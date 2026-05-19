Fillerin korkunç savaşı faciayla bitti! Saniye saniye dehşet

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde turistlerin ilgiyle izlediği fil yıkama seansı, dev hayvanların aniden birbirine saldırmasıyla bir can pazarına dönüştü. Yaşanan arbede sırasında izleme platformunun çökmesi sonucu 33 yaşındaki bir turist hayatını kaybetti.

Olay, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bulunan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan koruma altındaki Dubare Fil Kampı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; nehir kenarında turistlerin gözleri önünde geleneksel olarak gerçekleştirilen fil yıkama seansı yapılıyordu.

Turistler nehir içinde ve kıyısında dev hayvanları izleyip fotoğraflarken, iki fil hiçbir belirti göstermeksizin aniden birbirine saldırdı.

Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde, üzerinde bakıcısı bulunmasına rağmen çılgına dönen bir filin, nehir kenarında yatan diğer file dişleriyle son derece sert bir şekilde vurarak saldırmaya başladığı anlar yer aldı.

Dev hayvanların nehir ortasındaki amansız mücadelesiyle birlikte nehrin hemen kıyısında, fillerle iç içe olan ve onları izleyen kalabalık büyük bir korkuyla kaçışmaya başladı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, çevredeki yüzlerce ziyaretçinin çığlıklar içinde panikle sağa sola koştuğu, insanların hayatta kalabilmek için adeta birbirini ezerek hızla sudan çıkmaya çalıştığı görüldü.

Kaos sırasında bir görevlinin, nehir kenarında yere düşen küçük bir kız çocuğunu son anda kucaklayarak dev hayvanların altından kaçırmaya çalıştığı anlar ise yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Fillerin kontrolden çıkarak çevreye savrulması ve nehir kenarındaki platformlara doğru hamle yapması, korunaklı alanda büyük bir kaosa yol açtı.

İnsanların aynı anda tek bir noktaya yüklenmesi ve yaşanan büyük arbede nedeniyle, ziyaretçilerin üzerinde bulunduğu geçici izleme platformu ağırlığa dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü.

Yapının çökmesiyle birlikte 33 yaşındaki bir turist, tonlarca ağırlıktaki enkazın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye hemen sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak enkaz altından çıkarılan talihsiz turist, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamp yönetimi ve yerel yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

