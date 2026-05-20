Gram altında bayram hareketliliği: Fiyatlar son 2 ayın dibinde, yatırımcılar ne yapmalı?

Küresel altın fiyatlarında 20 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla sert dalgalanmalar yaşanıyor. Özellikle ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş, doların güç kazanması ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler ons ve gram altın fiyatlarındaki baskıyı artırdı.

20 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla en düşük 4.453 doları gören ons altın, son işlemlerde 4.460 ila 4.470 dolar seviyelerinde dengelendi. Analistler bu seviyelerin yaklaşık olarak son 2 ayın en düşük noktalarına işaret ettiğini belirtiyor.

Ons altın son işlemlerde yüzde 1,8'den fazla değer kaybederek 4.500 dolar seviyesinin altına geriledi. Böylece 27 Mart'tan bu yana ilk kez 4.500 doların altında işlem görmüş oldu.

Ons altındaki geri çekilme iç piyasada gram altın fiyatlarını da etkiledi. Gün içerisinde 6.527 TL'ye kadar gerileyen gram altın , mayıs ayının en düşük seviyelerini gördü.

ABD TAHVİL FAİZLERİ ALTINI NEDEN BASKILIYOR?

Piyasalardaki en önemli baskı unsurlarından biri ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş oldu. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,20 seviyesine kadar çıkarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeleri gördü. 10 yıllık tahvil faizleri de son bir yılı aşkın dönemin zirvesine yakın seyrediyor.

Uzmanlara göre tahvil faizlerinin yükselmesi, yatırımcıların faiz getirili enstrümanlara yönelmesine yol açıyor. Getiri sunmayan altın ise bu ortamda cazibesini kaybedebiliyor.

Ayrıca güçlü dolar da altın üzerinde ek baskı oluşturuyor. Dolar endeksindeki yükseliş, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale gelmesine yol açıyor.