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Fiyatını duyanlar inanamadı! Ev, araba parasına gidiyor... 40 şehirden bu güvercinleri görmek için geldiler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erzurum'da yaklaşık 40 şehirden gelen yetiştiricilerin katılımıyla düzenlenen Şebap güvercin sergisinde ev ve araba parasına satılan güvercinler görücüye çıktı. İşte fiyatlarıyla dudak uçuklatan güvercinler.

Fiyatını duyanlar inanamadı! Ev, araba parasına gidiyor... 40 şehirden bu güvercinleri görmek için geldiler 1

Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde, Şebap Güvercin Federasyonu tarafından hazırlanan "Türkiye Şebap Güvercin Sergisi", Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından gelen kuş tutkunlarının katılımıyla düzenlendi.

Fiyatını duyanlar inanamadı! Ev, araba parasına gidiyor... 40 şehirden bu güvercinleri görmek için geldiler 2

Renkleri, fiziki yapıları ve paçaları gibi birçok özelliğine göre tanıtılan 200 kuş, 5 kategoride meraklılarının karşısına çıkarıldı. Özel olarak beslenerek yetiştirilen ve ender güvercin ırkları arasında gösterilen şebap güvercinleri, güzelliklerinin yanında yüksek fiyatlarıyla da dikkati çekiyor.

Fiyatını duyanlar inanamadı! Ev, araba parasına gidiyor... 40 şehirden bu güvercinleri görmek için geldiler 3

Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necmettin Budak, gazetecilere, federasyon olarak Türkiye genelinde sergiler düzenlediklerini söyledi.

Fiyatını duyanlar inanamadı! Ev, araba parasına gidiyor... 40 şehirden bu güvercinleri görmek için geldiler 4

Federasyon olarak 30'dan fazla ilde faaliyet gösteren derneklerin olduğunu belirten Budak, "Şebap kuşu besliyoruz. Çok titizlikle beslediğimiz kuşlarımıza her hafta periyodik bakımlarını yapıyoruz. Bu ırk, 5 ırktan oluşan bir ırk. Bu ırkımız şu anda dünyaya yayılmak üzere. Şu anda Arabistan da bize katıldı." ifadelerini kullandı.

Fiyatını duyanlar inanamadı! Ev, araba parasına gidiyor... 40 şehirden bu güvercinleri görmek için geldiler 5

DERECE ALAN KUŞLARA ÖDÜL

Şebap Güvercin Federasyonu Genel Başkanı Necmettin Budak, Türkiye ve Avrupa genelinde yılda bir festival yaptıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

Fiyatını duyanlar inanamadı! Ev, araba parasına gidiyor... 40 şehirden bu güvercinleri görmek için geldiler 6

"Erzurum'da, Türkiye geneli güvercin güzellik sergisi yapıyoruz. Bütün illerden yüksek katılım var. Herkes kuşlarını getirip burada sergiliyor. Yaklaşık 200'e yakın kuşumuz var. Burada Arap, çakmaklı, mavi, kürenk ve miski dalında kuşlarımız var."

Fiyatını duyanlar inanamadı! Ev, araba parasına gidiyor... 40 şehirden bu güvercinleri görmek için geldiler 7

FİYATLARI ŞAŞKINLIK YARATIYOR

"Şu anda Türkiye'nin her tarafından, Avrupa'dan, İngiltere ve Almanya'dan katılım var. Kuşlarımız çok değerli, bunları özel kafeslerde besliyoruz. Fiyatları 100 binden başlıyor 5 milyon liraya kadar değerli kuşlarımız var."

Fiyatını duyanlar inanamadı! Ev, araba parasına gidiyor... 40 şehirden bu güvercinleri görmek için geldiler 8

Almanya'dan sergi için gelen İsa Kaya da güzel bir sergi olduğunu belirterek, "Bu güvercinlerden ben de besliyorum. Yaklaşık 25 yıldır bu şebap kuşuna sevgimiz var. Böyle sergilere, festivallere her zaman katılmaya çalışıyoruz. Bizler için aynı zamanda güzel bir anı da oluyor." ifadelerini kullandı.

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