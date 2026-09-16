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Gönülden Bir Öğün projesiyle kantin desteği! Öğrencilere ayda 2 bin TL ödeme sağlanacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Valiliği, ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul kantinlerinde beslenmelerine katkı sunmak amacıyla "Gönülden Bir Öğün" projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda her ay öğrencilere 2 bin TL kantin desteği sağlanacak. Projede yardımlar hane başına değil her bir çocuğa ödeme yapılacak şekilde gerçekleştirilecek. Peki Gönülden Bir Öğün projesi için başvuru şartları neler? Ayrıntılar haberimizde...

Gönülden Bir Öğün projesiyle kantin desteği! Öğrencilere ayda 2 bin TL ödeme sağlanacak 1

İstanbul Valiliği, 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak yardım projesini devreye aldı.

Gönülden Bir Öğün projesiyle kantin desteği! Öğrencilere ayda 2 bin TL ödeme sağlanacak 2

Bu kapsamda "Gönülden Bir Öğün" adlı projeyle dar gelirli ailelerin okul masraflarını hafifletmek ve öğrencilerin kantin masrafına destek sağlanacak.

GÖNÜLDEN BİR ÖĞÜN PROJESİYLE ÖĞRENCİLERE KANTİN DESTEĞİ
Gönülden Bir Öğün projesiyle kantin desteği! Öğrencilere ayda 2 bin TL ödeme sağlanacak 3

HANE BAŞINA DEĞİL, ÇOCUK BAŞINA 2 BİN TL

Destek ödemeleri aile bazlı değil, doğrudan öğrenci bazlı olarak yatırılacak. Bir evde ihtiyaç sahibi iki ya da üç öğrenci bulunması durumunda, her bir çocuğun kartına ayrı ayrı aylık 2 bin TL bakiye yüklenecek.

Gönülden Bir Öğün projesiyle kantin desteği! Öğrencilere ayda 2 bin TL ödeme sağlanacak 4

Öğrenciler bu kartlarla okul kantinlerinden diledikleri yiyecek ve içeceği kolaylıkla satın alabilecek.

Gönülden Bir Öğün projesiyle kantin desteği! Öğrencilere ayda 2 bin TL ödeme sağlanacak 5

HEDEF KISA SÜREDE 100 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞMAK

Projenin ilk ayağında İstanbul genelinde 50 bin çocuğa ulaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, ATV Haber'e yaptığı açıklamada, "Aylık düzenli olarak kartlara 2 bin TL yüklüyoruz. Her çocuğa ayrıca veriyoruz. Yani bir ailede 3 çocuk varsa hane başına değil çocuk başına ödeme veriyoruz. Dolayısıyla okula devam ettikleri müddetçe kartı öğrenciler kartı kullanabilecek. 50 bin çocuğumuza verdik. Hedefimiz bu rakamı 100 bine kadar çıkartmak" ifadelerini kullandı.

Gönülden Bir Öğün projesiyle kantin desteği! Öğrencilere ayda 2 bin TL ödeme sağlanacak 6

Gönülden Bir Öğün desteği kimlere veriliyor?

İhtiyaç kriterlerini karşılayan öğrencilere veriliyor. Başta öksüz ve yetim çocuklar olmak üzere, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) desteği alan ailelerin çocukları, koruyucu aile yanındaki öğrenciler ve meslek lisesi öğrencilerine tanınıyor.

Öğrenciler nereye başvurabilir?

Öğrenciler, okul yönetimleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yürüttüğü incelemeler sonucunda belirleniyor.

Gönülden Bir Öğün projesiyle kantin desteği! Öğrencilere ayda 2 bin TL ödeme sağlanacak 7

Gönülden Bir Öğün desteği ne kadar?

Her öğrenci için aylık 2 bin TL kantin bakiyesi veriliyor.

Gönülden Bir Öğün kartı sadece yemek için mi kullanılacak?

Evet. Gönülden Bir Öğün kartı okul kantinlerinde geçerli olacak.

Gönülden Bir Öğün projesiyle kantin desteği! Öğrencilere ayda 2 bin TL ödeme sağlanacak 8

Destekten yararlanmak için temel şart nedir?

Öğrencinin ihtiyaç kriterlerini karşılaması gerekiyor. Öğrencilerin belirlenmesinde okul yönetimleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının incelemeleri esas alınıyor.

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