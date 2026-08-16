Fiyatını duyanlar inanamadı! Ev, araba parasına gidiyor... 40 şehirden bu güvercinleri görmek için geldiler
Erzurum'da yaklaşık 40 şehirden gelen yetiştiricilerin katılımıyla düzenlenen Şebap güvercin sergisinde ev ve araba parasına satılan güvercinler görücüye çıktı. İşte fiyatlarıyla dudak uçuklatan güvercinler.
Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde, Şebap Güvercin Federasyonu tarafından hazırlanan "Türkiye Şebap Güvercin Sergisi", Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından gelen kuş tutkunlarının katılımıyla düzenlendi.
Renkleri, fiziki yapıları ve paçaları gibi birçok özelliğine göre tanıtılan 200 kuş, 5 kategoride meraklılarının karşısına çıkarıldı. Özel olarak beslenerek yetiştirilen ve ender güvercin ırkları arasında gösterilen şebap güvercinleri, güzelliklerinin yanında yüksek fiyatlarıyla da dikkati çekiyor.
Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necmettin Budak, gazetecilere, federasyon olarak Türkiye genelinde sergiler düzenlediklerini söyledi.
Federasyon olarak 30'dan fazla ilde faaliyet gösteren derneklerin olduğunu belirten Budak, "Şebap kuşu besliyoruz. Çok titizlikle beslediğimiz kuşlarımıza her hafta periyodik bakımlarını yapıyoruz. Bu ırk, 5 ırktan oluşan bir ırk. Bu ırkımız şu anda dünyaya yayılmak üzere. Şu anda Arabistan da bize katıldı." ifadelerini kullandı.
DERECE ALAN KUŞLARA ÖDÜL
Şebap Güvercin Federasyonu Genel Başkanı Necmettin Budak, Türkiye ve Avrupa genelinde yılda bir festival yaptıklarını hatırlatarak şunları kaydetti: