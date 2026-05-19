Fillerin korkunç savaşı faciayla bitti! Saniye saniye dehşet

Kaos sırasında bir görevlinin, nehir kenarında yere düşen küçük bir kız çocuğunu son anda kucaklayarak dev hayvanların altından kaçırmaya çalıştığı anlar ise yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

33 YAŞINDAKİ TURİST KURTARILAMADI Fillerin kontrolden çıkarak çevreye savrulması ve nehir kenarındaki platformlara doğru hamle yapması, korunaklı alanda büyük bir kaosa yol açtı.

İnsanların aynı anda tek bir noktaya yüklenmesi ve yaşanan büyük arbede nedeniyle, ziyaretçilerin üzerinde bulunduğu geçici izleme platformu ağırlığa dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü.

Yapının çökmesiyle birlikte 33 yaşındaki bir turist, tonlarca ağırlıktaki enkazın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye hemen sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.