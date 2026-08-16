Türk iş adamının oltasına takıldı! Üzerindeki cihaz 2 yıllık sırrı ortaya çıkardı

Denizlili iş adamı Halil Alptuğ Önal'ın Ege Denizi'nde oltasına takılan yaklaşık 133 santimetrelik balığın yüzgecindeki cihaz, ekibi şaşkına çevirdi. Balığı yeniden denize bırakan Önal, cihaz bilgilerini Tarım ve Orman Bakanlığıyla paylaşınca mavi yüzgeçli orkinosun Fransız araştırmacılar tarafından 2024'ten bu yana takip edildiğini öğrendi.

Dünyanın farklı bölgelerinde 20 yıldır sportif balık avcılığı yapan Denizlili iş adamı Halil Alptuğ Önal'ın oltasına Ege Denizi'nde gerçekleştirdiği son av sırasında Fransızlar tarafından yürütülen proje kapsamında 2 yıldır takip edilen mavi yüzgeçli bir orkinos takıldı. DENİZLİ'DE OLTAYA TAKILAN ORKİNOS YENİDEN DENİZE BIRAKILDI Balığın yeniden nefes alabilmesi için av sırasında verdiğinden daha fazla mücadele veren Önal, "Koçum, büyü büyü, kocaman ol, bol bol yavrula. Sonrasında nasip olur tekrar görüşürüz. Hadi bay bay, seni gidi yakışıklı kovboy" sözleriyle balığı yeniden denizin derinliklerine uğurladı.

OLTASINA TAKILAN BALIKTAKİ CİHAZI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI 20 yıldır dünyanın farklı birçok bölgesinde sportif balık avcılığı yapan Denizlili iş adamı Halil Alptuğ Önal, geçtiğimiz hafta Seferihisar'ın Teos açıklarında sıra dışı bir av gerçekleştirdi. Oltasına takılan yaklaşık 133 santimetrelik mavi yüzgeçli orkinosu tekneye almaya çalışan Önal ve ekibi, balığın yüzgecine takılı bir takip cihazı olduğunu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Bilimsel bir çalışmanın parçası olan balığı bırakmaya karar veren ekip, mücadele sırasında oksijensiz kalan ve kaslarında aşırı miktarda laktik asit biriken balığın rahat bir şekilde nefes alabilmesi için bir süre düşük hızla ilerleyerek balığı yüzdürdü. Oltayı çıkararak balığı özgür bırakan Halil Alptuğ Önal, takılı GPRS cihazının bilgilerini Tarım ve Orman Bakanlığıyla paylaştığında yakaladığı mavi yüzgeçli orkinosun Batı Akdeniz'de Fransız bilim adamları tarafından yürütülen proje kapsamında 2024 yılından bu yana takip edildiğini öğrendi.

"SENİ GİDİ YAKIŞIKLI KOVBOY" Senelerdir yakala-bırak yöntemiyle gerçekleştirdiği avlarda ilk kez böylesine güzel bir sürprizle karşılaşan Halil Alptuğ Önal, "Bu balığa bu anıyı yaşattığı için de teşekkür ediyoruz. Kaç senedir yapıyorum böyle bir şey denk gelmedi. Şu an daha önceden takip cihazı takılmış bir balık yakaladık. Balık akademik araştırmalar için takip ediliyor ve zaten yasal sınırın çok az üstünde. İstesek de biz bunu vicdani olarak alamazdık. Daha dinç hale gelince kancayı çıkartıp onu bıraktık. Bu balıklarımızın bu şekilde yaşatılması ve türünün korunması için kotalarının belirlenmesi kritik önem arz ediyor. Bu yüzden de belki de bu çorbada bir tuzumuz olur. Bu arkadaşın yaşamı hepimize, çocuklarımıza ve torunlarımıza bol bol bluefin (mavi yüzgeçli orkinos) olarak döner. Koçum, büyü büyü, kocaman ol, bol bol yavrula. Sonrasında nasip olur tekrar görüşürüz. Hadi bay bay. İnşallah güzel sağlıklı nesillere gidecek. Evet, kuyruk da vurmaya başladı artık. Hadi paşam, aslanım benim. Seni gidi yakışıklı kovboy" sözleriyle balığa veda etti.

FRANSIZLAR 2 YILDIR TAKİP EDİYORDU İlk kez karşılaştığı manzaranın ardından balığın peşine düşen Halil Alptuğ Önal, "Sportif balık avcılığını 20 senedir yapıyorum. 10 senedir de yakala, işaretle, geri bırak ile bu türlerin yaşamsal döngüsüne destek sağlamaya çalışıyoruz. Son avımızda İzmir Sığacık Körfezi'nde, Batı Akdeniz bölgesinde araştırmalar için işaretlenmiş bir mavi yüzgeçli orkinos yakaladık. 133 santimetre boyundaki bu orkinosun akademik ölçümlerini yapıp sağlıklı bir şekilde geri salımını gerçekleştirdik. Bu verileri Tarım ve Orman Bakanlığımız ile uluslararası orkinos koruma dernekleriyle de paylaştık. Balığın 2 yıl önce Batı Akdeniz bölgesinde işaretlendiği tespit edildi. Şu an Tarım ve Orman Bakanlığının Ege Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi aracılığıyla yaptığı bir araştırmamız var. Bu araştırma neticesinde bu balığın 2024 yılında Batı Akdeniz bölgesinde işaretlendiği bilgisi paylaşıldı. Bu araştırmayı Batı Akdeniz bölgesinde bir Fransız araştırma ekibinin işaretlediğiyle alakalı geri bildirimde bulunuldu. Yaklaşık 10 senedir dünyanın farklı bölgelerinde hem kılıç balığı hem de orkinos üzerine onlarca işaretlenmiş balığım var. Hatta bazılarının geri takip için oluşturulan data kayıtlarıyla bir anı olarak defterimiz arasında saklıyoruz" diye konuştu.