Fillerin korkunç savaşı faciayla bitti! Saniye saniye dehşet
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde turistlerin ilgiyle izlediği fil yıkama seansı, dev hayvanların aniden birbirine saldırmasıyla bir can pazarına dönüştü. Yaşanan arbede sırasında izleme platformunun çökmesi sonucu 33 yaşındaki bir turist hayatını kaybetti.
Olay, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bulunan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan koruma altındaki Dubare Fil Kampı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; nehir kenarında turistlerin gözleri önünde geleneksel olarak gerçekleştirilen fil yıkama seansı yapılıyordu.
Turistler nehir içinde ve kıyısında dev hayvanları izleyip fotoğraflarken, iki fil hiçbir belirti göstermeksizin aniden birbirine saldırdı.
Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde, üzerinde bakıcısı bulunmasına rağmen çılgına dönen bir filin, nehir kenarında yatan diğer file dişleriyle son derece sert bir şekilde vurarak saldırmaya başladığı anlar yer aldı.
CAN PAZARI YAŞANDI
Dev hayvanların nehir ortasındaki amansız mücadelesiyle birlikte nehrin hemen kıyısında, fillerle iç içe olan ve onları izleyen kalabalık büyük bir korkuyla kaçışmaya başladı.
Kameralara yansıyan görüntülerde, çevredeki yüzlerce ziyaretçinin çığlıklar içinde panikle sağa sola koştuğu, insanların hayatta kalabilmek için adeta birbirini ezerek hızla sudan çıkmaya çalıştığı görüldü.