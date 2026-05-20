Gram altında bayram hareketliliği: Fiyatlar son 2 ayın dibinde, yatırımcılar ne yapmalı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altın fiyatları yaklaşık olarak son 2 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Ons altın 27 Mart'tan bu yana ilk kez 4.500 doların altına inerken, gram altında da 6.527 lira seviyeleri görüldü. Son 20 yılın en yüksek seviyelerine çıkan ABD tahvil faizlerinin altın fiyatlarını baskıladığı belirtilirken, uzmanlar panik satışlarından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Küresel altın fiyatlarında 20 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla sert dalgalanmalar yaşanıyor. Özellikle ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş, doların güç kazanması ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler ons ve gram altın fiyatlarındaki baskıyı artırdı.

ONS ALTIN SON 2 AYIN DİBİNDE

Ons altın son işlemlerde yüzde 1,8'den fazla değer kaybederek 4.500 dolar seviyesinin altına geriledi. Böylece 27 Mart'tan bu yana ilk kez 4.500 doların altında işlem görmüş oldu.

20 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla en düşük 4.453 doları gören ons altın, son işlemlerde 4.460 ila 4.470 dolar seviyelerinde dengelendi. Analistler bu seviyelerin yaklaşık olarak son 2 ayın en düşük noktalarına işaret ettiğini belirtiyor.

GRAM ALTINDA MAYIS AYININ EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Ons altındaki geri çekilme iç piyasada gram altın fiyatlarını da etkiledi. Gün içerisinde 6.527 TL'ye kadar gerileyen gram altın, mayıs ayının en düşük seviyelerini gördü.

Kapalıçarşı'da ise gram altın satış fiyatları 6.590 ila 6.600 lira seviyelerinde işlem görüyor.

ABD TAHVİL FAİZLERİ ALTINI NEDEN BASKILIYOR?

Piyasalardaki en önemli baskı unsurlarından biri ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş oldu. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,20 seviyesine kadar çıkarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeleri gördü. 10 yıllık tahvil faizleri de son bir yılı aşkın dönemin zirvesine yakın seyrediyor.

Uzmanlara göre tahvil faizlerinin yükselmesi, yatırımcıların faiz getirili enstrümanlara yönelmesine yol açıyor. Getiri sunmayan altın ise bu ortamda cazibesini kaybedebiliyor.

Ayrıca güçlü dolar da altın üzerinde ek baskı oluşturuyor. Dolar endeksindeki yükseliş, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale gelmesine yol açıyor.

PETROL FİYATLARI VE ORTA DOĞU GERİLİMİ ETKİLİ OLUYOR

Piyasalarda İran merkezli gelişmeler de yakından takip ediliyor.

ABD'nin İran'a yönelik olası askeri operasyon hazırlığına dair haber akışı petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırdı. Brent petrolün 110 doların üzerinde kalması küresel enflasyon endişelerini artırırken, merkez bankalarının faiz indirimine gitmesini de zorlaştırıyor.

Analistler, enerji maliyetlerindeki yükselişin tahvil faizleri üzerindeki baskıyı artırdığını ve bunun dolaylı olarak altın fiyatlarını negatif etkilediğini ifade ediyor.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Yüksek enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik beklentiler de değişmeye başladı.

Piyasalarda daha önce faiz indirimi beklentileri öne çıkarken, son dönemde faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği hatta yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceği fiyatlanıyor.

Uzmanlar, Fed'in şahin görünümünün devam etmesinin altın fiyatlarında kısa vadeli baskıyı artırabileceği görüşünde birleşiyor.

JP MORGAN ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Öte yandan ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan da yayımladığı son raporda 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

Banka, yatırımcı ilgisindeki zayıflama, ETF girişlerindeki yavaşlama ve işlem hacimlerindeki düşüş nedeniyle ons altın tahminini 5.708 dolardan 5.243 dolara çekti.

Buna karşı banka, yılın ikinci yarısında jeopolitik risklerin azalması ve merkez bankası talebinin yeniden güçlenmesi halinde altının tekrar toparlanabileceğini öngörüyor.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Piyasa uzmanları kısa vadede sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

A Haber'e konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, yaklaşan bayram dönemi nedeniyle vatandaşların kurbanlık ve tatil harcamaları için altın bozdurmaya başladığını ifade ederek, bunun piyasada ek satış baskısı oluşturabileceğini söyledi. Erdem, yatırımcıların panik satışlarından uzak durması gerektiğini belirtti.

Finans Uzmanı İslam Memiş ise şahsi Youtube hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ons altında kısa vadeli negatif görünümün sürdüğünü ancak orta vadeli beklentilerin tamamen bozulmadığını belirtti.

Memiş, "4.500 doların altındaki rakamları alım fırsatı olarak okuyoruz. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz, 'al-topla' sürecindeyiz" dedi.

20 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın piyasalarında 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncel fiyatlamalar şöyle:

  • Gram altın: 6.560 lira seviyelerinde
  • Çeyrek altın: 10.728 lira seviyelerinde
  • Ons altın: 4.468 dolar

Not: Veriler piyasalardaki anlık hareketlere göre değişiklik gösterebiliyor.

