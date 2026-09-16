Gönülden Bir Öğün projesiyle kantin desteği! Öğrencilere ayda 2 bin TL ödeme sağlanacak

İstanbul Valiliği, ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul kantinlerinde beslenmelerine katkı sunmak amacıyla "Gönülden Bir Öğün" projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda her ay öğrencilere 2 bin TL kantin desteği sağlanacak. Projede yardımlar hane başına değil her bir çocuğa ödeme yapılacak şekilde gerçekleştirilecek. Peki Gönülden Bir Öğün projesi için başvuru şartları neler? Ayrıntılar haberimizde...

İstanbul Valiliği, 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak yardım projesini devreye aldı.

Bu kapsamda "Gönülden Bir Öğün" adlı projeyle dar gelirli ailelerin okul masraflarını hafifletmek ve öğrencilerin kantin masrafına destek sağlanacak. GÖNÜLDEN BİR ÖĞÜN PROJESİYLE ÖĞRENCİLERE KANTİN DESTEĞİ

HANE BAŞINA DEĞİL, ÇOCUK BAŞINA 2 BİN TL Destek ödemeleri aile bazlı değil, doğrudan öğrenci bazlı olarak yatırılacak. Bir evde ihtiyaç sahibi iki ya da üç öğrenci bulunması durumunda, her bir çocuğun kartına ayrı ayrı aylık 2 bin TL bakiye yüklenecek.

Öğrenciler bu kartlarla okul kantinlerinden diledikleri yiyecek ve içeceği kolaylıkla satın alabilecek.