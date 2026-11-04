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Eşini dinlemedi, kendi kararını verdi! Son kutuda hayalleri suya düştü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ekranların sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. İngilizce öğretmeni Ebru Laura Kırdök, 10 numaralı kutusuyla çıktığı yarışmada aldığı cesur kararlarla geceye damga vurdu. Eşinin kutu seçimlerine güvenmediğini açıkça dile getiren Kırdök, bankanın tam 550 bin TL'lik teklifini geri çevirdi. 1 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmak için son ana kadar mücadele eden yarışmacının finalde kazandığı para ise merak konusu oldu.

Eşini dinlemedi, kendi kararını verdi! Son kutuda hayalleri suya düştü 1

Var Mısın Yok Musun stüdyosunda Ebru Laura Kırdök ile eşi Ümit arasında yaşanan diyalog, gecenin en eğlenceli anlarından biri oldu.

Eşini dinlemedi, kendi kararını verdi! Son kutuda hayalleri suya düştü 2

Eşinin evde oldukça sakin olduğunu, kendisinin ise daha hareketli ve sinirli bir yapıya sahip olduğunu anlatan Kırdök'e takılan sunucu Esra Erol, "Senin için kolay bir akşam olmayacak." dedi.

Eşini dinlemedi, kendi kararını verdi! Son kutuda hayalleri suya düştü 3

Kutu seçimlerinde eşinin fikirlerine başvurup başvurmayacağı sorulan Kırdök, Ümit'in tahminlerinin genellikle yanlış çıktığını ve kırmızı kutular açıldığında kendisini eleştirdiğini söyledi.

Eşini dinlemedi, kendi kararını verdi! Son kutuda hayalleri suya düştü 4

Eşinin seçimlerine güvenmediğini ve negatif enerji yaydığını düşündüğünü belirten yarışmacının bu sözleri stüdyoda kahkahalara neden oldu. Eşi Ümit ise tebessüm ederek "Maalesef." yanıtını verdi.

Eşini dinlemedi, kendi kararını verdi! Son kutuda hayalleri suya düştü 5

ROMANYA'DAN ARTVİN'E UZANAN RENKLİ HİKAYESİ DİKKAT ÇEKTİ

Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Ebru Laura Kırdök'ün hayat hikâyesi de izleyicilerin ilgisini çekti. 26 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Kırdök'ün anne tarafı Romanyalı, anneannesi İtalyan, babası ise Artvinli. Çocukluk yıllarındaki yaz tatillerini Romanya'da geçiren Kırdök, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Eşini dinlemedi, kendi kararını verdi! Son kutuda hayalleri suya düştü 6

Dört yıldır özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan genç yarışmacı, yarışmadan kazanacağı ödülü kişisel gelişimine yatırım yapmak ve hayallerini gerçekleştirmek için kullanmayı hedeflediğini belirtti.

Eşini dinlemedi, kendi kararını verdi! Son kutuda hayalleri suya düştü 7

ÖMER'İN BIYIKLARI ESRA EROL'U ŞAŞIRTTI! STÜDYODA KAHKAHA TUFANI

Gecenin eğlenceli anları yalnızca Ebru Laura Kırdök ile eşi arasında yaşanan diyaloglarla sınırlı kalmadı. Sunucu Esra Erol, yarışmacı koltuğunda oturan Ömer'in yeni imajını fark edince stüdyoda kahkaha dolu anlar yaşandı.

Eşini dinlemedi, kendi kararını verdi! Son kutuda hayalleri suya düştü 8

Ömer'in bıyık modelini açık sözlülükle eleştiren Esra Erol, bu görünümün nasıl ortaya çıktığını sordu. Sakallarını 3 numara makineyle kestiğini, bıyıklarını ise makinenin tersini kullanarak aşağı doğru aldığını anlatan Ömer, ortaya çıkan görüntünün tamamen tesadüf olduğunu söyledi.

Eşini dinlemedi, kendi kararını verdi! Son kutuda hayalleri suya düştü 9

550 BİN TL'LİK TEKLİFİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ! 1 MİLYON TL'Yİ KAÇIRDI

Var Mısın Yok Musun'da büyük ödül heyecanı giderek arttı. Kutu açılışlarında önemli miktarları elemeyi başaran Ebru Laura Kırdök, soğukkanlılığını koruyarak yoluna devam etti. Yarışmacının stratejisini değerlendiren arkadaşı Seda, "Kutusunda 5 milyon varmışçasına sakladı." sözleriyle dikkat çekti.

Eşini dinlemedi, kendi kararını verdi! Son kutuda hayalleri suya düştü 10

Bankadan gelen 82 bin TL ve 105 bin TL'lik teklifleri kabul etmeyen Kırdök, karşısına çıkan 550 bin TL'lik dev teklife de "Yokum." diyerek hayır dedi. Böylece 1 milyon TL'lik büyük ödül için mücadelesini sürdürdü.

Eşini dinlemedi, kendi kararını verdi! Son kutuda hayalleri suya düştü 11

Yarışmanın finalinde Ebru Laura Kırdök'ün 10 numaralı kutusu ile Fatih'in 9 numaralı kutusu aynı anda açıldı.

Eşini dinlemedi, kendi kararını verdi! Son kutuda hayalleri suya düştü 12

Fatih'in kutusundan 1 milyon TL çıkarken Kırdök'ün kutusundaki miktar 250 bin TL oldu. Büyük ödülü kıl payı kaçıran yarışmacı, "Tüh be Fatih abi, olsun." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Eşini dinlemedi, kendi kararını verdi! Son kutuda hayalleri suya düştü 13

550 bin TL'lik teklifi reddettiği için pişman olmadığını belirten Ebru Laura Kırdök, Var Mısın Yok Musun yarışmasından 250 bin TL ödülle ayrıldı.

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