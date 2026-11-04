Eşini dinlemedi, kendi kararını verdi! Son kutuda hayalleri suya düştü

Ekranların sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. İngilizce öğretmeni Ebru Laura Kırdök, 10 numaralı kutusuyla çıktığı yarışmada aldığı cesur kararlarla geceye damga vurdu. Eşinin kutu seçimlerine güvenmediğini açıkça dile getiren Kırdök, bankanın tam 550 bin TL'lik teklifini geri çevirdi. 1 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmak için son ana kadar mücadele eden yarışmacının finalde kazandığı para ise merak konusu oldu.

Var Mısın Yok Musun stüdyosunda Ebru Laura Kırdök ile eşi Ümit arasında yaşanan diyalog, gecenin en eğlenceli anlarından biri oldu.

Eşinin evde oldukça sakin olduğunu, kendisinin ise daha hareketli ve sinirli bir yapıya sahip olduğunu anlatan Kırdök'e takılan sunucu Esra Erol, "Senin için kolay bir akşam olmayacak." dedi.

Kutu seçimlerinde eşinin fikirlerine başvurup başvurmayacağı sorulan Kırdök, Ümit'in tahminlerinin genellikle yanlış çıktığını ve kırmızı kutular açıldığında kendisini eleştirdiğini söyledi.

Eşinin seçimlerine güvenmediğini ve negatif enerji yaydığını düşündüğünü belirten yarışmacının bu sözleri stüdyoda kahkahalara neden oldu. Eşi Ümit ise tebessüm ederek "Maalesef." yanıtını verdi.