Viral Galeri Viral Tıkla Fenerbahçe'de 4 gollü galibiyet sevinci: Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz...

Fenerbahçe'de 4 gollü galibiyet sevinci: Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Bu önemli maçta, sarı-lacivertlilerin gösterdiği performans ve takım ruhu dikkat çekti. SABAH Spor'un deneyimli yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, maçın detaylarını ve öne çıkan anları kaleme aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.10.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 09:47
Fenerbahçe’de 4 gollü galibiyet sevinci: Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertlilerin farklı galibiyetini kaleme aldı.
Fenerbahçe’de 4 gollü galibiyet sevinci: Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz...

ÖMER ÜRÜNDÜL: F.BAHÇE'NİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Son haftaların formda takımı Gaziantep'in bu maça da özel motive olarak hızlı bir ofansif anlayışla başlaması Fenerbahçe'nin işini çok kolaylaştırdı. Erken skor avantajı yakalandı. 22. dakikada da fark 2'ye çıktı. F.Bahçe bu devre başarılı futbol sergiledi.

Fenerbahçe’de 4 gollü galibiyet sevinci: Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz...
Önde etkili hücum pres, rakip ataklar olgunlaşırken geride boşluk bırakmamak önemli artılardı. Bu yarıda kale önü tehlikeleri yaşanmazken bazı atak girişimleri iyi değerlendirilebilse fark daha da artabilirdi.
Fenerbahçe’de 4 gollü galibiyet sevinci: Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz...
İkinci devreye Gaziantep etkili başladı. F.Bahçe'de durgunluk baş gösterdi. Ama Tedesco, akılcı bir düşünüşle fazla beklemedi, hamlelere başladı. Önce iki, daha sonra da iki kişi ve sonunda Talisca'yı alarak 5 değişikliği bitirdi. Son 20 dakikada kontrol tamamen F.Bahçe'deydi. Rakibin hızı kesildi. Tekrar atak girişimleri, gol sinyalleri vermeye başladı ve de Talisca'nın güzel frikiğiyle fark 3'e çıktı.
Fenerbahçe’de 4 gollü galibiyet sevinci: Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz...

"TAKIM İYİ OYNARSA, EN-NESYRI..."

Son dakikada da bu sefer frikikten daha güzel ikinci golünü attı. Gelelim genel gözlemlerime… En-Nesyri çok eleştiriliyordu; ben de dahil… Ama dün gece iki gol attı, bir topu direkten döndü, bir gollük vuruşunu da kaleci çıkardı. Eğer takım iyi oynarsa, En-Nesyri her zaman bir golcüdür.

SON DAKİKA