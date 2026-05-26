Fransa'da turuncu kodlu alarm! Aşırı sıcaklar can aldı, spor müsabakaları iptal edilebilir

Fransa'da mevsim normallerinin üzerine çıkan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkenin meteoroloji kurumu Meteo France, sıcak hava dalgası nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesini "turuncu" olarak güncelledi. Gün içerisinde sıcaklıkların 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

SPOR MÜSABAKALARI İPTAL EDİLEBİLİR

Fransa Spor ve Gençlik Bakanı Marina Ferrari de RMC kanalına yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının seyrine göre bazı spor müsabakalarının iptal edilebileceğini söyledi. Yetkililer özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yaptı.