukarı yönlü hareket görüldü. Bu süreçte gram altın 6 bin 760 liraya, ons altın ise 4 bin 580 dolara kadar yükseldi. Ancak piyasalarda yön kısa sürede tersine döndü.

ALTINDA SON 2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları sonrası küresel yatırımcıların dolara yönelmesi altın üzerinde baskı oluşturdu. Dolar endeksindeki yükseliş ve ABD tahvil faizlerindeki hareketlilikle birlikte değerli metallerde satış dalgası hızlandı. Spot piyasalarda ons altın perşembe günü yüzde 4 bin 366 dolar seviyelerine kadar gerileyerek 26 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini test etti. Gram altın ise gün içerisinde 6.444 TL seviyelerine kadar geriledi.

GÜÇLENEN DOLAR ALTINI BASKILADI Dolar endeksi son günlerde yükseliş eğilimini sürdürürken, dolar bazlı fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale geldi. Piyasa uzmanları, jeopolitik risklerin devam etmesine rağmen güçlü dolar nedeniyle altının baskı altında kalabileceğini belirtti. StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, İran ile yürütülen süreçte daha önce de benzer iyimserlik dalgalarının görüldüğünü belirterek güçlü doların altın fiyatlarını baskıladığını ifade etti.