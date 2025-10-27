Viral Galeri Viral Tıkla Megakentte şimşek fırtınası! Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’da sağanak alarmı

Megakentte şimşek fırtınası! Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’da sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesi için yaptığı yağış uyarısından sonra İstanbul genelinde sağanak etkili olmaya başladı. Peş peşe çakan şimşekler havayı aydınlatırken, akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla birlikte mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaşırken, Anadolu yakasında Kartal, Sancaktepe, Kadıköy Avrupa yakasında ise Sultangazi, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Beyoğlu ve Esenyurt'ta yoğun yağış cadde ve sokakları yağmur suyu içinde kaldı.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 22:07 Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 22:46
Marmara Bölgesi için yapılan sağanak uyarısının ardından mega kentte akşam akşam saatlerinden itibaren önce kara bulutlar görüldü. Ardından bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Yağış Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece'de şiddetini artırırken sağanak nedeniyle Sefaköy'deki Halkalı Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerledi.

İnönü Mahallesi'ndeki pazar yeri de yağış nedeniyle sular altında kaldı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK ALARMI!
SULTANGAZİ'DE TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Sultangazi'de etkili olan sağanak sonucu caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

VATANDAŞLAR METRO İSTASYONLARINA SIĞINDI

Kentin turistik bölgelerinden Taksim'de de etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalananlar metro istasyonlarının çıkışlarında korunmaya çalıştı.

Yağışla birlikte zaman zaman şimşek çakması sonucu gökyüzü aydınlandı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ SU BASTI

Sefaköy'deki bir alışveriş merkezinde oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Öte yandan sağanağın etkisiyle bazı yollarda trafik meydana gelirken, otobüs duraklarında da yoğunluk oluştu.

