Fransa'da turuncu kodlu alarm! Aşırı sıcaklar can aldı, spor müsabakaları iptal edilebilir
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Ülkede sıcaklıkların 36 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, 8 vilayette alarm seviyesi "turuncu"ya yükseltildi. Hükümet ise spor müsabakalarının iptal edilebileceği uyarısında bulundu.
Fransa'da mevsim normallerinin üzerine çıkan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkenin meteoroloji kurumu Meteo France, sıcak hava dalgası nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesini "turuncu" olarak güncelledi. Gün içerisinde sıcaklıkların 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Fransız Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, TF1 kanalında yaptığı açıklamada aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Bregeon, hayatını kaybedenlerden 2'sinin sıcak havada yapılan spor müsabakaları sırasında fenalaştığını, 5 kişinin ise serinlemek amacıyla girdikleri sularda boğulduğunu açıkladı.
SPOR MÜSABAKALARI İPTAL EDİLEBİLİR
Fransa Spor ve Gençlik Bakanı Marina Ferrari de RMC kanalına yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının seyrine göre bazı spor müsabakalarının iptal edilebileceğini söyledi. Yetkililer özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yaptı.
TRENLER DURDU, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Aşırı sıcaklar ulaşımı da etkiledi. Paris-Nice hattında sefer yapan bir tren, elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 4 saat boyunca yolda kaldı. Klima sisteminin devre dışı kalması üzerine yüzlerce yolcu sıcak hava nedeniyle tren dışına çıkarıldı.
Fransa genelinde sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.