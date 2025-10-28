Fenerbahçe'de 4 gollü galibiyet sevinci: Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Bu önemli maçta, sarı-lacivertlilerin gösterdiği performans ve takım ruhu dikkat çekti. SABAH Spor'un deneyimli yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, maçın detaylarını ve öne çıkan anları kaleme aldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.10.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 09:47